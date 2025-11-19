DigiTech ASEAN Thailand และ AI Connect 2025 เปิดฉากยิ่งใหญ่ พร้อมขับเคลื่อนไทยสู่ฮับเทคโนโลยีแห่งอาเซียน

เปิดงานอย่างยิ่งใหญ่ DigiTech ASEAN Thailand และ AI Connect 2025 งานแสดงสินค้าและสัมมนาด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลที่ครบวงจรที่สุดแห่งอาเซียน จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Digital Solution for Business” โดยรวบรวมโซลูชันและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) จากกว่า 350 แบรนด์ชั้นนำทั่วโลก เพื่อเสริมศักยภาพให้ภาคธุรกิจทุกระดับ พร้อมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลและผลักดันเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19–21 พฤศจิกายน 2568 ณ อาคาร 7–8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
งาน DigiTech ASEAN Thailand และ AI Connect 2025 ตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน พร้อมยกระดับศักยภาพภาคธุรกิจไทยให้ก้าวสู่ความเป็นผู้นำนวัตกรรม สามารถแข่งขันในเวทีระดับโลกได้อย่างมั่นคง การจัดงานในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐที่สำคัญ ได้แก่ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมถึงหน่วยงานภาครัฐชั้นนำ อาทิ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากสมาคมธุรกิจและพันธมิตรทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก
นายพอลล์ กาญจนพาสน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่นแมเนจเม้นท์ จำกัด กล่าวว่า DigiTech ASEAN Thailand และ AI Connect 2025 คือเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงโซลูชันด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์จากทั่วโลกเข้ากับผู้ประกอบการไทยและภูมิภาคอาเซียน โดยมุ่งหวังให้การจัดงานครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการยกระดับขีดความสามารถของภาคธุรกิจทุกระดับ ตั้งแต่เอสเอ็มอีจนถึงองค์กรขนาดใหญ่เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปพัฒนาประสิทธิภาพธุรกิจเสริมความแข็งแกร่งและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
“อิมแพ็คไม่ได้เป็นเพียงศูนย์แสดงสินค้าระดับนานาชาติ แต่เรากำลังขับเคลื่อนเมืองทองธานีสู่การเป็น Smart City อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลกว่า 100 ล้านบาท ไม่ว่าจะเป็นระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ (AI CCTV) กว่า 200 จุด เพื่อบริหารจัดการจราจรและความปลอดภัยแบบเรียลไทม์ รวมถึงการบูรณาการการเดินทางกับระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉพาะรถไฟฟ้าโมโนเรลสายสีชมพูสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงความตั้งใจของเราที่ต้องการยกระดับประสบการณ์ของผู้มาใช้บริการและผู้เข้าร่วมงานให้มีความสะดวกสบาย ปลอดภัย และพร้อมรับกับเมืองอัจฉริยะในอนาคต”
นายพอลล์ กล่าวเพิ่มเติมว่า เรามุ่งมั่นทำให้เมืองทองธานีเป็นศูนย์กลางงานแสดงสินค้าและศูนย์กลางเทคโนโลยีใหม่ของภูมิภาค ซึ่งไม่เพียงสนับสนุนเศรษฐกิจไทยแต่ยังสร้างระบบนิเวศด้านนวัตกรรมที่เชื่อมโยงผู้ประกอบการ เทคโนโลยี และภาครัฐเข้าด้วยกัน เพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นผู้นำด้านดิจิทัลของอาเซียนอย่างแท้จริง
นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะผู้สนับสนุนหลักของการจัดงาน ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ โดยกล่าวว่า ในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมเช่นปัจจุบัน เทคโนโลยีดิจิทัลไม่ใช่ทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นรากฐานสำคัญของการอยู่รอด การเติบโต และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของทุกภาคส่วน ประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างสูงที่จะสร้างความแข็งแกร่งในฐานะศูนย์กลางดิจิทัลชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน ซึ่งงาน DigiTech ASEAN Thailand และ AI Connect 2025 จะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันพันธกิจนี้ให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม
งานนี้ไม่เพียงแต่เป็นงานแสดงเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังเป็นแพลตฟอร์มทางธุรกิจและความรู้ระดับประเทศและภูมิภาค ที่เปิดโอกาสให้ธุรกิจทุกขนาด ตั้งแต่ SME ไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ สามารถเข้าถึงโซลูชันที่ทันสมัย องค์ความรู้ด้านดิจิทัลที่เป็นประโยชน์ และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดจากทั่วโลก การเสริมศักยภาพให้องค์กรต่างๆ นำเครื่องมือและนวัตกรรมดิจิทัลมาปรับใช้ จะช่วยสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มแข็งและยืดหยุ่น ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง
ด้านดร.ปรีสาร รักวาทิน รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า ภาคเอกชน ในฐานะกลไกสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตระหนักดีว่า เทคโนโลยีดิจิทัลคือพลังแห่งอนาคตของธุรกิจ การลงทุนในโซลูชันดิจิทัลสมัยใหม่ ตั้งแต่ระบบซอฟต์แวร์องค์กร ความปลอดภัยไซเบอร์ การวิเคราะห์ข้อมูล ไปจนถึงเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ไม่ใช่เพียงทางเลือกอีกต่อไป แต่เป็นความจำเป็นที่จะช่วยยกระดับประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนนวัตกรรม และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การยอมรับและการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลจะช่วยให้ภาคธุรกิจทุกขนาดสามารถเติบโตได้ อีกทั้งช่วยสร้างความยืดหยุ่น และพร้อมรับมือกับความท้าทายในตลาดโลกที่มีการแข่งขันสูงขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน
งาน DigiTech ASEAN Thailand และ AI Connect 2025 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 21 พฤศจิกายน 2568 ณ ฮอลล์ 7–8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยรวบรวมผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล มาร่วมจัดแสดง “Digital Solutions for Business” ล่าสุดจากทั่วโลก ในปีนี้มีบริษัทและแบรนด์ชั้นนำกว่า 350 แบรนด์ จาก 15 ประเทศ เข้าร่วมจัดแสดง ได้แก่ เมียนมาร์, เวียดนาม, ญี่ปุ่น, มาเลเซีย, ยูเครน, ลิทัวเนีย, สหรัฐอเมริกา, สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, สหราชอาณาจักร, สาธารณรัฐเกาหลี, สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองตนเองไต้หวัน เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, สิงคโปร์, อินเดีย, อินโดนีเซีย และประเทศไทย มานำเสนอโซลูชันแบบครบวงจรในภาคส่วนสำคัญ เช่น ซอฟต์แวร์ธุรกิจ ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ อีคอมเมิร์ซและการตลาดดิจิทัล โซลูชันข้อมูล
โดยผู้เข้าร่วมงานจะได้พบกับโซลูชันและนวัตกรรมแบบครบวงจร ครอบคลุมในภาคส่วนสำคัญ อาทิ ซอฟต์แวร์ธุรกิจ (Business Software), ความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity), อีคอมเมิร์ซและการตลาดดิจิทัล (E-Commerce & Digital Marketing), โซลูชันข้อมูลและคลาวด์ (Data & Cloud) รวมถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะและไอโอที (Smart Solutions & IoT) และ AI เพื่อธุรกิจ (Artificial Intelligence)
ไฮไลต์สำคัญของงาน ได้แก่ โปรแกรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching Programme) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเด่นที่ช่วยเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ พร้อมส่งเสริมความร่วมมือผ่านการพบปะเจรจาโดยตรงกับผู้แทนจากนานาชาติที่ได้รับการเรียนเชิญล่วงหน้า งาน DigiTech ASEAN Thailand & AI Connect 2025 จึงทำหน้าที่เป็นเวทีสำคัญในการเชื่อมต่อระหว่างภาคธุรกิจ ผู้ให้บริการเทคโนโลยี และหน่วยงานภาครัฐอย่างแท้จริง เพื่อร่วมกันผลักดันนวัตกรรม ยกระดับ
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในภูมิภาคอาเซียนอย่างมั่นคงและยั่งยืน
นอกจากนี้ภายในงานยังมีสัมมนาครอบคลุมเทรนด์เทคโนโลยีล่าสุดพร้อมรับมือกับการทำธุรกิจในปี 2026 ทั้งด้าน Digital Transformation, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) และ นวัตกรรมเฉพาะอุตสาหกรรม (Industry Innovation) โดยมี 3 เวทีหลัก ได้แก่ Global Tech, The Future of AI และ Technology Presentation ซึ่งตลอดการจัดงานจะมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญและผู้นำทางความคิดกว่า 80 ท่าน กว่า 80 หัวข้อ อาทิ
• ดิจิทัลไม่ใช่แค่ฝ่าย IT แต่คือภารกิจของ CEO ในการขับเคลื่อนองค์กร โดย สุธีพันธุ์ สักรวัตร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท เอสซีบี เอกซ์ (SCBX)
• Smart CEO in AI Era โดย ดร. ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจไอบีซอฟต์ จำกัด
• Technology and talent transformation โดย คุณฌอน หวอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานวางแผนองค์กร บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
• จากดิจิทัลสู่ความอัจฉริยะ: ก้าวต่อไปของเทคโนโลยีธุรกิจยุคใหม่ โดย ดร. ทัดพงศ์ พงศ์ถาวรกมล กรรมการผู้จัดการ บริษัท กสิกร บิซิเนส เทคโนโลยี กรุ๊ป
• New Corporate DNA: สร้างองค์กรไว ปรับง่าย โตได้ทุกจังหวะ โดย เปา พีรดนย์ เหมยากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ผู้ก่อตั้ง บริษัท ไอแฮฟ ซีพียู จํากัด
• เข้าใจความแตกต่างระหว่าง CapEx และ OpEx กลยุทธ์ลงทุนไอทีที่ยืดหยุ่นสำหรับยุคดิจิทัล โดย สิทธิวัจน์ เวชยาพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายโซลูชันคลาวด์และองค์กร บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
• ธุรกิจพุ่งทะยานในยุคเมตาเวิร์สด้วยธุรกรรมการเงินดิจิทัล โดย สมาคมเมตาเวิร์สแห่งประเทศไทย
ทุกเซสชันมุ่งเน้นการอัปเดตข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เสริมความปลอดภัยทางไซเบอร์ ผลักดันนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล และเตรียมความพร้อมสู่เทคโนโลยีธุรกิจแห่งอนาคต ช่วยให้ผู้ประกอบการและเอสเอ็มอีสามารถนำกลยุทธ์ที่ได้รับไปปรับใช้จริง เพื่อเร่งการเติบโตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดดิจิทัล งานนี้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมทางธุรกิจมาใช้ในเชิงปฏิบัติ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 8,000 ราย ตลอดทั้ง 3 วันของการจัดงาน
งานนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Juniper Networks และ Korea Tourism Startup Center (Sliver Sponsor), Avision Inc., AXONS, Browan Communications Inc., FOURDIGIT, DCSS (Thailand) Co., Ltd., FPT Thailand, FPT Corporation, Ricoh (Thailand) Limited, Going Cloud, GoPomelo Co., Ltd, NVS Consulting, Thunder Solution Co., Ltd., TOPPAN Ecquaria Pte. Ltd., VBix Innovation Co., Ltd. and Zoho Corporation (Bronze Sponsor) เป็นต้น
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดงานได้ที่โทร 02-833-5129 หรืออีเมลinfo@digitechasean.com หรือที่ LINE @DigiTech Facebook: DigiTech ASEAN Thailand หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์งานได้ที่ www.digitechasean.com