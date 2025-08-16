"ทวี" ตรวจงาน จ.ยะลา เปิดโลกทัศน์ทักษะวิชาการศึกษาเอกชนชายแดนภาคใต้

MGR Online - รมว.ยุติธรรม ลงพื้นที่ จ.ยะลา เปิดโครงการฝึกทักษะวิชาการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ย้ำทักษะทางภาษา คือ จุดเด่นของเยาวชน-การศึกษา คือ รากฐานของการพัฒนาประเทศ
วันนี้ (16 ส.ค.) พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการเปิดโลกทัศน์ทักษะวิชาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา อ.เมือง จ.ยะลา โดยมี พ.ต.ท.วรรณพงษ์ คชรักษ์ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) , นายขดดะรี บินเซ็น ประธานสภาที่ปรึกษาศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) , พล.ท.ไพศาล หนูสังข์ แม่ทัพภาคที่ 4 และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 , นายก้องสกุล จันทราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา , นายวิชาญ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส , นายอับดุลอายี สาแม็ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 3 จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ , นายสุไลมาน บือแนปีแน สภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา เขต 1 พรรคประชาชาติ , นายวิทยา พานิชพงศ์ รองหัวหน้าพรรคประชาชาติ, พล.ต.ต.อาชาน จันทร์ศิริ รอง ผบช.ภ.9 ,พ.ต.ท.นริช สอนดิษฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปส.ภาค 9 , นายเจตนา เหมมุน ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ , นายอามีน กะดะแซ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา , ดร.มังโสด หม๊ะเตะ รองเลขาพรรคประชาชาติ และผู้จัดการวิทยาลัยเทคโนโลยีสันติวิทย์สงขลา ฯลฯ ร่วมให้การต้อนรับ และมี นาย นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานฯด้วย
พ.ต.อ.ทวี ระบุว่า จุดเด่นของเยาวชนชายแดนใต้ ตนได้เห็นทักษะอันยอดเยี่ยมของเยาวชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะทักษะทางภาษา ซึ่งสะท้อนผ่านการกล่าวต้อนรับด้วย 4 ภาษาที่หลากหลาย สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้เป็นพื้นที่พหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง วันนี้ตนรู้สึกประทับใจที่วิทยาลัยอาชีวะศึกษาผดุงประชายะลา ได้เป็นหนึ่งในสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาจีน โดยมีตัวอย่างที่โดดเด่นจากอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ชุมชนชาวจีนเท่านั้นที่สื่อสารภาษาจีนได้ แต่คนท้องถิ่นในพื้นที่ก็สามารถพูดภาษาจีนได้เป็นอย่างดี ซึ่งเป็นทักษะที่ช่วยให้สามารถเชื่อมโยงและเข้าถึงผู้คนได้มากขึ้น
พ.ต.อ.ทวี กล่าวให้ความสำคัญของการศึกษาเป็นรากฐานของการพัฒนา ว่า การศึกษาเป็นเรื่องของอนาคตที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง และการศึกษาไม่ควรมีขีดจำกัด หากเราจำกัดขอบเขตการศึกษา วันนี้คงไม่มีใครมาเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่จำเป็นต่อการทำงานและการใช้ชีวิต ตัวอย่างที่ชัดเจนคือ ภาษาจีนที่คนใช้มากที่สุดในโลก ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทในประเทศไทย ทำให้ผู้ที่ไม่รู้ภาษาจีนอาจเสียโอกาสในการทำมาหากินในปัจจุบันได้ ดังนั้น การพัฒนาประเทศและการแก้ปัญหาในพื้นที่ต่างๆ ควรเริ่มต้นที่การศึกษา ซึ่งเป็นเรื่องของจิตวิญญาณ อุดมการณ์ และเป็นหน้าที่ของทุกคน การจัดระบบการศึกษาจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก หากเราต้องการให้ประเทศก้าวหน้า แต่ในขณะที่เราใช้งบประมาณมหาศาลไปกับการศึกษา ทั้งในระดับพื้นฐานและอุดมศึกษา เรากลับพบว่าคะแนนการศึกษาของเด็กไทยยังคงอยู่ในอันดับท้ายๆ ของโลก ทั้งที่ศักยภาพและความสามารถของพวกเขาปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในวันนี้
“งานในวันนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการแสดงทักษะทางวิชาการของเด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานเท่านั้น แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณว่านี่คือทางออกที่ถูกต้อง หากเราสามารถทำให้ผู้คนเข้าถึงและใฝ่หาความรู้ได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีอะไรจะสามารถเอาชนะความรู้ได้ เพราะความรู้คือรากฐานที่มั่นคงที่สุดสำหรับการพัฒนาและการแก้ปัญหาต่างๆ อย่างยั่งยืน” รมว.ยุติธรรม กล่าว
รมว.ยุติธรรม ระบุว่า ตนได้พูดคุยกับท่านภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี รักษาการ นายกรัฐมนตรี ท่านได้บอกกับตนว่า "วันนี้รัฐบาลเราจะเอาความจริงใจ เอาใจมาแก้ปัญหาภาคใต้" และเชื่อว่าการศึกษาคือเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการแก้ปัญหานี้ เพราะการให้ความรู้คือการสร้างความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกันอย่างแท้จริง พื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ มีการปรับปรุงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันหยุดตรุษจีน เรื่องวันหยุดตรุษจีนที่กล่าวถึงก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของความพหุวัฒนธรรม โดยประเทศไทยมีเพียง 5 จังหวัดในภาคใต้เท่านั้นที่กำหนดให้วันตรุษจีนเป็นวันหยุดราชการ เช่นเดียวกับการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาอิสลามให้เป็นวันหยุดราชการ ซึ่งแสดงถึงความใส่ใจต่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมและศาสนาในพื้นที่นี้