“จองอูซอง” จากพระเอกแถวหน้ามากฝีมือล่าสุดโดนวิจารณ์แสดงแย่เทียบ “ฮยอนบิน” ไม่ติด แถมส่งพีอาร์สร้างกระทู้อวย?

จากนักแสดงระดับแม่เหล็ก มาตอนนี้ “จองอูซอง” พลังหดหาย ต้องตกอยู่ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงฝีมือการแสดงที่ดูจะถดถอยลงอย่างเห็นได้ชัดจากผลงานเรื่องล่าสุด
จองอูซอง กับผลงานล่าสุดซีรีส์ Made in Korea ทาง Disney+ ที่ออกฉายในเดือนธ.ค. 2025 นำแสดงโดยจองอูซอง ในบทบาทอัยการชั้นนำ จางกอนยอง ที่ต้องต่อสู้ระหว่างความทะเยอทะยานและความยุติธรรม ผลงายของผู้กำกับชื่อดังอย่าง อูมินโฮ ผู้สร้างผลงานดังอย่าง Inside Men, The Drug King และ The Man Standing Next ทำให้ความคาดหวังต่อซีรีส์เรื่องนี้สูงมาก อีกทั้งยังมรทีมนักแสดงระดับซูเปอร์สตาร์อย่าง ฮยอนบิน, อูโดฮวาน, โชยอจอง, จองซองอิล และ พัคยงวู จึงยิ่งเพิ่มความคาดหวังเข้าไปอีก
อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาของผู้ชมกลับบอกเล่าเรื่องราวที่แตกต่างออกไป ผู้ชมวิพากษ์วิจารณ์การแสดงของจองอูซอง โดยระบุว่าการพูดบทนฝดูไม่เป็นธรรมชาติและแสดงเกินจริงจนทำให้เสียอรรถรสในการรับชม ความแตกต่างนี้ยิ่งชัดเจนขึ้นเมื่อเทียบกับการแสดงที่ดูสุขุมของ ฮยอนบิน นักแสดงร่วม
เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงอย่างมากในโลกออนไลน์ ซึ่งถือเป็นการตกต่ำอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนสำหรับนักแสดงผู้นี้ที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานกว่า 32 ปี นับตั้งแต่เดบิวต์ในภาพยนตร์เรื่อง The Fox with Nine Tails ในปี 1994 สมัยที่เขาอายุเพียง 20 ปี
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือ ทันทีที่กระแสวิพากษ์วิจารณ์กำลังเป็นเทรนด์ฮอตฮิตในโลกออนไลน์ อีกด้านหนึ่งก็มีกระทู้อวย ชื่นชมฝีมือการแสดงของเขาออกมาแทบจะทันที เป็นการโพสต์ที่มีรูปแบบ, ภาพหน้าจอจากรายการ Made in Korea ที่เหมือนกันทุกประการ ปรากฏขึ้นในวันเดียวกันคือวันที่ 13 ม.ค. โดยแต่ละโพสต์ต่างชื่นชมการแสดงของเขาและปฏิเสธคำวิจารณ์ก่อนหน้านี้
ชาวเน็ตพากันจับผิด มองว่าทั้งจังหวะเวลาและความสม่ำเสมอของโพสต์เหล่านี้ทำให้เกิดการคาดเดาว่าเป็นการทำการตลาดแบบไวรัล โดยมาจากทีมงานในต้นสังกัดของ จองอูซอง อย่าง Artist Company
ขณะที่ชาวเน็ตได้รวบรวมหลักฐานเพื่อตั้งคำถามถึงที่มาทึ่ไปของโพสต์เหล่านี้ แต่กระทู้จำนวนมากก็ถูกลบไปอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตามนี่ไม่ใช่ข่าวฉาวครั้งแรกของ จองอูซอง ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เมื่อปี 2024 เขาถูกเปิดเผยว่าเป็นพ่อแท้ๆ ของลูกของนางแบบ มุนกาบี ทำให้เกิดข่าวพาดหัวเกี่ยวกับลูกนอกสมรส ต่อมาในปี 2025 เขาได้จดทะเบียนสมรสอย่างถูกต้องตามกฎหมายกับสาวนอกวงการ และไม่ใช่ มุนกาบี
จองอูซอง ที่เคยได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเอกระดับตำนาน ตอนนี้กลับเผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่เพียงแค่เรื่องการแสดง แต่ยังรวมถึงความพยายามในการแก้ไขสถานการณ์ต่างๆด้วย ในขณะที่การพูดคุยเกี่ยวกับภาพยนตร์ Made in Korea ยังคงดำเนินต่อไป เราต้องรอดูกันต่อไปว่าชื่อเสียงของเขาจะกลับคืนมาได้หรือไม่ หรือนี่จะเป็นรอยด่างพร้อยถาวรในมรดกทางการแสดงของเขา