แฟน ๆ วิจารณ์แรง หลัง "อีมินโฮ" ดูเปลี่ยนลุคกะทันหัน:“ดูเหมือนผู้ชายวัยกลางคนธรรมดาเลย”

อีมินโฮตกเป็นประเด็นทันที หลังปรากฏตัวด้วยรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดในงานรอบปฐมทัศน์ภาพยนตร์เรื่องหนึ่ง จนเกิดกระแสถกเถียงในหมู่ชาวเน็ตเกาหลีเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของเขา
เมื่อค่ำวันที่ 16 ธันวาคม สื่อเกาหลีรายงานว่า อีมินโฮได้เข้าร่วมงานรอบปฐมทัศน์ VIP ของภาพยนตร์ Made in Korea ซึ่งนำแสดงโดยฮยอนบิน แม้ตัวนักแสดงจะได้รับคำชื่นชมในเรื่องมารยาทที่สุภาพและเป็นมิตรกับสื่อมวลชน แต่ความสนใจของสาธารณชนกลับพุ่งไปที่อีกประเด็นหนึ่ง นั่นคือรูปลักษณ์ที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจนของเขา
ในงานดังกล่าว อีมินโฮปรากฏตัวด้วยใบหน้าที่ดูอิ่มขึ้น แก้มกลมกว่าเดิม และบางภาพยังถูกมองว่ามีคางสองชั้นเล็กน้อย นอกจากนี้ ชาวเน็ตบางส่วนยังสังเกตเห็นว่ารูปร่างของเขาดูไม่กระชับเหมือนเดิม โดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องที่ดูนูนขึ้นเล็กน้อย
ความเปลี่ยนแปลงนี้ยิ่งเห็นชัดเมื่อถูกนำไปเปรียบเทียบกับภาพเก่า ๆ ของอีมินโฮ ซึ่งเคยเป็นที่รู้จักจากกรามคมชัดและภาพลักษณ์พระเอกระดับไอคอน จากผลงานอย่าง The Heirs และ Boys Over Flowers
ด้วยเหตุนี้ ชาวเน็ตบางรายยอมรับว่ารู้สึกตกใจในตอนแรก และมีไม่น้อยที่บอกว่าแทบจำเขาไม่ได้เมื่อเห็นผ่านตาเป็นครั้งแรก
ภาพจากงานถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วในชุมชนออนไลน์ของเกาหลี พร้อมกับความคิดเห็นวิจารณ์ค่อนข้างรุนแรง เช่น “นี่คืออีมินโฮจริงเหรอ?”, “ดูเหมือนผู้ชายวัยกลางคนธรรมดาที่เจอตามถนน” “นี่ไม่ใช่น้ำหนักขึ้นนิดเดียวแล้วนะ” และ “ถ้าไม่ระวัง อาจจะลงเอยเหมือนอีจางอู”
การเปรียบเทียบดังกล่าวหมายถึงนักแสดงอีจางอู ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเผชิญเสียงวิจารณ์อย่างหนัก หลังมีรายงานว่าน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจนเกือบ 100 กิโลกรัม
ในวงการบันเทิงเกาหลีที่นักแสดงชายมักถูกคาดหวังให้รักษารูปร่างที่ผอมเพรียวอย่างเข้มงวด การเปลี่ยนแปลงของอีมินโฮจึงยิ่งโดดเด่น โดยหลายคนชี้ว่า การมีน้ำหนักเพิ่มอย่างเห็นได้ชัดเช่นนี้ถือว่าไม่ค่อยพบในนักแสดงระดับท็อป โดยเฉพาะผู้ที่มีภาพจำเป็น “ไอคอนด้านภาพลักษณ์”
อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางเสียงวิจารณ์ ก็มีแฟน ๆ บางส่วนออกมาเรียกร้องให้ใช้ความยับยั้งชั่งใจ โดยระบุว่าน้ำหนักตัวสามารถเปลี่ยนแปลงได้จากหลายปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ ตารางงานส่วนตัว หรือบทบาทในผลงานที่จะมาถึง
ถึงกระนั้น ชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยยังคงแสดงความหวังว่า อีมินโฮจะกลับมามีรูปร่างเหมือนเดิม โดยให้เหตุผลไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงาม แต่ยังรวมถึงความห่วงใยต่อสุขภาพในระยะยาวของเขาด้วย
“มันไม่ใช่แค่เรื่องหน้าตา” คอมเมนต์หนึ่งระบุ “พวกเราแค่อยากให้เขามีสุขภาพดี”
ขณะนี้ อีมินโฮยังคงเดินสายทำกิจกรรมสาธารณะตามปกติ และแฟน ๆ ต่างจับตามองว่า ผลงานถัดไปและการปรากฏตัวครั้งต่อไปของเขา จะเผยให้เห็นอะไรเกี่ยวกับภาพลักษณ์ของเขาอีกบ้าง