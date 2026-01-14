สุดอบอุ่น “ซี-คีน” แท็คทีม “เซิร์ฟ-จาว่า” พิสูจน์ความรัก ในตอนจบซีรีส์ “ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกัน Head 2 Head”

ในที่สุดความสัมพันธ์ที่ถูกลิขิตของตัวละครก็พิสูจน์ให้แฟนๆ ได้เห็นว่าเกลียดกันมากแค่ไหน ผลักไสกันไปเท่าไหร่ แต่สุดท้ายเกลียดอะไรมันได้อย่างนั้นจริงๆ สำหรับซีรีส์กระแสฮอต “ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกัน Head 2 Head” ถึงเวลา “ตัวต่อตัว” แพ้ไม่กลัว กลัวไม่มีแฟนครับ จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมือง ไทย จากฝีมือการแสดงของ 2 นักแสดงดาวรุ่งพุ่งแรง “ซี เดชชาติ ทาศิลป์” และ “คีน สุวิจักขณ์ ปิยะนพโรจน์” ล่าสุดเดินทางมาถึงตอนสุดท้าย “ซี-คีน” กอดคอ 2 หนุ่มน้องใหม่สุดปัง “เซิร์ฟ พชร ศิลปสุนทร” และ “จาว่า พบธรรม หรรษา” ชวนแฟนๆ พิสูจน์ความรักกับตอนจบพร้อมๆ กัน ในงาน “ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกัน Final EP. FAN MEETING” โดยมีผู้กำกับฯ คุณภาพ “นิว ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล” ร่วมพูดคุยถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังการทำงาน และพิเศษสุดๆ กับสเปเชียลโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ จากเหล่านักแสดงที่เตรียมมามอบให้แฟนๆ ได้จับผิดความน่ารัก พร้อมร่วมพิสูจน์สองความสัมพันธ์ที่ถูกลิขิตมาแล้วให้อินและฟินขั้นสุด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2569 เวลา 19.30 น. ชั้น 6 สยามพารากอน โรงภาพยนตร์สยามภาวลัย Paragon Cineplex ที่ผ่านมา
เปิดงานอย่างอบอุ่นด้วยเพลงเพราะๆ 3 เพลงรวดจากทั้ง 4 หนุ่ม เพลง “เพื่อนข้างๆ” จาก “เซิร์ฟ-จาว่า” เพลง “จริงๆ ชอบเธอ” จาก “ซี” และเพลง “ไหนว่าไม่ชอบ” จาก “คีน” จากนั้นพิธีกรอารมณ์ดี “ก๊อตจิ ทัชชกร
บุญลัภยานันท์“ กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ ต่อด้วยการสัมภาษณ์ถึงความรู้สึกของทีมนักแสดง กับการเดินทางมาถึงตอนสุดท้าย ต่อด้วยการเล่นเกมบททดสอบความจำแต่ละซีนในเรื่อง โจทย์ของ “ซี-คีน” คือ “มือซ้ายและขวาของจิณณ์ถืออะไร, ฉากที่เจถามจิณณ์ พูดว่าอะไร” ส่วนโจทย์ของ “เซิร์ฟ-จาว่า” คือ “ฉากที่ฟาร์มและแวนคุยกันมีตัวละครทั้งหมดกี่คน, ฉากในฟิตเนสแวนถืออะไร” จากนั้นเชิญ “พี่นิว” ผู้กำกับฯ ขึ้นมาร่วมพูดคุย และให้จัดความเป็นที่สุดของแต่ละคน “คีน-Energy เยอะสุด, เซิร์ฟ-นิ่งสุด, จาว่า-เร้าหรือสุด, ซี-ยิ้มเก่งที่สุด (แต่ยิ้มเฉพาะตอนเห็นคีนเล่นมุกเท่านั้น)” ต่อด้วยให้ “ซี-คีน, เซิร์ฟ-จาว่า” ช่วยกันตอบคำถามจากแฟนๆ ที่เขียนติดบนหุ่นโชว์เสื้อผ้า จากนั้นทุกคนร่วมกันถ่ายภาพกับแฟนๆ เป็นโมเมนต์ความทรงจำดีๆ ร่วมกัน ก่อนจะไปรับชมตอนสุดท้ายพร้อมกัน ที่สร้างทั้งรอยยิ้ม เรียกเสียงหัวเราะ พร้อมเสียงกรี๊ดดังสะเทือนโรงภาพยนตร์เลยทีเดียว จากนั้น “ซี-คีน, เซิร์ฟ-จาว่า” ร่วมกันร้องเพลง “คิดว่าไม่ แต่ดันใช่” และท้ายสุด “คีน” มอบเพลงพิเศษ “Heart2Heart” (ไม่เหงาเลย) ที่เขียนทั้งเนื้อร้องทำนองร้องเซอร์ไพร์สแฟนๆ ทุกคน เรียกเสียงปรบมือดังสนั่น ส่งตัวละครกลับเข้าสู่โลกของนิยายด้วยความอบอุ่นประทับใจ สำหรับแฟนๆ ที่คิดถึงอยากกลับไปดูโมเมนต์น่ารักๆ สามารถรับชมย้อนหลังครบทุก EP ซีรีส์ “ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกัน Head 2 Head” ได้ทางแอปพลิเคชัน TrueVisions NOW