ประเดิมข่าวดีส่งท้ายปี 2025 กับของขวัญปีใหม่สุดแสนจะกร้าวใจส่งตรงจากแดนกิมจิ! แฟนมีตติ้งเวิร์ลทัวร์ครั้งแรก ของพระเอกซีรีส์รอมคอมที่จริงใจ “คัง แทโอ” (Kang Tae Oh)
ที่พร้อมพาใบหน้าสุดหล่อพร้อมยิ้มละมุนหัวใจ มาพบปะแฟนๆ ที่ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในงาน <2026 KANG TAE OH WORLD TOUR FANMEETING in BANGKOK> ที่จะจัดขึ้นต้อนรับปีม้าทองให้ผ่องใสไปด้วยความรัก ในวันอาทิตย์ ที่ 18 มกราคม 2569 ณ เคแบงก์สยามพิฆฮอลล์ (KBANK SIAMPIC HALL) งานนี้ KOKO Connection จับมือกับ FANTIKS ไม่ทำให้ผิดหวัง
"คัง แทโอ” (Kang Tae Oh) ชื่อนี้แค่ได้ยินก็สัมผัสได้ถึงความละมุนอบอุ่นถึงหัวใจของแฟนซีรีส์ หลังจากเดบิวต์เข้าสู่วงการบันเทิง “คัง แทโอ” กลายเป็นนักแสดงดาวรุ่งที่ไม่เคยหยุดพัฒนาตัวเอง ความสามารถของเขาถูกค้นพบด้วยฝีมือการแสดงและออร่าความเป็นพระเอกที่พร้อมจะพรั่งพรูฉายแสงตลอดเวลา จนกระทั่งในปี 2022 บทบาทของ “อี จุนโฮ” พนักงานแผนกดำเนินคดีในสำนักงานกฎหมายเดียวกับนางเอก ที่หล่อและแสนอบอุ่นในซีรีส์ Extraordinary Attorney Woo ก็ทำให้เขาเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น และถูกยกให้เป็นพ่อหนุ่มไมโครเวฟ ที่เดินสายสู่การเป็นพระเอกซีรีส์แนวรอมคอม (Romantic Comedy) อย่างเต็มตัว
ผลงานของเขาหลายเรื่องยังถูกพูดถึง ไม่ว่าจะเป็น You Are Too Much , My First First Love , The Tale of Nokdu , Run On, Thirty Nine ซึ่งหลังจากซีรีส์ Extraordinary Attorney Woo เขาก็ได้เข้ากรมทหารเพื่อเข้ารับการฝึก จนในปี 2024 เขาได้ปลดประจำการ และมีผลงานซีรีส์ต่อเนื่อง เรื่อง To The Moon, The Potato Lab และล่าสุด กับซีรีส์ย้อนยุคแฟนตาซี กับบทบาทองค์รัชทายาท ในซีรีส์ Moon River ประกบคู่นางเอกสาวหน้าหวาน “คิม เซจอง”
ความอบอุ่นพร้อมส่งตรงพร้อมเสิร์ฟขนาดนี้ บอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาด! มาร่วมสร้างความทรงจำสุดหล่อ เอ๊ย! ความทรงจำสุดแสนพิเศษ ในช่วงเวลาต้องมนต์กับ O’Hour ของพระเอกหนุ่ม “คัง แทโอ” ไปด้วยกัน ในวันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2569 กับงาน <2026 KANG TAE OH WORLD TOUR FANMEETING in BANGKOK> กาปฏิทินให้แม่น กดบัตรพร้อมกัน ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านทาง WWW.TICKETMELON.COM บัตรราคา 6,000/5,500/5,000/4,000 และ 3,000 บาท ที่มาพร้อมสิทธิพิเศษ ได้เข้าร่วมกิจกรรม Hi-bye กับหนุ่ม “คัง แทโอ” ทุกที่นั่ง แล้วมาสบตาเสพย์ความหล่อละมุนพร้อมรอยยิ้มละลายใจของ “คัง แทโอ” ไปด้วยกัน ติดตามรายละเอียดดังกล่าว พร้อมทั้งข่าวสารอื่นๆ ได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย FB: www.facebook.com/KOKOConnection / X:https://x.com/KOKOConnection /IG:https://www.instagram.com/kokoconnection