หลังมรสุมข้อกล่าวหาใช้ความรุนแรงในโรงเรียน "โกมินชี" คัมแบ็กจอเงินด้วยหนังใหม่

โกมินชี นักแสดงสาวเกาหลีใต้ เตรียมหวนคืนสู่จอเงินอีกครั้งในภาพยนตร์เรื่องใหม่ Moral Family หลังจากเผชิญกระแสข้อกล่าวหาเรื่องการกลั่นแกล้งในวัยเรียนและหายหน้าไปจากสื่อช่วงหนึ่ง
สำนักข่าว MyDaily รายงานเมื่อวันที่ 13 มกราคมว่า โกมินชีได้ยืนยันการร่วมแสดงในโปรเจกต์นี้แล้ว และกำลังเตรียมตัวสำหรับการถ่ายทำครั้งแรก ขณะที่ต้นสังกัด Mystic Story (Mystic Actors) ให้คำตอบอย่างระมัดระวังว่า “อยู่ระหว่างการยืนยัน” แต่แหล่งข่าวในวงการระบุว่าการเตรียมงานโปรดักชันได้เริ่มขึ้นจริงแล้ว
Moral Family เป็นดราม่าเข้มข้นว่าด้วยครอบครัวที่แตกร้าวและเต็มไปด้วยปมศีลธรรม เรื่องราวโฟกัสไปที่ผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งต้องแบกรับภาระเลี้ยงดูครอบครัวเพียงลำพังมานานถึง 13 ปี ท่ามกลางญาติพี่น้องที่ต่างมีปัญหาทั้งการเสพติด ความยากจน และวิกฤตตัวตน ความตึงเครียดปะทุขึ้นเมื่อแม่ซึ่งทิ้งครอบครัวไปเมื่อ 15 ปีก่อน กลับมาปรากฏตัวอีกครั้ง และรื้อฟื้นบาดแผลที่ถูกกดทับมานาน
ในเรื่องนี้ โกมินชีรับบท “คิมซอนจี” เสาหลักเพียงคนเดียวของบ้าน ตัวละครถูกอธิบายว่าเป็นผู้หญิงที่ฉลาด เฉียบคม ปิดกั้นอารมณ์ และดูเย็นชา แต่ภายในกลับเปราะบางและอ่อนไหวต่อความเจ็บปวด เป็นบทที่ต้องใช้ทั้งความนิ่งและพลังทางอารมณ์สูง
ก่อนหน้านี้ โกมินชีเพิ่งได้รับคำชมจากบทสมทบในภาพยนตร์ Owner of the World เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งถูกยกให้เป็นหนึ่งในผลงานเด่นของวงการภาพยนตร์เกาหลีในปีนั้น
Moral Family ดัดแปลงมาจากละครเวทีที่เปิดแสดงในปี 2018 และเคยเป็นที่พูดถึงอย่างมาก หลังจากจองอูซองทุ่มเงินส่วนตัวรับผิดชอบต้นทุนการผลิตทั้งหมด ละครเวทีต้นฉบับอำนวยการสร้างโดยคิมซอนยอง และได้รับเสียงตอบรับดีทั้งจากผู้ชมและนักวิจารณ์ เวอร์ชันภาพยนตร์จะกำกับโดยอีซึงวอน ผู้กำกับจาก Three Sisters ซึ่งเป็นสามีของคิมซอนยอง
การอ่านบทร่วมของนักแสดงมีกำหนดในวันที่ 16 มกราคม และการถ่ายทำเต็มรูปแบบจะเริ่มในเดือนหน้า
โกมินชีเริ่มเป็นที่รู้จักจาก The Witch: Part 1 และซีรีส์ Netflix อย่าง Sweet Home ก่อนจะก้าวขึ้นเป็นนักแสดงแถวหน้ารุ่นใหม่จากผลงานอย่าง Youth of May, Smugglers และ The Frog
อย่างไรก็ตาม เส้นทางอาชีพของเธอสะดุดลงเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา หลังมีโพสต์นิรนามในชุมชนออนไลน์กล่าวหาว่าอดีตเพื่อนร่วมชั้นมัธยมต้นคนหนึ่งเคยกลั่นแกล้ง รีดไถ ด่าทอ และคุกคามนักเรียนพิการ ซึ่งสังคมออนไลน์ตีความว่าหมายถึงโกมินชี ต้นสังกัดออกมาปฏิเสธทันทีว่า “ไม่เป็นความจริงโดยสิ้นเชิง” และประกาศเตรียมดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ปล่อยข่าวลือ
ในเดือนสิงหาคม โกมินชีออกมาชี้แจงด้วยตัวเอง โดยยอมรับว่าเธอเคยเป็นเด็กที่ขาดวุฒิภาวะในวัยเรียน แต่ยืนยันหนักแน่นว่าไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้ความรุนแรงในโรงเรียน
“ฉันยอมรับว่าตัวเองเคยใช้ชีวิตอย่างสะเพร่าและยังไม่โตพอในตอนนั้น แต่ฉันพูดได้อย่างชัดเจนว่าฉันไม่เคยทำร้ายใครในโรงเรียน ฉันอดทนกับคำซุบซิบและข่าวลือได้ แต่ไม่อาจยอมรับการถูกกล่าวหาอย่างผิด ๆ เพียงเพราะอดีตของฉันไม่สมบูรณ์แบบ” เธอกล่าวในแถลงการณ์