กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เปิดศูนย์กีฬามวยไทยบ้านแวนโค้ง หนุนอุปกรณ์มาตรฐาน ปั้นเยาวชนสู่เวทีอาชีพ

เมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงเรียนบ้านแวนโค้ง จังหวัดพะเยา กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ร่วมกับ บริษัท ท็อป คิงส์ บ็อกซิ่ง จำกัด จัดพิธีเปิด “ศูนย์กีฬามวยไทยบ้านแวนโค้ง” เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนให้ใช้ศิลปะการต่อสู้ประจำชาติเป็นเส้นทางการพัฒนาตนเองและประกอบอาชีพในอนาคต พร้อมมอบอุปกรณ์กีฬามวยไทยที่ได้มาตรฐานให้แก่ศูนย์ฯ
ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ, นายนริศ ว่องประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อป คิงส์ บ็อกซิ่ง จำกัด, ว่าที่ รต.จำนงค์ ยาวิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา, นายจักรกฤษณ์ ประกาสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลฝายกวาง และนายปรีชา โสภาเคน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแวนโค้ง
นายทนุเกียรติ จันทร์ชุม กล่าวว่า" รัฐบาลให้ความสำคัญกับกีฬามวยไทยในฐานะศิลปะการต่อสู้ประจำชาติและมรดกทางวัฒนธรรมของไทย จึงสนับสนุนการจัดกิจกรรมและการแข่งขันในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะรายการ “สังเวียนชีวิต” ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนพัฒนาจากนักมวยระดับพื้นฐาน สู่การเป็นนักมวยอาชีพ และก้าวสู่เวทีระดับประเทศและนานาชาติ"
“ศูนย์กีฬามวยไทยบ้านแวนโค้งได้รับการคัดเลือกให้เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการแรกของประเทศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและภาคเอกชน เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นต้นแบบการพัฒนากีฬามวยไทยอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้การพัฒนามวยไทยจำเป็นต้องเริ่มจากความเข้มแข็งของค่ายมวย หากค่ายมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่และอุปกรณ์ ย่อมส่งผลต่อคุณภาพนักกีฬา การแข่งขัน และความสำเร็จในระยะยาว ผมเชื่อมั่นว่า ศูนย์กีฬามวยไทยบ้านแวนโค้งจะเป็นก้าวแรกที่สำคัญของเยาวชนในตำบลแวนโค้ง อำเภอเชียงคำ และพื้นที่ใกล้เคียง ในการใช้มวยไทยเป็นเส้นทางชีวิตและอาชีพต่อไปในอนาคต “