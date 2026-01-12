นักกีฬาไทยเฮ !กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ขอขอบคุณ กรมบัญชีกลาง อนุมัติกรอบงบประมาณเพิ่มเติม

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ และ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้แสดงความห่วงใย จึงสั่งการให้สำนักงานกองทุนฯ ประสานงานเร่งรัดการดำเนินการกับทางกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และทางกรมบัญชีกลาง พิจารณาและมีความเห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าว
โดยนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬา สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ทันที ทางสำนักงานกองทุนฯ ขอให้สมาคมกีฬาเร่งดำเนินการ โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
1. สำนักงานกองทุนฯ ออกบันทึกข้อตกลงตามระเบียบไว้แล้ว 42 รายการ โดยสามารถลงนามผ่านระบบได้ทันที สำหรับสมาคมกีฬาที่ยังไม่ได้ลงนาม โปรดเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด
2. สมาคมกีฬาฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงในระบบ เตรียมเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ตามระเบียบที่กำหนด ส่งต่อให้ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ตรวจสอบความถูกต้อง
3. ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ ตรวจสอบเอกสารให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และนำส่งฝ่ายการคลังกองทุนฯ โดยเร็ว
4. ฝ่ายการคลังกองทุน ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย หากถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ สามารถเบิกจ่ายได้ภายใน 3 วันทำการ
ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอขอบคุณ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ให้การสนับสนุนในครั้งนี้ อันเป็นประโยชน์ต่อวงการกีฬาไทย