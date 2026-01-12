พลเอก ดร.สุภมนัส ภารพบ กรรมการบริหารกองทุนฯ และประธานอนุกรรมการติดตามผลฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรี และประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และ นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบหมายให้ พลเอก ดร.สุภมนัส ภารพบ กรรมการบริหารกองทุนฯ และประธานอนุกรรมการติดตามผลฯ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจนักกีฬา ก่อนเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ
ล่าสุด พลเอก ดร.สุภมนัส ภารพบ ได้เดินทางไปเยี่ยมและให้กำลังใจกับนักกีฬาฟุตซอลชาย สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ , นักกีฬาสเก็ตบอร์ด สมาคมกีฬาสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย, และ นักกีฬาโปฌลน้ำชาย สมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทย เพื่อรับฟังการเตรียมความพร้อมในการฝึกซ้อมอย่างใกล้ชิด
พร้อมกันนี้ ได้มอบนโยบายของคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ และกล่าวโอวาทเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่คณะนักกีฬา พร้อมอวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการแข่งขันมหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และร่วมกันสร้างผลงานอันภาคภูมิใจให้กับประเทศไทย