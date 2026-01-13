“รัสกาญจน์ อัครฐานุพัฒน์” CEO Bonafide Group บินรับรางวัล Korea influencer & Business Awards 2025 ณ ประเทศเกาหลีใต้

ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวความสำเร็จของ “โบน่าไฟด์ กรุ๊ป” (Bonafide Group) ที่ล่าสุดทางผู้บริหาร “รัสกาญจน์ อัครฐานุพัฒน์” ได้เดินทางมาร่วมงาน พร้อมรับรางวัลสุดยิ่งใหญ่ระดับเอเชีย เป็นครั้งแรกกับรางวัล “Korea influencer & Business Awards 2025” (KIB Awards 2025)” ณ โรงแรม JW Marriott Hotel Seoul ประเทศเกาหลีใต้ โดยงานนี้ทางโบน่าไฟด์กรุ๊ป สามารถคว้ารางวัลในสาขา “The Global OEM/ODM Manufacturer Impact Awards” ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่จะผลักดันให้ “Bonafide Group” เป็นหนึ่งในธุรกิจทางด้าน OEM/ODM Manufacturer ที่พร้อมจะเติบโตสู่มาตรฐานระดับสากล และต่อยอดไปยังประเทศต่างๆ อีกด้วย
“โบน่าไฟด์ กรุ๊ป” (Bonafide Group) โรงงานผลิตสกินแคร์ คอสเมติก แฮร์แคร์ มาตราฐานระดับสากล มี supplier สารสกัดนวัตกรรมใหม่ จากทางโซนยุโรป และโซนเอเชีย ที่ผลิตสารสำคัญ Active ที่ได้รับมาตรฐาน รางวัลการันตีระดับโลก เพื่อยกระดับการสร้างแบรนด์สินค้าไทยให้เติบโต และมีชื่อเสียงระดับโลก พร้อมสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ และลูกค้าทุกๆ คน เมื่อตัดสินใจเริ่มต้นที่ โบน่าไฟด์กรุ๊ป เราคือเพื่อนคู่คิดที่แท้จริง ให้กับธุรกิจของคุณ พร้อมที่จะก้าว และเติบโตอย่างแข็งแรงมั่นคงไปกับคุณ
ซึ่งงานประกาศรางวัล “Korea influencer & Business Awards 2025” (KIB Awards 2025)” ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ โดย บริษัท วิน วิน พีอาร์พลัส จำกัด (Win Win PRPlus) บริหารงานโดยประธานกรรมการบริษัท “คุณทิพย์ ฐิติมา นวภคกุล” นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก เอกอัครราชทูตไทย ประจำประเทศเกาหลีใต้ “ธานี แสงรัตน์” ที่ท่านให้เกียรติเดินทางมาร่วมงานนี้ และยังมีเหล่า คนดัง-อินฟูลฯ-นักธุรกิจ จากประเทศไทย และต่างประเทศ เดินทางมาร่วมรับรางวัลในครั้งนี้อีกมากมาย