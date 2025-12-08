มกอช. ชวนเกษตรกร เข้าฝึกอบรม หลักสูตร ยกระดับมาตรฐาน GAP

📢 โอกาสของผู้ประกอบการที่สนใจยกระดับมาตรฐานของวัตถุดิบ ให้ได้มาตรฐาน GAP เป็นโรงคัดบรรจุผักผลไม้ โรงรวบรวมสินค้าเกษตร คลังสินค้า และสนใจประเมินผู้ส่งมอบของตนเอง ให้สอดคล้องกับระบบ
Supplier Audit 👨🏻🌾👩🏻🌾🥕🌽🌶
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) ขอเชิญสมัครเข้าร่วมการฝึกอบรม 3 หลักสูตร
🔴 หลักสูตรที่ 1: Q อาสา ด้าน GAP พืชอาหาร
🗓 วันที่ 20 - 22 มกราคม 2569 (ระยะเวลา 3 วัน)
📍สถานที่: โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ
และหลักสูตรที่ 2 และ 3 จะจัดในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2569 และ มีนาคม 2569 ตามลำดับ
‼️รับสมัครด่วน! เพียง 20 ท่านเท่านั้น ที่สามาถเข้าอบรมได้ทั้ง 3 หลักสูตร
🔴 ปิดรับสมัครในวันที่ 8 มกราคม 2569
📃👩🏻🎓👨🏻🎓ผู้เข้าร่วมอบรมและสอบผ่านตามเกณฑ์ จะได้รับประกาศนียบัตรทุกหลักสูตร
Link สำหรับการลงทะเบียน (index pointing right)
https://forms.gle/38QFRW7ezV2g5AzH9