ส.น้ำตาลฯ จี้รัฐเร่งเจรจา GACC ผ่อนผันนำเข้าหลังจีนสั่งแบนสินค้าน้ำตาลแปรรูปไทยเสียหายทะลุ 5 หมื่นล.

วงการน้ำตาลไทยสะเทือน! จีนสั่งแบนสินค้าน้ำตาลแปรรูปจากไทยทุกชนิด สมาคมน้ำตาลฯ ร้องวุฒิสภาช่วยประสาน GACC ผ่อนผันนำเข้า หลังโรงงาน-ชาวไร่อ้อยเดือดร้อนหนัก สูญรายได้กว่า 5 หมื่นล้าน
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ที่รัฐสภา นายเอกชัย เรืองรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา ได้รับหนังสือจากนายทศพร เรืองพัฒนานนท์ นายกสมาคมน้ำตาลแปรรูปไทย ขอให้ประสานกับ สำนักงานศุลกากรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (GACC) เพื่อหารือมาตรการผ่อนผันการปิดรับสินค้าประเภทน้ำตาลแปรรูปจากประเทศไทย
นายทศพร กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศไทยถูกแบนโดยประเทศจีน ห้ามไม่ให้เราส่งน้ำตาลแปรรูปใน 4 พิกัดศุลกากร ทำให้เราไม่สามารถส่งน้ำตาลประเภทนี้ไปที่ประเทศจีนได้เลย จากเดิมที่ช่วงเดือนธันวาคม ปี 2567 ในครั้งนั้น มีความเสียหายประมาณ 50,000 ล้านบาทที่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจทั้งประเทศ รวมถึงมูลค่าน้ําตาลที่ตกลงมาอีก
ทั้งนี้ จึงขอให้คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภาช่วยประสานในเรื่องดังกล่าว เนื่องจากเป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่ช่วยเหลือเรามาโดยตลอด ในครั้งที่แล้วที่เราถูกแบน คณะกรรมาธิการการพาณิชย์ฯนำโดยนายเอกชัยก็เป็นเพียงหน่วยงานเดียวที่ประสานให้จนสามารถไปเปิดตลาดที่ประเทศฟิลิปปินส์ได้
"สิ่งที่เรารู้สึกผิดหวัง เพราะก่อนหน้าที่จะมีการแบนในครั้งนี้ ประเทศจีนได้ขอมาตรวจที่โรงงานของเรา เพื่อผ่อนผัน หรือเปิดให้เรานําเข้าไปประเทศจีน แต่เมื่อตรวจแล้วทุกอย่างถูกต้อง นอกจากจะไม่เปิดยังจะแบนเพิ่มอีก ผมก็สงสัยว่า ในเมื่อผลประเมินออกมาดีทั้งหมด ทําไมจึงโดนแบน หากเป็นเพราะเราไม่มีหน่วยงานกํากับรับผิดชอบเรื่องคุณภาพก็ไม่เป็นความจริงเพราะในประเทศไทยมีอยู่แล้ว แต่หากเกิดปัญหาจากเอกสารก็ควรแก้ไขในส่วนนี้ ไม่ควรต้องแบนต้องหมด"นายทศพรกล่าว
นอกจากนี้ เราอยากขอร้องให้กระทรวงพาณิชย์ ช่วยเป็นด่านหน้าในการเจรจากับ GACC ประเทศจีน เพราะหากไม่สามารถผ่อนผันอะไรได้เลย เราแย่แน่นอน ความต้องการของเรา คือ 1.ต้องการให้ผ่อนผันสินค้าที่ค้างส่งอยู่ที่ท่าเรือในตอนนี้ สามารถส่งเข้าประเทศจีนได้ 2.ต้องการให้ผ่อนผันสินค้าที่อยู่ที่คลังสินค้า ซึ่งผลิตเสร็จแล้ว ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ส่งมอบได้ และ 3.เราอยากจะแสดงจุดยืนของเราว่า ควรให้สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงานหลักในการควบคุมคุณภาพของโรงงานน้ําตาลแปรรูปทั้งระบบ
ด้านนายเอกชัย กล่าวว่า การแบนครั้งนี้เป็นเรื่องความเดือดร้อนของชาวไร่ออย ซึ่งมีปัญหาใหญ่จากราคาน้ําตาลที่ตกลง ซึ่งสมาชิกวุฒิสภากได้มอบหมายให้ตนมาดูแลเรื่องนี้ อย่างไรก็ตาม ตนขอเรียกร้องและไหว้วานให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทยเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด เนื่องจากเวลาที่มีปัญหาลักษณะนี้จะมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวพันทั้ง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) มกอช. และกระทรวงพาณิชย์
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก GACC ประเทศจีน ได้ชี้มาว่า เราไม่มีตัวแทนในการควบคุมคุณภาพ จึงอยากให้นายกรัฐมนตรีลงมาดูกระบวนการที่มีความซับซ้อนของ 3 หน่วยงานนี้ เป็นผู้ชี้ชัดว่า หน่วยใดจะเป็นผู้กํากับดูแลที่ชัดเจน รวมถึงเร่งเจรจากับ GACC ประเทศจีน เพื่อให้ทันการเก็บเกี่ยวอ้อย และส่งผลต่อราคาน้ําตาล สิ่งที่เกิดผลกระทบก็หวังว่า จะเป็นการกระทบเพียงช่วงสั้นๆ ตนเข้าใจว่านายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อย. มีงานหนัก มีระยะเวลาสั้น จึงต้องฝากให้พิจารณาเรื่องนี้โดยด่วนด้วย