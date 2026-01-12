อดีตนักแสดง Disney “แมตต์ โปรคอป” ถูกจับคดีสื่อลามกเด็ก ถูกคุมขังไม่ให้ประกัน

สำนักข่าว TMZ รายงานเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2026 ว่า แมตต์ โปรคอป อดีตนักแสดงเด็กจาก Disney Channel ซึ่งเคยเป็นข่าวดังจากกรณีถูกแฟนเก่า ซาราห์ ไฮแลนด์ นักแสดงจาก Modern Family ขอคำสั่งห้ามเข้าใกล้เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าทำร้ายร่างกาย ถูกจับกุมในรัฐเท็กซัส และเกี่ยวข้องกับคดี ครอบครองสื่อลามกเด็ก
เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายในเขตวิกตอเรีย (Victoria County) ยืนยันกับ TMZ ว่า โปรคอปถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำของเขต และ ถูกสั่งไม่ให้ประกันตัว หลังจากถูกจับเมื่อคืนวันคริสต์มาสอีฟ ด้วยหลายข้อหา รวมถึง ข้อหาครอบครองสื่อลามกเด็ก และ ขัดขวางการจับกุม
รายงานจากสถานีท้องถิ่น Crossroads Today ระบุว่า โปรคอปถูกจับกุมจากการ ละเมิดเงื่อนไขการประกันตัว จากคดีเก่าที่เกิดขึ้นในปี 2024 อย่างไรก็ตาม ยังไม่ชัดเจนว่าเขาละเมิดเงื่อนไขในลักษณะใด
ย้อนกลับไปในเดือนพฤษภาคม 2024 TMZ เคยรายงานว่า โปรคอปถูกจับในเมืองวิกตอเรีย จากกรณีถูกกล่าวหาว่า ทำร้ายร่างกายแฟนสาว โดยถูกตั้งข้อหา ทำร้ายร่างกายในครอบครัวขั้นร้ายแรง และ ขัดขวางการจับกุม
โปรคอปเริ่มเป็นที่รู้จักในช่วงกลางทศวรรษ 2000 จากผลงานในซีรีส์อย่าง The Office และ Hannah Montana ก่อนจะได้รับบทเด่นเป็น Zara ในภาพยนตร์ High School Musical 3
เขาเคยคบหากับ ซาราห์ ไฮแลนด์ เป็นเวลาหลายปี ก่อนที่ฝ่ายหญิงจะขอคำสั่งศาลห้ามเข้าใกล้ โดยอ้างว่าเขามีพฤติกรรม ใช้ความรุนแรงทั้งทางวาจาและร่างกาย ศาลสั่งให้โปรคอปอยู่ห่างจากซาราห์เป็นเวลา 3 ปี
ขณะนี้คดียังอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับพยานหลักฐานในข้อหาสื่อลามกเด็กที่ทำให้เขาถูกคุมขังโดยไม่ให้ประกันตัว