อินเตอร์ฟาร์มา เปิดตัวผลิตภัณฑ์กลุ่ม Brain Health รับเทรนด์ “เครียด–นอนไม่พอ–อารมณ์แปรปรวน”

“อินเตอร์ฟาร์มา” ชี้ภาวะเครียด วิตกกังวล และเบิร์นเอาท์เพิ่มขึ้นต่อเนื่องในกลุ่มคนทำงานและนักศึกษา พร้อมดันกลุ่มผลิตภัณฑ์ Brain Health ได้แก่ PROBAC MOOD, Magnesium, Somnix และ Lisa DHA รองรับตลาดสุขภาพเชิงป้องกันที่เติบโตแรง
ท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนไทยจำนวนมากประสบปัญหา ความเครียดสะสม ภาวะวิตกกังวล และอาการเบิร์นเอาท์ จากการทำงาน การเรียน และรูปแบบไลฟ์สไตล์ที่เร่งรีบ ข้อมูลจากหลายงานวิจัยสะท้อนว่า “สุขภาพลำไส้–สมอง (Gut–Brain Axis)” มีบทบาทสำคัญต่ออารมณ์ การนอน และสมดุลฮอร์โมนความเครียด ซึ่งกลายเป็นแนวโน้มการดูแลสุขภาพที่มาแรงระดับโลก
หนึ่งในปัจจัยสำคัญคือปัญหา การนอนหลับไม่เพียงพอ (Sleep Deprivation / Circadian Misalignment) ที่พบมากในกลุ่มพนักงานออฟฟิศ คนทำงานเป็นกะ และนักศึกษาที่ต้องเรียนหรือทำงานจนดึก ส่งผลให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้เสียสมดุล เพิ่มโอกาสเกิดอารมณ์แปรปรวน วิตกกังวล และภาวะสมองล้า
ดร.ตฤณวรรธน์ ธนิตนิธิพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ฟาร์มา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Preventive Health) ไม่ใช่เพียงการรักษาเมื่อเกิดโรคเท่านั้น แต่เป็นการดูแลสมดุลของร่างกายตั้งแต่ต้นทาง โดยเฉพาะ ‘ลำไส้–สมอง’ ที่มีผลต่ออารมณ์ ความเครียด และคุณภาพการนอนหลับ ซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ของคนไทยในวันนี้”
อินเตอร์ฟาร์มา จึงพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ Brain Health Innovation เพื่อช่วยลดความกังวล ฟื้นฟูการนอน และเสริมสมดุลลำไส้–สมอง ได้แก่
• PROBAC MOOD — Psychobiotic
โพรไบโอติกสายพันธุ์เฉพาะที่ผ่านงานวิจัยด้านอารมณ์ ช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้น ลดความกังวลและเครียด เพิ่มความจำ
• Magnesium plus B complex — Relax & Recovery
รูปแบบที่ดูดซึมดี ช่วยลดอาการตึงเครียดของระบบประสาท และช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน
• Somnix — Sleep Quality Support
ผลิตภัณฑ์ช่วยให้หลับง่ายขึ้น เพิ่มคุณภาพการนอนสำหรับผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับหรือนอนหลับไม่สนิท
• Lisa DHA — Brain Nutrition
โภชนเภสัชด้านสมองที่ช่วยเรื่องความจำ สมาธิ และการทำงานของระบบประสาท เหมาะกับทั้งวัยเรียนและวัยทำงาน
ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 ตัวนี้ตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายสำคัญ ได้แก่ กลุ่มคนทำงาน (Office Worker), นักศึกษา (Gen Z), และครอบครัวยุคใหม่ (Modern Family) ที่ต้องการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและเห็นผลจริงจากงานวิจัยทางการแพทย์
ตลาดอาหารเสริมไทยยังเติบโตแรง – Interpharma เน้น “โภชนเภสัช” เป็นแกนหลักตลาดอาหารเสริมในไทยมีมูลค่ารวมมากกว่า100,000 ล้านบาท และยังโตต่อเนื่องจากความสนใจด้าน Preventive Health อินเตอร์ฟาร์มาโฟกัสการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพ, งานวิจัยทางการแพทย์ และโภชนเภสัช (Medical Nutrition) ซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้นทั้งในโรงพยาบาลและร้านขายยา
สำหรับกลยุทธ์ปีหน้า ชู 4 เทรนด์สุขภาพมาแรง โดย อินเตอร์ฟาร์มากำหนดทิศทางธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดสุขภาพ ดังนี้
1. Longevity Economy — สังคมผู้สูงวัยที่ต้องการสินค้าที่ช่วยชะลอวัยและเสริมคุณภาพชีวิต
2. Personalized Health — ผลิตภัณฑ์ตามสุขภาพเฉพาะบุคคล เช่น Microbiome-based Nutrition
3. Gut–Brain Health — การดูแลลำไส้-สมองเพื่อลดความเครียด ปรับอารมณ์ และเสริมการนอน
4. Health Tech for Seniors & Students อุปกรณ์ Brain Health Improvement เช่น Omnifit , TMS, tDCS,
“อินเตอร์ฟาร์มาต้องการตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านโภชนเภสัชและนวัตกรรมสุขภาพ แบบครบวงจร พร้อมขยายฐานลูกค้าไปยังคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจสุขภาพจิต อารมณ์ และการนอน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดี”— ดร.ตฤณวรรธน์ กล่าวทิ้งท้าย