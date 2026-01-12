ลูกสาวคนเล็กของ "คริสตี้ จงลี่ถี" สวยสะกดทุกสายตา ชาวเน็ตแห่ชม

คริสตี้ จงลี่ถี กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังลูกสาวคนเล็ก เคย์ลา วัย 15 ปี ถูกจับภาพที่สนามบิน ความสวยคมสะดุดตาจนชาวเน็ตแห่ยกให้เป็น “ว่าที่ดาวรุ่งรุ่นใหม่”
คริสตี้ จงลี่ถี อดีตเซ็กซี่ไอคอนระดับตำนานแห่งยุค 90 ซึ่งเคยผ่านการแต่งงานมาแล้วสองครั้ง และมีลูกสาวสามคน ได้แก่ ลูกสาวคนโต ยาซมิน, คนรอง เจเดน และลูกสาวคนเล็ก เคย์ลา ได้กลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้ง หลังจากลูกสาวคนเล็กวัย 15 ปี กลายเป็นไวรัลจากคลิปที่ถูกถ่ายไว้ในสนามบิน
คริสตี้แต่งงานครั้งที่สามในปี 2016 กับ จางหลุนซั่ว นักแสดงชาวจีนแผ่นดินใหญ่ ซึ่งอายุน้อยกว่าเธอ 12 ปี หลังทั้งคู่พัฒนาความสัมพันธ์จากรายการเรียลลิตี้โชว์ If Love และภายหลังได้เปลี่ยนนามสกุลของลูกสาวทั้งสามเป็น “จาง”
ลูกสาวทั้งสามคนต่างได้รับการยกย่องว่าได้รับ “ยีนทองคำ” จากคุณแม่มาเต็ม ๆ โดยเฉพาะเคย์ลา ลูกสาวคนเล็ก ที่มีใบหน้าคมลึก ดวงตากลมโตเป็นเอกลักษณ์แบบเดียวกับคริสตี้ จงลี่ถี และรูปร่างที่ดูเพรียวสูงแบบ “เก้าหัว” ซึ่งยากจะละสายตา
เมื่อไม่นานมานี้ เคย์ลาถูกแฟน ๆ ถ่ายคลิปขณะอยู่ที่สนามบิน และคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่บนโซเชียลแพลตฟอร์มอย่างเสี่ยวหงชู ก่อนจะกลายเป็นกระแสไวรัลในเวลาอันรวดเร็ว ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมความสวยสดใสของเธออย่างล้นหลาม
คอมเมนต์ที่ได้รับความนิยม อาทิ “สวยมาก หวาน น่ารักสุด ๆ” “ยีนดีจริง ๆ สวยจนตะลึง” “ยิ้มแล้วเหมือนแม่เป๊ะ”
“เดบิวต์ตรงนี้ได้เลย!” และ “ยิ้มทีนี่สวยเกินต้านจริง ๆ”
ภาพจากคลิปและสกรีนช็อตที่ถูกแชร์กันอย่างกว้างขวาง ยิ่งตอกย้ำว่า เคย์ลาไม่เพียงแค่หน้าตาดีตามแบบฉบับลูกดาราเท่านั้น แต่ยังมีออร่าแบบคนในวงการบันเทิงที่ชวนให้หลายคนเชื่อว่า หากวันหนึ่งเธอเลือกก้าวเข้าสู่วงการจริง ๆ ก็อาจกลายเป็นดาวรุ่งคนใหม่ได้ไม่ยาก
ในขณะที่คริสตี้ จงลี่ถี เองก็ได้โพสต์ภาพของลูกสาวลงบนเว่ยป๋อ ยิ่งทำให้กระแสความสนใจต่อเคย์ลาพุ่งสูงขึ้นไปอีก และชื่อของเธอก็ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องในโลกโซเชียลในฐานะ “ทายาทความงาม” ของหนึ่งในตำนานเซ็กซี่สตาร์แห่งเอเชีย