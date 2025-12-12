“เปิ้ล-จูน” ภูมิใจน้ำตาไหล “ออก้า” โชว์เจ็ตสกีต่อหน้าพระพักตร์ ฟาดกลับดรามาลูกดารา

“เปิ้ล-จูน” น้ำตาไหล ภูมิใจ “น้องออก้า” โชว์เจ็ตสกีต่อหน้าพระพักตร์ ลั่นเป็นประวัติศาสตร์ครอบครัว พร้อมฟาดกลับดรามาลูกดารา อยากให้ดูโปรไฟล์แชมป์โลกก่อนวิจารณ์ เผยเรื่องที่คนไม่รู้ รมต. รองนายกฯ นั่งเฝ้าทุกคืน จูนรับครอบครัว ต้องอพยพจากเหตุปะทะชายแดน เปิ้ลชี้ขึ้นเวทีแล้วต้องต่อยให้คว่ำ
มาร่วมงานกาชาดประจำปี 2568 ภายใต้แนวคิด “ร้อยดวงใจปวงประชา น้อมสำนึกพระเมตตา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย” ณ สวนลุมพินี โดยจะแบ่งรายได้ที่ลูกค้ามาอุดหนุนในวันนี้ ไปช่วยผู้อพยพ และทหารชายแดน ที่กำลังเกิดเหตุการณ์ปะทะใหญ่กับฝ่ายกัมพูชาอยู่ในตอนนี้ ซึ่ง “พ่อเปิ้ล นาคร ศิลาชัย” และ “แม่จูน กษมา ศิลาชัย” เผยภูมิใจ ลูกชาย “น้องออก้า”ได้โชว์เจ็ตสกีในพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 ต่อหน้าพระพักตร์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
เปิ้ล : “เพิ่งไปฉีดยาคลายกล้ามเนื้อมา น้ำท่วมนี่หลังล็อกเลย เพิ่งไปหาหมอมาเมื่อวาน พรุ่งนี้ต้องไปชายแดนต่อ”
จูน : “ลูกค้าที่มาซื้อ จูนจะแบ่งส่วนนึงไปช่วยชายแดน”
เปิ้ล : “ทุกหม้อ ตั้งแต่หม้อแรกเลย เริ่มตั้งแต่วันนี้ ทุกงานที่เราไปทั่วประเทศ เราจะเอาเงินทุกหม้อ เพื่อร่วมกัน แม่จูนเตรียมโอนเลย ทุกจังหวัดที่อยู่ชายแดน พรุ่งนี้เราเริ่มที่บุรีรัมย์ก่อน แล้วจะไปตราด อุบลฯ สระแก้ว พรุ่งนี้บุรีรัมย์ เนื่องด้วยคนอพยพกันมานาน เราจะเอาเงินนี้ไปดูแล ทำอาหาร ทำโรงครัวให้อาสา ให้ผู้อพยพ โดยเฉพาะลำเลียงเอาอาหารไปตามฐานต่างๆ เราไม่ได้เข้าไปเอง เพราะเราเข้าไปเองไม่ได้อยู่แล้ว แต่จะมีจุดที่เขาจะเอาไปกระจายให้ทหารชายแดน ตรงนี้เราอยากทำมาก ทหารเราต้องกินดีกว่าเพื่อน
ตอนนี้ความต้องการที่ชายแดน สำหรับผู้อพยพมากแน่ๆ เพราะเขาออกมาจากบ้านเขาจะหากินอะไร ยิ่งเราไปอำนวยความสะดวก เอาอาหารไปให้เขาทานได้มันก็ดี มันพอๆ กับน้ำท่วม ไม่รู้บ้านใครจะโดนระเบิดหรือเปล่า อาจเสียชีวิตด้วย มันพอๆ กันเลย ตรงนี้เปิ้ลว่าเป็นหน้าที่คนไทยทุกคน ที่จะมาร่วมกับทหารที่ปกป้องแผ่นดินของเรา”
มองสถานการณ์รอบที่สอง หนักมาก ครอบครัวจูนอยู่ที่ตราด อพยพแล้ว สภาพจิตใจหดหู่
เปิ้ล : “ตัวเองก็ไม่ได้คลุกวงในอะไร แต่รู้สึกว่ามันหนักมาก หนักพอๆ กับน้ำท่วม อาจหนักมากกว่าอีก มันเป็นการมาเอาดินแดนของเรา ซึ่งเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน ต้องให้กำลังใจกันแล้ว อย่างน้อยกำลังครอบครัวเราก็น้อยนิด เราขายหม้อแม่จูนได้มันก็น้อยนิด แต่แสดงถึงกำลังใจมากกว่าที่คนไทยทุกคนสมมติมาซื้อหม้อแม่จูนเรา เท่ากับเขามีส่วนได้ช่วยทหารไทย ทหารชายแดน คนที่อพยพ ช่วยในการรบครั้งนี้ดีกว่า”
จูน : “ที่ช่วยเพราะคนตราด ตอนนี้บ้านจูนออกจากบ้านมาแล้วค่ะ เขาสั่งให้ออก รอบที่แล้วไม่ได้ออก เราเลยอินเรื่องพวกนี้มาก เราพอจะรู้ เราพอเห็นภาพ ที่บ้านไม่ได้ตกใจ เขาอยู่แบบนี้กันตั้งแต่เกิด แต่คราวนี้หนัก เชื่อไหมที่นั่นเขาให้ความร่วมมือกันหมดเลย ให้ออกคือออก เพราะมันเป็นการอำนวยความสะดวกให้พี่ๆ ทหารทำงานกันได้อย่างเต็มที่ สภาพจิตใจ ก็หดหู่เช่นกัน เราก็เป็นคนพื้นที่ ไม่ผิดเลยที่จูนจะอินกับเรื่องนี้ และทำอาหารไปให้พี่ๆ ที่อพยพมา บางส่วนก็ไปตามโรงเรียน”
เปิ้ลชี้ขึ้นเวทีแล้วต้องต่อยให้คว่ำ
เปิ้ล : “ก่อนหน้านี้เราเอาอาหารไปให้ทหารเขา ที่ นย. ยังไม่นึกเลยว่าจะเกิดวันนี้ขึ้นอีก จะเกิดเรื่องหนักมาอีกแล้ว ไม่รู้แหละ ขึ้นเวทีแล้วต้องต่อยให้คว่ำ เหมือนนักมวย ตอนนี้มันเริ่มแล้ว ถ้าเรามาเล็งๆ กั๊กๆ กลัวๆ เราก็โดนเขาต่อยนะ ไม่ได้นะ ไม่ได้ยุให้คนทะเลาะกัน ไม่ได้ยุให้คนตายนะ แต่จังหวะนี้แล้ว มันต้องฝ่ายนึง มันเจ็บทั้งคู่ ต้องจบและสยบ ก็เจรจาด้วย”
จูน : “เรารู้อะไรกับเขาเหรอ (หันถามเปิ้ล) อยู่เฉยๆ เหมือนไปเจรจากับเขาด้วย”
เปิ้ล : “ไม่ ฝ่ายเจรจาก็เจรจาไปสิ ทำให้ดีที่สุดไป ฝ่ายลุยก็ลุยอยู่ข้างๆ หน้าที่ใครหน้าที่มัน เรื่องประนีประนอม มันเหมือนขึ้นเวทีไปแล้ว พอเรายกการ์ดลง เราจะโดนต่อยหลับไหมล่ะ ตรงนี้มันแน่หรือเปล่า อังเคิล อยากบอกทหารพี่น้องทุกคน ตอนนี้คนไทยเป็นห่วงทหารทุกคนมากๆ อยากให้กำลังใจครอบครัวทหารทุกคนด้วย เราเชื่อว่าเขานอนไม่หลับ ยิ่งกว่าทหารอยู่ข้างหน้าทหารอยู่ข้างหน้าใจเขาพร้อมเพื่อแผ่นดิน แต่คนอยู่ข้างหลัง เอาเป็นว่าพวกเราคนไทยพร้อมซัปพอร์ตครอบครัวของทุกคนด้วยนะ พ่อแม่นอนให้หลับ ลูกของพ่อแม่ทุกคน มีเกียรติมีศักดิ์ศรี เขาทำเพื่อชาติ จงภูมิใจเลย พ่อแม่พี่น้อง ลูกเมียทหารทุกคน จงภูมิใจ พวกเราเชียร์ครับ”
จูน : “กำลังใจให้เต็มร้อยอยู่แล้ว อย่างพี่เปิ้ลพูดไป เชื่อว่าคนไทยให้กำลังใจจริงๆ จูนก็ขอเป็นกำลังใจด้านอาหารแล้วกันที่จูนถนัด เราก็วางแพลนกันแล้วล่ะว่าเราจะทำอะไรบ้าง เดี๋ยวรอคำตอบ”
โคตรอึดอัด มือสั่น ไม่สามารถบอกได้ว่า “น้องออก้า” ทำเพื่อชาติ ได้โชว์เจ็ตสกีในพิธีเปิดซีเกมส์ 2025 น้ำตาไหลภูมิใจกับครอบครัว บอก รมต. รองนายกฯ มานั่งเฝ้าทุกคืน
เปิ้ล : “เอาตรงๆ เลยนะ มันโคตรอึดอัดเลย”
จูน : “เดี๋ยวเขาก็ไปจั่วหรอกว่าอึดอัด อีนี่ก็ชอบไปเขี่ย”
เปิ้ล : “ไม่ใช่อึดอัดจากการทำงาน อึดอัดจากความท้าทาย”
จูน : “เห็นไหม ขนกูลุกตลอด ตอบแต่ละอันเนี่ย”
เปิ้ล : “วันนึงเรียกผมไปคุย บอกว่าพี่เปิ้ล ขี่เจ็ตสกีในงานเปิดได้ไหม ผมก็บอกว่าผมทำได้ แต่พี่ทำสระน้ำให้ผมได้เปล่า ผมต้องการกว้างเท่านั้นเท่านี้ ได้ เฮ้ย ถ้าได้นี่คือครั้งแรกของโลกนะ ทุกคนเอา แต่เมื่อไหร่ อีก 3 อาทิตย์เปิ้ล ห๊ะ! พี่ทำไหวเหรอ ถ้าพี่ทำไหว ผมก็ซ้อมไหว เพราะออก้าเขาซ้อมมาก่อนหน้านี้อยู่แล้ว เขาเตรียมแข่งเจ็ตสกีเวิลด์คัพอาทิตย์หน้า ร่างกายเขาโอเคอยู่แล้ว เราบอกว่าได้ ถ้าพี่ทำได้ เราก็ทำได้เพื่อชาติ ทุกอย่างต้องซุ่มซ้อม แล้วอึดอัดตรงไหน ห้ามถ่ายรูป ห้ามโชว์ ห้ามบอกใคร
โหย กูมือสั่นมากเลยเนี่ย อยากบอกใครมากว่าลูกกำลังจะได้ทำเพื่อชาติอีกครั้งนึง แต่ทีนี้อุปสรรคมันมากมายเหลือเกิน เพราะการสร้างสระบ่อน้ำขนาดใหญ่ มันมีข้อจำกัด น้ำตื้นแค่นี้ มันยากมาก แต่ทุกอย่างคือโจทย์ถ้าเราทำได้ เราก็จะเป็นประเทศไทยที่สร้างให้คนทั้งโลกเห็นได้ สุดท้ายทีมงานสุดยอดมากๆ ทีมงานสามารถเนรมิตทำได้ บ่อซ้อมจนบ่อขาด ต้องขุดกันทั้งวันทั้งคืน เพราะเป็นครั้งแรกที่ไม่มีใครทำได้ พอมันทำได้สำเร็จ แล้วออก้าซ้อมในภาวะที่บ่อก็แคบ น้ำก็ตื้น สุดท้ายทั้งออก้า ทีมระบำใต้น้ำ หัวไม่ปักพื้นเหรอวะ แต่ทุกคนมืออาชีพหมด
การคัดเลือกคนที่มาในนี้ เขาเลือกโปรไฟล์มาแล้วอันดับหนึ่งของประเทศหมดเลย ออก้าก็มีดีกรีแชมป์โลก นักระบำใต้น้ำก็ที่สุดของประเทศ flyboard ก็อันดับหนึ่งของโลก นั่นแชมป์โลกนะ เจ็ตสกีตีลังกา ก็แชมป์ประเทศไทย ทั้งผู้จัดเอง ผู้ใหญ่ บอกเลยนะ ทั้งผู้ใหญ่ ทั้งรัฐมนตรี ทั้งรองนายกฯ เชื่อเปล่า เขามานั่งทุกคืน นั่งกินข้าวกล่องเฝ้า กลุ่มนั้นมันใครวะ พอเดินเข้าไปวุ้ย ยกมือไหว้เกือบไม่ทัน มาทุกคืน เฝ้าเหมือนเด็กสเตท มาทั้งคณะ ตอนหลังเราก็ยอมแล้ว มันของจริง
ก็ภูมิใจมาก เขาเป็นเด็กมีวินัย เรากำลังทำชื่อเสียงให้ประเทศชาติ ทำชื่อเสียงให้ครอบครัว เขาก็เข้าใจ เพียงแต่เขานึกภาพไม่ออกว่าออก้าต้องพลาดไม่ได้สักนาทีเดียว เพราะวันนั้นคนดูเยอะมาก เดี๋ยวจะมีในหลวงเสด็จ เขาก็นึกภาพไม่ออก สังเกตไหม พอออกมาชนขอบไปกึ๊กนึง มันตื่นเต้น เด็กอายุ 14 ทำระดับนี้ได้ เปิ้ลก็น้ำตาไหล ภูมิใจกับครอบครัวเราจริงๆ”
จูน : (พอผ่านไป ได้ถามเขามั้ย?) หลับ เหนื่อย”
เปิ้ล : “ออก้าถามตลอดว่าออก้าได้ค่าตัวไหม (หัวเราะ) ก็เตรียมไว้ เขาบอกเขาอยากได้เจ็ตสกี ก็บอกเดี๋ยวได้เงินนี้เก็บสะสมไปเรื่อยๆ เดี๋ยวลูกค่อยไปซื้อเจ็ตสกีใหม่แล้วกัน ปีหน้า”
น้ำตาคลอ “ออก้า” ได้โชว์ต่อหน้าพระพักตร์ “ในพลวง-พระราชินี”
จูน : “เด็ก 14 ครั้งแรก และนึกอะไรไม่ออก พอแสดงเสร็จ จะกลับบ้าน ขึ้นรถง่วง หลับ เพราะตีห้าต้องไปโรงเรียน วันนี้ก็ไปเรียน ตอนแรกจะชวนมางานนี้ แต่ปวดตัว กล้ามเนื้อ เพราะซ้อมสองอาทิตย์ ก็เลยไม่ได้มา เด็กก็คิดอยู่แค่นั้นเอง จูนภูมิใจที่ครั้งนึงออก้าอายุ 14 ขวบ ได้โชว์ต่อหน้าพระพักตร์ น้ำตาคลอเลย เราเพิ่งเคยเห็นท่านครั้งแรก ไกลๆ เล็กๆ เลย ทั้งสองพระองค์ แต่ออก้าได้โชว์ แค่นั้นเลย เราเล่าให้เขาฟังเรื่องเดียวเลย เรื่องอื่นออก้าไม่ต้องสนใจเลยนะ ในหลวงท่านดูออก้าอยู่นะ ถือกล้องส่องอยู่นะ พูดแค่นั้นเลย”
เปิ้ล : “ออก้าอย่าพุ่งออกนอกบ่อนะ ตายเลยนะ ไม่ได้เลยนะ (หัวเราะ) หลายคนเห็นว่าเจ็ตสกีขี่เร็ว แข่งกันเร็ว ใครถึงก่อนคนนั้นชนะ แต่เขาไม่รู้หรอกเจ็ตสกี ศักยภาพของมัน สามารถเดินหน้า ถอยหลัง หมุนตัว พ่นน้ำ ตีลังกาก็ได้ในภาวะน้ำท่วมเชี่ยวแรงขนาดไหน เจ็ตสกีมีศักยภาพเหนือกว่าเครื่องยนต์อุปกรณ์ทางน้ำทุกอย่าง ถึงบอกว่ามันสามารถทำได้ จนกระทั่งช่วยคนได้ วางใจได้เลยเจ็ตสกี แต่ต้องมีคนขับที่เข้าใจมันด้วยนะ”
อาทิตย์หน้า “ออก้า” ลุ้นแข่งชิงแชมป์ระดับโลก
เปิ้ล : “เตรียมตัวรอดได้เลย อาทิตย์หน้า 17-19 ธ.ค. ออก้าจะแข่งชิงแชมป์ระดับโลกอีกครั้งนึง จะเกิดขึ้นที่พัทยา คืองานเจ็ตสกีเวิลด์คัพ คนทั้งโลก นักเจ็ตสกีทั้งโลกมารวมตัวกันที่นี่ เด็กเยาวชนของแต่ละประเทศก็จะมาขับเคี่ยวกันที่นี่ มาร่วมลุ้นร่วมเชียร์กันว่าออก้าจะเอาชนะเยาวชนต่างชาติในแผ่นดินไทยเราอีกครั้งนึงได้หรือเปล่า อีกแค่อาทิตย์กว่าๆ นี่เอง เขาจะได้ทำหน้าที่ตัวแทนของชาติอีกครั้ง
รับไปได้เร็วทั้งที่อายุ 14 เป็นประวัติศาสตร์ของครอบครัว ฟาดดรามา ได้โชว์ระดับชาติเพราะเป็นลูกดารา อยากให้ดูโปรไฟล์ลูก
เปิ้ล : “ที่สุดในชีวิตที่เราจะทำได้ ออก้าได้แชมป์โลกมา ได้แชมป์เยาวชน ได้แชมป์ประเทศไทย เป็นเด็กอายุน้อยที่สุดขี่เจ็ตสกีข้ามอ่าวไทยคนแรกของโลก จนมาวันนี้ มันยิ่งใหญ่กว่านั้นอีก คือได้ขี่ต่อหน้าพระพักตร์ มันสุด”
จูน : “เรื่องดรามาเราไม่ยุ่งเลย เราปล่อยผ่าน เราปล่อยลืมเลย เพราะว่าทุกอย่างมันมีทั้งดีและลบอยู่แล้ว ถ้าเรามัวแต่ไปสนใจตรงนั้น เราก็ไม่เดินหน้าสักที เอาแค่หน้าที่เราตรงนี้แหละ”
เปิ้ล : “แต่เราไม่ปล่อยผ่านนะ นี่โลกสวยไง เปิ้ลเห็นใจเขามากกว่า สื่ออยู่ในมือเขา เขาคงอยากแตกต่างจากคนอื่นมากแค่นั้นแหละ เปิ้ลเคยไปสวนนะ สวนเสร็จเขาบอกดีใจมากเลย พี่เปิ้ลมาตอบ รักพี่เปิ้ลนะ สุดท้ายก็เท่านี้ คิดว่าเขาคงไม่ได้ใจร้าย แต่เขาคงไม่อยากเหมือนคนอื่นเท่านั้นเอง แหม ก็ใช่สิ เป็นลูกดาราถึงได้มาโชว์ระดับชาติแบบนี้ แหม กูอยากให้ดูโปรไฟล์ลูกกูเหลือเกิน เขาเลือกแล้ว ถ้าลูกเราไม่ถึงเราก็ไม่ให้มาตรงนี้หรอก มันระดับประเทศ
ออก้าไม่ได้เก่งที่สุดในประเทศไทยนะ เด็กเยาวชนไทยเรา 40-50 คนนะ ออก้าเหนื่อยนะกว่าจะเอาชนะเขามาได้ แต่ละคนโคตรเก่งเลย เด็กที่แข่งเจ็ตสกีตอนนี้ 40-50 คนเก่งๆ ทั้งนั้น ไปแข่งระดับโลกสู้เขาได้หมดเลย บอกได้เลยเด็กทุกคนเก่ง”
จูน : “อุปสรรคหน้างานมี เปลี่ยนเรือตอนเช้า วันที่โชว์เป็นอีกลำวันที่ซ้อม”
เปิ้ล : “เครื่องยนต์พอซ้อมไป พอสะดุดนิดนึงไม่ได้ต้องเอาลำใหม่ มันพลาดไม่ได้สักวินาทีเดียว เพราะโชว์แค่ 4 นาที พลาดนาทีเดียว เสยเกยบ่อ อะไหล่หลุดไม่ได้เลย ทุกอย่างต้องเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้น ขนาดระวังกันขนาดนี้ เดี๋ยวกุญแจหลุดบ้างก็มี บางทีคลื่นสัญญาณวิทยุโผล่มา เรือดับก็มี”
ขอบคุณคนชมลูกชายเท่มาก เอ็นดูและรักครอบครัวตน
เปิ้ล : “ก็ขอบคุณคนไทยทั้งประเทศ ที่เอ็นดูและรักครอบครัวเรา ให้กำลังใจครอบครัวเรามาตลอด แม้ว่าทุกอย่างที่เราทำ ทุกคนให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะธุรกิจของพวกเรา ธุรกิจด้านอาหาร ธุรกิจด้านสื่ออะไรต่างๆ ทุกคนให้กำลังใจเราหมดเลย เรารู้สึกว่าตรงนี้แหละคือสิ่งที่สำคัญมากๆ ถ้าเขาเกลียดเราสักครึ่งเราคงตายไปแล้วล่ะอยู่ไม่ได้ ขายของก็ไม่ได้ แต่นี่เขารักเราค่อนข้างเกือบหมด”