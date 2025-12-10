xs
ทำสำเร็จแล้ว “เปิ้ล นาคร” ภูมิใจลูกชาย “น้องออก้า” โชว์เจ็ตสกีผาดโผน พิธีเปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 (คลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจาก “น้องออก้า” ลูกชายของ “เปิ้ล นาคร ศิลาชัย” ได้โชว์เจ็ตสกีผาดโผนในการแสดงชุด We are on - Connected by the SEA ในพิธีเปิดซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ งานนี้พ่อเปิ้ลได้นำคลิปมาโพสต์ลงอินสตาแกรม พร้อมเผยอย่างภาคภูมิใจ

“รอวันนี้มานาน….เสียงเชียร์ดังลั่นสนาม ป๊าและเบื้องหลังทุกคนภูมิใจมาก….วันที่ออก้าได้มีโอกาสร่วมงานระดับชาติ…พิสูจน์ให้โลกเห็นศักยภาพของกีฬาเจ็ตสกีไทยในอีกมุมที่หลายคนไม่เคยเห็น…..ซุ่มซ้อมกันมานาน….เราทำสำเร็จแล้ว…..เสียงคนทั้งสนามกรี๊ดเป็นกำลังใจให้ลูก หายเหนื่อยเลย………พลาดนิดหน่อยบ้าง แต่ก็ทำดีที่สุดแล้ว เก่งมากลูก @nakara_t666 #พิธีเปิดกีฬาซีเกมส์ #ซีเกมส์#seagame2025”













