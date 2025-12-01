7 หนูน้อยนักบาสทายาทคนดัง เก่งกาจ อนาคตไกล...หุ่นให้ใจรัก!?

อีกเพียงไม่กี่วันก็จะถึงเวลาที่ มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการ (9-20 ธ.ค. 68) ปีนี้ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพ ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันถึง 50 ชนิดกีฬา รวมนักกีฬาชาย-หญิงมากกว่า 1,500 คน และก่อนที่เราจะไปชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทย วันนี้ เซเลบออนไลน์ขอพามาทำความรู้จักกับ หนูน้อยนักกีฬาบาสเกตบอลมากความสามารถ ทายาทเหล่าเซเลบคนดังกันก่อน เพราะที่ผ่านมา เหล่าคนดังต่างพากันปั้นลูกหลานจนติดทีมชาติในกีฬาประเภทอื่นมาแล้ว หนูๆ เหล่านี้ก็อนาคตไกลฉายแววเช่นกัน
เริ่มที่ “น้องดีดี-ภาพีร์ สารสิน” ลูกชายคนโตวัย 12 ของ ดุ๋ง พาที กับ บี ปิติภัทร ซึ่งชื่นชอบบาสเกตบอลเป็นชีวิตจิตใจ ลงแข่งขันมาแล้วหลายรายการ แถมชู๊ตระยะไกลได้แม่นมากๆ คุณแม่บีปลื้มสุดๆ
ต่อที่ “น้องฮันเตอร์-ปารุสก์ จักรพงษ์” วัย 11 ลูกชายคนเล็กของ ฮิวโก้ จุลจักร กับ ฮาน่า ทัศนาวลัย ที่คุณแม่มักให้ฉายาว่า “กระติก” ก็หลงใหลการเล่นบาสเกตบอลเป็นอย่างมาก ขนาดไปต่างประเทศ คุณแม่ฮาน่ายังต้องเดินหาสนามให้น้องเล่น
บ้าน “โสณกุล” ก็ไม่น้อยหน้า เมื่อ “น้องนพ-นพมงคล โสณกุล” ลูกชายวัย 13 ของ ม.ล. อภิมงคล โสณกุล กับนักแสดงสาวสวย นาเดีย ก็โชว์ความสามารถด้านกีฬาบาสเกตบอลระดับอินเตอร์ เคยไปแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนที่ต่างประเทศมาแล้ว สร้างความภาคภูมิใจให้กับครอบครัว
ขณะที่ บ้านศิลาชัย ซึ่งมีคุณพ่อเปิ้ล นาคร อดีตนักกีฬาเจ็ตสกีแชมป์โลก และแม่จูน กษมา ส่งเสริมให้ “น้องออก้า-นครา ศิลาชัย” เล่นเจ็ตสกีจนติดทีมชาติไทยและคว้าแชมป์โลกมาแล้ว ขณะเดียวกัน น้องออก้าในวัย 14 ปี ก็ยังชอบเล่นบาสเกตบอล แถมยังมีความสามารถยอดเยี่ยม เคยแท็กทีมกับเพื่อนซี้ น้องนพ นพมงคล ไปแข่งขันที่เกาหลีใต้มาแล้ว
ส่วน บ้านจิวะวัฒนาศักดิ์ ที่มีคุณพ่อป๋อง กิตติศักดิ์ กับ คุณแม่โบว์-จุฬารัตน์ อรรถสารประสิทธิ์ ผู้ผลิตแชนเดอเลียร์สุดหรู “เบลลีแทส” ส่งเสริมให้ลูกชายทั้ง 3 คนเล่นกีฬาทุกชนิด ซึ่งบาสเกตบอลก็เป็นกีฬาชนิดหนึ่งที่ลูกๆ เล่นกันอยู่เสมอ โดยเฉพาะ ลูกชายคนสุดท้อง “น้องภริน” วัย 13 ที่เก่งกาจในการเล่นบาสเกตบอลมาก
ด้าน "น้องบรู๊คลิน กาย อินทชัย” ลูกชายวัย 12 ของ เวย์ ไทเทเนียม กับนานา ไรบีน่า ก็ชื่นชอบกีฬาบาสเกตบอล แถมทั้งคุณพ่อคุณแม่ยังส่งเสริมให้เล่นอย่างจริงๆ จังๆ พาไปซ้อม ไปแข่งขันทั้งในและต่างประเทศอยู่เสมอ แถมตัวเล็กพริกขี้หนูนี้ช่วยทีมคว้าแชมป์มาแล้วหลายรายการ
สุดท้ายที่ “น้องเติมเต็ม วิมลโนช” ลูกชายคนเล็กวัย 14 ของคู่คนดังนักแสดง กีตาร์ ศิริพิชญ์ กับ เตอร์ ปริยะ ซึ่งมีความสามารถในการเล่นกีฬาได้หลายชนิด และถนัดในการเล่นบาสเกตบอลมากๆ ลีลาพลิ้วไหวหาตัวจับได้ยาก