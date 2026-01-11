“หนุ่ม คงกระพัน” ปลื้มใจ ลูกชายรับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ พร้อมเป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณนายกฯ

ทำเอาคุณพ่อปลื้มใจสุดๆ สำหรับ “หนุ่ม คงกระพัน แสงสุริยะ” หลังจากที่ลูกชาย “น้องภัทร” เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ กับนายกรัฐมนตรี พร้อมเป็นตัวแทนเยาวชนดีเด่นจากทั่วประเทศ กล่าวขอบคุณนายกฯ และรัฐมนตรีศึกษา
"มาฟังเพลงชาติในทำเนียบรัฐบาล รู้สึกปลาบปลื้มใจรักชาติมากๆ...พี่ภัทรมารับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติกับนายกรัฐมนตรี... ยินดีกับเด็กๆ ทุกคนที่ได้รับรางวัลครับ...
ภัทรเป็นตัวแทนเยาวชนดีเด่นจากทั่วประเทศกล่าวขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีศึกษา...ภัทรเขียน Speech มาได้ดีมากครับ...ทำหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบท่ามกลางไลฟ์สดและผู้คนในทำเนียบรัฐบาลมากมายนับพันคน...ขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการที่มอบโอกาสนี้ให้กับภัทรครับ... ปาป๊ามาม้าลุ้นตัวเกร็ง..แต่คนขึ้นพูดชิลมากๆ ครับ..