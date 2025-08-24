ความภูมิใจของครอบครัว “มาโก้ ศิลา” อวดทักษะโขนสุดเฉียบ! ร่วมพิธีรับรางวัลโล่เชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่น

กรุงเทพมหานคร จัดพิธีแจกรางวัลโล่เชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่นกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2568 หรือโครงการประกายเพชร ครั้งที่ 20 ซึ่งมีเด็กและเยาวชนร่วมพิธีเชิดชูเกียรติอายุตั้งแต่ 10 – 25 ปี วัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติ และส่งเสริมเด็กและเยาวชนดีเด่นในกรุงเทพมหานคร (ประกายเพชร) 9 ด้าน ประกอบด้วย ด้านกีฬา ด้านนันทนาการ ด้านศิลปวัฒนธรรม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านพัฒนาเยาวชน ด้านสื่อสารมวลชน ด้านคุณธรรมและจริยธรรม ด้านสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม และด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
โดย “มาโก้ ศิลา วัฒนกุล” ลูกครึ่งหน้าใสหัวใจรักโขน ลูกชายคนเก่งของพิธีกรมากความสามารถ “ลอร่า ศศิธร วัฒนกุล” ก็เป็นหนึ่งในเยาวชนได้รับรางวัลในพิธีเชิดชูเกียรติเด็กและเยาวชนดีเด่น กทม. (ประกายเพชร) ครั้งที่ 20 ประจำปี 2568 ในวันนี้ด้วย โดยเจ้าตัวได้เผยความรู้สึกว่า “การเข้าร่วมรับรางวัลโล่ในพิธีเชิดชูเกียรติ ประเภทบุคคลเด็กและเยาวชนประกายเพชร ด้านศิลปวัฒนธรรม นับว่าท้าทายการรวบรวมผลงาน เฟ้นการพิสูจน์ความสามารถ ผมรู้สึกปลื้มใจและดีใจ ที่ได้สืบสานศิลปะวัฒนธรรมของไทยอย่างงดงาม โดยรางวัลนี้ได้สะท้อนความมีวินัย การตั้งใจฝึกฝนเรียนรู้ เพื่อความเป็นทีมเวิร์คกับการสื่อสาร ซึ่งเป็นทักษะหนึ่งที่ได้จากการเรียนโขน
นอกจากนี้การเล่นโขน ยังทำให้มีภาวะผู้นำ และมีความอดทนสูง แถมยังต่อยอดเหมือนได้ออกกำลังกาย จังหวะที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนก็ไม่น่าเบื่อ เหมือนเป็นการดูแลสุขภาพไปด้วย อยากเชิญชวนเพื่อนๆ และรุ่นน้องให้สนใจโขน และอยากให้มีการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับโขนให้กับเยาวชนไทย ส่วนทิศทางในอนาคต ผมก็ยังจะเล่นโขนอยู่ เพราะเป็นตัวตนของผมตั้งแต่เด็ก 10 ปีที่ผ่านมา ผมเรียนรู้ที่จะรัก และเป็นเอกลักษณ์ของตัวผม จากนี้ตั้งใจจะเผยแพร่เรื่องโขน ให้เป็นที่นิยมและไปได้ไกลมากขึ้นครับ”
ส่วนจิ๊กซอว์ที่ส่งเสริมทำให้ “มาโก้ ศิลา” มีความสุขในการแสดงโขน ก็คือครอบครัวแสนอบอุ่นที่คอยซัปพอร์ต และเข้าใจลูกอย่างแท้จริง และเนื่องในวันสำคัญของลูกชาย คุณลอร่า ศศิธร ก็ได้ควงสามี คุณสิษฐ มาร่วมแสดงความยินดีและอยู่เคียงข้างลูกด้วย ถือเป็นพ่อแม่ยุค AI ที่แนะนำลูกแต่ไม่ครอบความคิดลูก ปล่อยให้ลูกใช้ทักษะความสามารถและความชอบเพื่อการเติบโตเข้าใจชีวิตอย่างมั่นคง