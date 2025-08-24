“ครูปรีดา” ร่วมหนุน ศธภ.2 ขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา ย้ำ ครู-ผู้บริหารคือ พลังสำคัญ สร้างสังคมการเรียนรู้คุณภาพ

วันนี้(24 ส.ค.)นายปรีดา บุญเพลิง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคกล้าธรรม (กธ.) ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรแก่ครู ผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษา ที่นำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการ “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่การปฏิบัติระดับภาค” ประจำปีงบประมาณ 2568 จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร ณ หอประชุมใหญ่ อาคารนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอล ที่ 2 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โดย นายปรีดา ได้กล่าวบรรยายพิเศษในหัวข้อ “อดีต ปัจจุบัน อนาคต การจัดการศึกษามุ่งสู่การเรียนดี มีความสุข”ว่า การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้นำไปสู่การปฏิบัติจริง ถือเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ครูและผู้บริหารคือกำลังหลักที่ทำให้เด็กไทยก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ ทั้งยังสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เต็มไปด้วยคุณภาพและความสุข
“การขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา ไม่ใช่เพียงเรื่องเอกสาร แต่ต้องลงสู่การปฏิบัติจริง ครูและบุคลากรทางการศึกษาคือ กำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนไทยให้ก้าวทันโลกอนาคต กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูและบุคลากร ไม่ใช่การประกวดแข่งขัน แต่เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ทุ่มเททำงานด้านการศึกษา และเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน“นายปรีดา กล่าว
ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นแนวทางการจัดการศึกษาและการเรียนการสอนที่สำเร็จรูปแบบต้นแบบ โดยมีการนำเสนอผลงานครอบคลุมหลายมิติ อาทิ การสร้างพลเมืองดี การยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ การส่งเสริมทักษะอาชีพ การปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน การจัดการศึกษาเพื่อความปลอดภัย การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน โดยผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานประกอบด้วยผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน จากทุกสังกัดการศึกษาในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมประเมิน