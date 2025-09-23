“ทิกเกอร์ อชิระ” รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2568

ทิกเกอร์-อชิระ เทริโอ ศิลปินจีเอ็มเอ็ม มิวสิค ภูมิใจ เข้ารับพระราชทานรางวัลเกียรติยศ เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2568 จัดโดย กรมกิจการเด็ก และเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย ทิกเกอร์ อชิระ ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ด้านสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยคุณแม่คนสวย นิโคล เทริโอ ที่มาร่วม แสดงความยินดีในงานรับรางวัล ท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นและประทับใจของเหล่าเด็กและเยาวชน ที่เข้าร่วมรับรางวัลในปีนี้
นอกจากนี้ ทิกเกอร์ อชิระ ในฐานะเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ ด้านสื่อสารมวลชน ประจำปี 2568 ได้เข้าร่วมงานมหกรรม 40 ปี วันเยาวชนแห่งชาติ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเด็กและเยาวชนให้มีความกล้าแสดงออก พร้อมมีพื้นที่สร้างสรรค์ให้ทุกคนได้แสดงศักยภาพต่อสังคม และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน มีคุณภาพ เพราะเยาวชนคือพลังสำคัญที่จะขับเคลื่อนประเทศชาติในอนาคต โดยภายในงาน ทิกเกอร์ ได้ร่วมพูดคุยสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชน แชร์ประสบการณ์พร้อมแนวคิดในการใช้ชีวิต เพื่อส่งต่อพลังบวกและส่งเสริมให้เยาวชนทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมต่อไป
ทิกเกอร์ อชิระ เปิดเผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมากครับที่ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติในปีนี้ ดีใจที่มีคนคิดถึงผมและมองเห็นในสิ่งที่ผมทำ รู้สึกซาบซึ้งใจมากๆ ครับ รางวัลนี้ได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับผมอย่างมาก ทำให้ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมกำลังทำหรือเส้นทางที่ผมเดินมานั้นถูกต้องแล้ว ขอขอบคุณกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่จัดงานดีๆ แบบนี้ขึ้น งานที่สร้างแรงบันดาลใจให้เด็กๆ เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ การที่เราได้มาร่วมยินดีกับความสามารถและความสำเร็จของน้องๆ เยาวชนทุกคนเป็นเรื่องที่ดีและมีค่ามากครับ อยากฝากให้ทุกคนเชื่อมั่นในตัวเองและมีความสุขกับสิ่งที่ทำ ขอให้ทุกคนสร้างความสุขให้กับตัวเองก่อน แล้วเราจะสามารถส่งต่อพลังบวกให้กับคนรอบข้างต่อไปได้ครับ”