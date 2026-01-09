“นางเอกซีรีส์แนวตั้ง” แฉยับ “นักแสดง” ช่องดังทำร้าย ถ่ายคลิปแบล็กเมล์ พร้อมทวงเงิน 2 แสนคืน ชาวเน็ต งง “อีกแล้วเหรอคะ?”

กลายเป็นเรื่องราวใหญ่โต เมื่ออยู่ดีๆ ก็เกิดกลิ่นอายความดรามาอีกครั้ง! เมื่อมีสตอรี่ไอจีของสาวปริศนาได้โพสต์เรื่องราวของตัวเอง พร้อมแคปชั่น รวมไปถึงโพสต์รูปที่เจ้าตัวบอกว่าโดนทำร้ายจนกระดูกปูด ตามที่โพสต์ว่า “กระดูกปูดเลยความยุติธรรม ของผู้หญิงอยู่ไหน”
”ใครรู้จักฝาก บอกด้วยนะคะ คืนเงิน 200,000 บาท ให้เกลินด้วยนะ ผู้ชายบุคคลดังกล่าวใช้กลอุบายหลอกเกลิน และแอบถ่ายคลิป video มี sex เพื่อ Blackmail เกลิน เกลินมีสลิปหลักฐานครบ”
“ทำร้ายร่างกายเกลิน ชีวิตต้องมาเจออะไรแบบนี้ หลอกเอาเงินไปไม่พอ”
“หลอกเงินไม่พอ ยังทำร้ายร่างกายกันอีก”
“แค่ขอเงินคืนและขอจบความสัมพันธ์ ไม่ควรต้องแลกด้วยรอยฟกช้ำบนร่างกาย”
“นี่ไม่ใช่การแฉ และไม่ใช่ดรามา เป็นเพียงความจริงที่เกิดขึ้นกับเกลิน”
ภายหลังทราบว่าตอนนี้เจ้าตัวกำลังจะมีผลงานซีรีส์แนวตั้ง รับบทเป็น “นางเอก” ที่กำลังจะออนแอร์เร็วๆ นี้ ส่วนผู้ชายที่เจ้าตัวแท็กหานั้น เคยเป็นนักแสดงของช่องดัง ซึ่งเจ้าตัวยังโพสต์แชตที่ฝ่ายชายพิมพ์หาว่า “อยากเxดอะ”
หลังประเด็นนี้เป็นข่าวออกไป หลายคนก็ตกใจกับหลักฐานที่เกิดขึ้น แต่พอไปเสิร์จในกูเกิ้ลถึงชื่อของนักแสดงซีรีส์แนวตั้งคนนี้ ก็ชื่อคุ้นๆ ว่าเคยมีประเด็นกับนักแสดงซีรีส์วาย จนกลายเป็นข่าวคึกโครมเช่นกัน แน่นอนเมนต์ก็ไปในทิศทางเดียวกันว่า “สงสาร โดนอีกแล้วเหรอ?”