คกก.จริยธรรม สว. เชิญ “ณัฐสินี” แจงปมร้อง “สว.ลักทรัพย์ศพ” ล่วงละเมิดทางเพศปัดเคยคบ คาด ธ.ค.รู้ผล

“คกก.จริยธรรม สว.” เชิญ “ณัฐสินี” แจง ปมร้อง “สว.ลักทรัพย์ศพ” ล่วงละเมิดทางเพศ คาด ธ.ค. นี้ รู้ผล ย้ำ เคยคุยแต่ไม่เคยคบ เรื่องจบตั้งแต่ปี 67 การลักพาตัวเพื่อขืนใจไม่ใช่เรื่องปกติ
วันนี้ (25 พ.ย.) ที่รัฐสภา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ที่มี พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา ในฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา เป็นประธานการประชุมกรณีที่มีผู้ร้องให้ตรวจสอบจริยธรรม นายธนกร ถาวรชินโชติ สว. ว่า มีพฤติการณ์ที่อาจเข้าข่ายผิดต่อมาตรฐานจริยธรรมของสมาชิกวุฒิสภาหรือไม่ ในกรณีของการล่วงละเมิดทางเพศ โดยได้เชิญ น.ส.ณัฐสินี ภิญโญปิยวิศว์ ในฐานะผู้ร้องเข้าให้การ
โดยทางกรรมการได้สอบถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขอคำยืนยันว่า สิ่งที่ร้องมาเป็นความจริงหรือไม่ เพราะ นายธนกร ได้ชี้แจงกับทางคณะกรรมการว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดจากการหึงหวง เป็นการกล่าวหาที่เลื่อนลอยไม่ใช่ข้อเท็จจริง ผู้ร้องไม่พอใจที่นายธนกรเองไม่คบหาด้วย อีกทั้งไม่พอใจที่ไม่ให้เงิน และรับสิ่งของ ตามที่ผู้ร้องขอ จึงทำให้ผู้ร้องไม่พอใจและตัดสินใจมาร้องในครั้งนี้
ทางผู้ร้องได้ชี้แจงว่า นายธนกร ได้มีการพูดคุยเชิงชู้สาวกับเพื่อนของผู้ร้อง โดยที่ นายธนกร ไม่ทราบว่า หญิงสาวที่คุยอยู่ด้วยนั้นมีสามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและบุตรเมื่อทราบแล้ว นายธนกรได้ขอผู้ร้องคบหาเชิงขอความเห็นใจ ซึ่งทางผู้ร้องได้ยื่นข้อแม้ว่าหากจะคบต้องจบความสัมพันธ์กับเพื่อนของตนก่อน เพราะไม่อยากเข้าสู่ความสัมพันธ์ที่วุ่นวาย สุดท้ายไม่ได้คบเพราะทางนายธนกรเองยังมีการพูดคุยกับเพื่อนของผู้ร้องอยู่ ยืนยันว่า ไม่เคยเรียกรับเงินหรือของขวัญ หรือหากเคยรับของใดๆ ของที่ให้มาก็ส่งคืนหมดเเล้ว และยืนยันว่า เรื่องทั้งหมดจบไปตั้งแต่ปี 2567 ก่อนที่ผู้ร้องจะเข้ามาทำงานในรัฐสภา เมื่อพบกันในรัฐสภาก็มีการทักทายตามมารยาท ไม่ได้มีการพูดคุยกันในเชิงชู้สาว จึงมองว่าพฤติกรรมลักพาตัวออกจากบ้านเพื่อขืนใจไม่ใช่เรื่องปกติและไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องส่วนตัวเพราะเรื่องทั้งหมดจบไปเป็นปีแล้ว
ทั้งนี้ ทางคณะกรรมการจะมีการการเชิญผู้ร้อง และนายธนกร ชี้แจงอีกอีกครั้งในช่วงกลางเดือน ธ.ค. ก่อนจะส่งเรื่องเข้าที่ประชุมวุฒิสภาเพื่อลงมติว่านายธนกร ผิดจริยธรรมหรือไม่
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่า นายธนกร ได้ถูกศาลฉะเชิงเทรา ตัดสินจำคุก 4 ปี ในคดีลักทรัพย์ของผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันที่ 11 พ.ค. 2568 ที่ผ่านมา ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2564