“บิ๊กเกรียง” ปัดตั้งธงกลั่นแกล้ง “นันทนา” ปมสอบจริยธรรมหลังด้อยค่า สว.ขายหมู “วุฒิชาติ” ชี้เป็นโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์

รองประธานวุฒิาสภา ยันไม่ได้ตั้งธงกลั่นแกล้ง “นันทนา” หลังถูกสอบจริยธรรม ปมด้อยค่า สว.แม่ค้าขายหมู ด้าน “วุฒิชาติ” บอกเป็นโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์
วันที่ 28 ต.ค.พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. โต้แย้งการถูกตรวจสอบจริยธรรมและการเตรียมลงมติตามรายงานของกรรมการจริยธรรมวันนี้ (28 ต.ค.) ในที่ประชุมวุฒิสภา ว่า เรื่องดังกล่าวเป็นประเด็นที่มีผู้ร้อง ต่อกรณีการพูดด้อยค่าบุคคลอื่น ดังนั้นตามหลักการเมื่อมีผู้ร้องเรียน กรรมการจริยธรรมต้องดำเนินการตามขั้นตอน ซึ่งทุกอย่างไม่ได้กลั่นแกล้ง หรือเห็นน.ส.นันทนาเป็นฝั่งตรงข้าม เพราะเป็นสว.ด้วยกันมาจากหลากหลายอาชีพตามที่รัฐธรรมนูญ ส่วนผลการลงมตินั้นไม่ได้ตั้งธง ส่วนจะนำไปสู่การถอดถอนออกจากตำแหน่งหรือไม่ ตนไม่ทราบ เพราะขณะนี้ที่ประชุมวุฒิสภากำลังพิจารณาเป็นเรื่องลับ
เมื่อถามว่ากรณีการตรวจสอบในกรรมการจริยธรรมไม่เป็นธรรม และ เป็นการปิดปาก พล.อ.เกรียงไกร กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด และยืนยันว่าทำตามขั้นตอน พร้อมย้อมถามสื่อมวลชนว่า “ใครจะปิดปากท่านได้ ใครจะปิดปากได้หรือ เพราะอาจารย์นันทนา มีเอฟซีของตัวเอง เมื่อการพิจารณาจบแล้วก็ออกมาแถลง มาพูดได้ อย่างไรก็ดีเรื่องนี้ต้องยอมรับเสียงส่วนใหญ่”
ขณะที่ นายวุฒิชาติ กัลยาณมิตร สว. ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวเป็นการทำหน้าที่เมื่อมีผู้ร้อง คณะกรรมการต้องดำเนินการ ทั้งนี้การโหวตของสว. ไม่ใช่ตัดสินว่าผิด เพราะต้องส่งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) พิจารณาต่อ ทั้งนี้ก่อนหน้านั้น น.ส.นันทนา ระบุว่าเรื่องกรณีดังกล่าวศาลอาญายกฟ้อง เพราะผลการนำสืบพบว่า นางแดง กองมา สว. ภูมิใจในอาชีพแม่ค้าขายหมู ดังนั้นอยากให้น.ส.นันทนา เคลียร์ตัวเอง เมื่อเรื่องส่งไปยัง ป.ป.ช. และไม่มีประเด็น ถือว่าจบ
“เรื่องนี้มีผู้ร้อง ดังนั้นต้องทำหน้าที่ พวกท่านยังมีสิทธิร้องพวกเราได้ ทั้งนี้เรื่องเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ชี้ว่าท่านผิด อีกทั้งเรื่องไม่ได้จบที่วุฒิสภา ไม่ได้จบด้วยเสียงส่วนใหญ่ แต่เมื่อเรื่องส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ถือว่าท่านได้เคลียร์ตัวเอง เมื่อท่านหลุดจากศาลอาญามาแล้วรรอบหนึ่ง ผมเชื่อว่าจะหลุด และเป็นกำลังให้ด้วย เคลียร์ตัวเองให้บริสุทธิ์” นายวุฒิชาติ กล่าว