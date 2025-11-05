"นันทนา" เอาคืน! มอบอำนาจ "ทนายอนันต์ชัย" ยื่น ป.ป.ช.ฟันจริยธรรม “มงคล-เกรียงไกร” พร้อม 17 สว.

"นันทนา" เอาคืน สว.สีน้ำเงิน ยื่นร้อง ป.ป.ช. ไต่สวน “มงคล-เกรียงไกร” และ สว.อีก 17 คนที่เป็นกรรมการจริยธรรม วุฒิสภา ละเมิดจริยธรรมร้ายแรงเสียเอง ด้าน “อนันต์ชัย” ลั่นไม่กลัวนักการเมือง รอวันบารมีหมดจ่อเล่นงาน พร้อมยุให้ยุบ สว.ทิ้ง
วันที่ 5 พ.ย.ที่รัฐสภา น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. แถลงว่าตนเตรียมยื่นหนังสือกล่าวโทษต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อไต่สวน สว. จำนวน 18 คน ซึ่งทำหน้าที่เป็นกรรมการจริยธรรมวุฒิสภา ซึ่งมีพฤติกรรมส่อขัดต่อประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 เนื่องจากกระบวนการตรวจสอบจริยธรรมตนนั้นเป็นกระบวนการที่ไม่ชอบ ปิดโอกาสให้ตนและพยานเข้าชี้แจง รวมถึงการตรวจสอบนั้นเกินกรอบเวลาตามข้อบังคับกำหนดไว้ ที่ต้องใช้เวลา 150 วัน แต่กรรมการจริยธรรมใช้เวลาดำเนินการ 316 วัน จึงถือว่าเป็นกระบวนการทำงานที่ไม่ชอบ และไม่เป็นธรรม
ทางด้านนายอนันต์ชัย ไชยเดช ทนายความผู้รับมอบอำนาจของ น.ส.นันทนา กล่าวว่า หลังจากนี้ ตนจะไปยื่นเรื่องต่อ ป.ป.ช. เพื่อให้ไต่สวน พล.อ.เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ฐานะประธานคณะกรรมการจริยธรรม วุฒิสภา นายมงคล สุระสัจจะ ประธานวุฒิสภา และ สว.อีก 17 คนที่ทำหน้าที่กรรมการจริยธรรมพิจารณาข้อกล่าวหา น.ส.นันทนาดูหมิ่น สว.ขายหมู อาทิ พ.ต.อ.กอบ อัจนากิตติ น.ส.อมร ศรีบุญนาค นายสุทนต์ กล้าการขาย นางสุมิตรา จารุกำเนิดกนก และ นางปัณณิตา สท้านไตรภพ เลขาธิการวุฒิสภา ฐานกระทำเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมร้ายแรง ใน 4 กรณี คือ
1.กรรมการวุฒิสภาไม่ทำตามระเบียบว่าด้วยการยื่น รับเรื่องร้องเรียนและวิธีพิจารณาของกรรมการจริยธรรม ตามที่ข้อบังคับกำหนด
2.การพิจารณาของกรรมการที่มีผลสืบเนื่องจากความไม่ชอบตั้งแต่ต้น จึงส่อว่าผลนั้นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่
3.กรรมการจริยธรรมลงมติตรวจสอบ ทำให้ผลที่พิจารณาซึ่งสืบเนื่องมาจากกระบวนการที่ไม่ชอบตั้งแต่ต้น และเสนอให้นายมงคล บรรจุวาระเพื่อให้สว.ลงมตินั้น ถือเป็นรายงานเท็จ และ
4.กรรมการจริยธรรม รู้หรือควรรู้ต่อกระบวนการการยื่น การรับเรื่องร้องเรียน และนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณา แต่ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตาม
นายอนันต์ชัย กล่าวต่อว่า ซึ่งการยื่นร้องจริยธรรมดังกล่าวนั้น เป็นคำร้องเพิ่มเติมจากที่ก่อนหน้านี้ได้ยื่นให้ ป.ป.ช. ได้ตรวจสอบการกระทำที่เข้าข่ายปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 และหาก ป.ป.ช.ทำเรื่องนี้ช้า ตนเตรียมฟ้องต่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป
“ผมมาช่วยอาจารย์นันทนา โดยไม่ได้รับค่าจ้าง เพราะไม่อยากให้ถูกรังแก ตั้งแต่ที่มีการยื่นเรื่องร้องจริยธรรม ทีมงานได้ ขุดบ่อล่อปลาไว้หมดแล้ว ทุกขั้นตอนโต้แย้งคัดค้านไว้ ซึ่งทีมงานได้เตรียมปะทะด้วยข้อกฎหมายไว้ทั้งหมดแล้ว ทั้งในสนามรบ ป.ป.ช. หรือ ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ผมไม่กลัวนักการเมือง หากจะสู้กับนักกฎหมายเหนื่อยแน่นอน เมื่อพวกคุณหมดวาระไป หมดบารมีผมจะเล่นงานพวกคุณ ทั้งนี้ผมมองว่าควรยุบ สว.ไป ให้มีเฉพาะ สส.พอแล้ว เพราะเปลืองเงินภาษีประชาชน” นายอนันต์ชัย กล่าว