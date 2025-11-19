“บิลลี่ บ็อบ ธอร์นตัน” เคลียร์ชัด! ความจริงเบื้องหลัง ‘ล็อกเก็ตแลกเลือด’ กับอดีตภรรยา “แองเจลินา โจลี” คืออะไร?

บิลลี่ บ็อบ ธอร์นตัน เปิดใจครั้งแรกถึง “ล็อกเก็ตเลือด” กับ แองเจลินา โจลี: ไม่ใช่ขวดเลือด แต่เป็นเพียงไอเดียโรแมนติกเล็ก ๆ
ผู้สื่อข่าวต่างประเทศรายงานว่า บิลลี่ บ็อบ ธอร์นตัน นักแสดงฮอลลีวูดชื่อดัง ออกมาไขข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ “สร้อยขวดเลือด” ที่เป็นข่าวลือโด่งดังในยุคที่คบหากับ แองเจลินา โจลี หลังให้สัมภาษณ์กับ Rolling Stone ชี้ว่าความจริงถูกขยายเกินจริงจนกลายเป็นเรื่องเหนือจริงในวัฒนธรรมป๊อป
ธอร์นตันเล่าย้อนว่า ตลอดหลายปีที่ผ่านมา คนเชื่อว่าเขาและโจลีเคยเดินพก “ขวดเลือดของกันและกัน” แต่ข้อเท็จจริงนั้นไม่ใช่เช่นนั้น “เรามีเพียงล็อกเก็ตเล็ก ๆ ที่ใส่เลือดหยดเดียวเท่านั้น” เขากล่าว พร้อมอธิบายว่าเป็นเพียงความตั้งใจเล็ก ๆ ที่โรแมนติก ไม่ใช่พิธีกรรมประหลาดอย่างที่สื่อทำให้เข้าใจ
“มันเป็นไอเดียหวาน ๆ แค่นั้นเอง แต่พอข่าวแพร่ไปก็กลายเป็นว่าเราเป็นแวมไพร์ อยู่ในดันเจียน ดื่มเลือดกันเอง ทั้งที่ไม่ใช่เลย” ธอร์นตันกล่าวติดตลก
แม้จะล้อเลียนข่าวลือ แต่เขายอมรับว่าความสัมพันธ์กับโจลีในช่วงเวลานั้น “เข้มข้นและเต็มไปด้วยความผูกพัน” พร้อมเผยว่าเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของเขา
เขายังย้ำด้วยว่า การเลิกรากันไม่ได้เกิดจากความขัดแย้งรุนแรงแต่อย่างใด “เรายังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมาก ๆ และเป็นหนึ่งในครั้งที่จบความสัมพันธ์อย่างสงบที่สุด” เขากล่าว โดยสาเหตุหลักคือไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างกันมาก
ตามรายงานของ People ทั้งคู่พบกันครั้งแรกในปี 1999 ระหว่างถ่ายทำภาพยนตร์ Pushing Tin และแต่งงานแบบกะทันหันที่ลาสเวกัสในปี 2000 ต่อมาประกาศเตรียมรับเลี้ยงเด็กชาย แมดด็อกซ์ ในปี 2002 ก่อนจบความสัมพันธ์ในปี 2003
แม้เวลาจะผ่านมานานกว่าสองทศวรรษ ข่าวลือเรื่อง “ขวดเลือด” ยังคงวนเวียนอยู่เสมอ ทำให้ธอร์นตันต้องออกมาปัดเป่าอีกครั้ง ซึ่งเขาเคยอธิบายไว้ในปี 2014 แล้วว่า โจลีเพียงซื้อชุดล็อกเก็ตสำเร็จรูปมา แล้วเสนอให้ทั้งคู่เจาะนิ้วหยดเลือดใส่ไว้เป็นของแทนใจเท่านั้น