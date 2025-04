ความเห็นแก่ตัว (American First) ของ“ทรัมป์บ้า”กำลังทำให้โลกเข้าสู่“ภาวะถดถอยครั้งใหญ่”!!!

น่าจะคิดถูกแล้ว!!!...ต่อความมุ่งมั่นและแน่วแน่ในการเรียกขานผู้นำอเมริการายนี้ว่ามาโดยตลอด เพราะโดยลักษณะอาการของคนปกติธรรมดาแล้ว ไม่น่าจะหัวร้อน ทั้งห้าว ทั้งกร่าง ระดับที่ประธานาธิบดีรายนี้ได้แสดงออกตลอดช่วงสอง-สามสัปดาห์ที่ผ่านมา...คือทั้งที่โลกได้กลายเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ไม่ได้เป็นโลกแบบแต่เพียงผู้เดียว แต่การออกมาข่ม ออกมาขู่ ออกมาคุกคามของต่อขั้วอำนาจต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 2 ขั้วอำนาจด้วยกัน ไม่ว่ามหาอำนาจคู่แข่งหรือที่กำลังจะแซงหน้าอเมริกาแถวๆ โค้งวัดเบญฯ อีกไม่ใกล้-ไม่ไกลนับจากนี้ อย่างคุณพี่จีน เป็นต้น ไปจนมหาอำนาจแห่งตะวันออกกลาง อย่างอิหร่าน อย่างชนิดตรงไป-ตรงมา ออกจะเป็นเรื่องที่ย่อมมิอาจที่จะเปล่งพลังแห่งความไปได้ถึงขั้นนั้น...สำหรับรายแรก...อย่างคุณพี่จีนนั้น ก็ด้วยเหตุเพราะการขึ้นภาษีศุลกากรแบบที่เรียกๆ กันว่าของอเมริกาต่อจีนเขาก่อนไปถึงเกือบ 40 เปอร์เซ็นต์ การที่จีนเขาจะตอบโต้ด้วยการขึ้นภาษีสินค้าอเมริกา 34 เปอร์เซ็นต์ ก็ต้องถือเป็นการกระทำแบบชนิดตรงตามนิยามความหมายของคำว่าหรือเองนั่นแหละ ไม่ได้มีอะไรที่จะต้องหัวร้อน ต้องออกมาขู่คำรามถึงขั้นต้องทวีตดังๆ เอาไว้ว่า ถ้าหากจีนไม่เลิกขึ้นภาษีอเมริกา 34 เปอร์เซ็นต์ภายในวันที่ 9 เมษายนนี้ ประธานาธิบดีอเมริกาก็จะประเคนหมัด-เท้า-เข่า-ศอก ตามด้วยการยกตีนลูบหน้าคุณพี่จีน ด้วยอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้นไปอีก 50 เปอร์เซ็นต์ หรือรวมๆ แล้วราวๆ 104 เปอร์เซ็นต์ เอาเลยถึงขั้นนั้น!!!นี่...อันนี้ก็ลองคิดๆ เอาเองก็แล้วกัน แต่ในฐานะมหาอำนาจเศรษฐกิจอันดับ 2 แถมใกล้ๆ จะแซงหน้าคุณพ่ออเมริกาด้วยซ้ำ มีหรือ? ที่คุณพี่จีนเขาจะยอม!!! ใครที่มีโอกาสได้ไปอ่านข้อเขียน บทความ บทบรรณาธิการของสื่อทางการจีนอย่างเมื่อช่วงวันอังคารที่ผ่านมา (8 เม.ย.) ว่าด้วยเรื่องหรือการคิดจะแบล็กเมล์ด้วยภาษีย่อมมิอาจข่มขู่จีนได้เลย รับรองว่า...คงอดมิได้ที่จะต้องซู๊ดๆ ซ๊าดๆ ซี๊ดๆ ซ๊าดๆ เพราะโดยถ้อยคำและสำนวนแต่ละวรรคแต่ละประโยค ต้องเรียกว่า...แสบไปถึงรูดาก รูทวาร เอาเลยก็ว่าได้ หรือถ้าสรุปแบบสั้นๆ ง่ายๆ ก็คงพอๆ กับของอดีตนายกฯบ้านเราหลังจากที่ถูกพวกทหารบุกถล่มบ้านซอยสวนพลูนั่นแหละ คือ...อะไรทำนองนั้น...ส่วนอิหร่านนั้น...หลังจากที่เคยขู่ว่าถ้าหากไม่มาเจรจาโดยตรงกับสหรัฐฯ ก็จะโดนแม้การเจรจาระหว่างตัวแทนระดับสูงของอเมริกา-อิหร่าน ที่ประเทศโอมานกำลังมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 12 เม.ย.นี้ โดยรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านท่านถือว่าไม่ได้เป็นการแต่เป็นก็ตามที แต่ก็นั่นแหละ...ถ้าหากการเจรจาครั้งนี้ตามที่อเมริกาปรารถนาและต้องการ ผู้นำอย่างก็ยังมิวายออกมาสร้างความขนหัวลุก ขนคอตั้ง หลังได้พบปะกับผู้นำอิสราเอลว่า...ส่วนสิ่งที่อเมริกาปรารถนาและต้องการ...จะเป็นไปดังที่ที่ปรึกษาความมั่นคงทำเนียบขาวได้ระบุไว้ก่อนหน้านั้นว่าหมายถึงโครงการนิวเคลียร์ทั้งสิ้น-ทั้งปวง ไม่ว่าโดยสันติ-ไม่สันติก็ตาม หรือไม่? ประการใด? คงต้องคอยจับตาดูกันต่อไปว่าพี่เบิ้มแห่งตะวันออกกลางที่เก็บจรวดร้ายๆ เอาไว้ในไม่รู้กี่ร้อยกี่พันด้าม จะยอมให้จรวดในแต่ละแท่ง แต่ละด้ามกลายเป็นเพียงแค่เมื่อต้องเจอกับคำขู่ของกันเลยหรือเปล่า หรือพร้อมที่จะสาดไปยังทวยทหารอเมริกันกว่า 50,000 นายที่นั่งๆ นอนๆ อยู่ฐานทัพอเมริกันกว่า 10 แห่งในตะวันออกกลาง...แต่เอาเป็นว่า...ด้วยความของในลักษณะเช่นนี้นี่เอง ที่ทำให้โลกทั้งโลกออกอาการปั่นป่วนกันไปเป็นแถบๆ ไม่ว่าในทางเศรษฐกิจ-การเมือง-การทหารแม้แต่ในอเมริกาเอง...เมื่อช่วงวันเสาร์ที่แล้ว (5 เม.ย.) การแห่ออกมาลงถนน ประท้วงผู้นำของตัวเองในแต่ละพื้นที่ แต่ละเมืองมากถึง 1,400 แห่ง ต้องเรียกว่าออกจะไม่น้อยทีเดียว คือแค่แห่งละ 100 คน 1,000 คน รวมๆ แล้วก็ปาเข้าไปเป็นล้านๆ สะท้อนให้เห็นถึงอาการอย่างค่อนข้างชัดเจน ไม่ต่างไปจากบ้านเรานั่นแหละ ที่บรรดาชาวพุทธ-ชาวคริสต์-ชาวอิสลาม อดีต สว. แพทย์ นักวิชาการ องค์กรนักศึกษา-ประชาชน ฯลฯ ต้องแห่ออกมาคัดค้านกันไปเป็นแผงๆ...แต่ก็อย่างว่า...ไม่ว่าของอเมริกา หรือท่านนายกฯ คุณหลานและบิดาบังเกิดเกล้าของบ้านเราอาจยังคงเชื่อมั่นอยู่กับของชาร์ลส์ ดาร์วิน อันว่าด้วยสิ่งที่มีชีวิตรอดคือผู้ที่สามารถวิวัฒนาการให้สอดคล้องเหมาะสมกับกระบวนการคัดสรรทางธรรมชาติ การเพิ่มความแข็งแกร่ง ทนทาน ให้กับผิวหนัง ผิวหน้าจนหนาพอๆกับหนังแรด หนังช้าง เลยทำให้บรรดาในระบอบประชาธิปไตยเหล่านี้ มักไม่ได้ให้ความสนใจต่อความปรารถนาและต้องการของปวงชน หรือมวลชนมากมายสักเท่าไหร่...อย่างไรก็ตาม...ก็ใช่ว่าความห้าว ความกร่าง หรือของจะสามารถดำเนินไปได้โดยปราศจากแรงเสียดสี เสียดทานใดๆ ก็หาไม่ เพราะหลังจากได้ประกาศมาตรการภาษีอันสุดแสนหฤโหด ไม่เว้นแม้แต่ประเทศที่สหประชาชาติจัดอยู่ในประเภทผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียอันเป็นรัฐที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกา อย่างแห่งพรรคเดโมแครต ก็ได้ออกมาแบบทันที-ทันใด ด้วยการประกาศว่าหรือไม่คิดจะเดินหน้าตามแนวนโยบาย มาตรการของประธานาธิบดีอเมริกัน แต่จะหันมาค้าขายกับประเทศต่างๆ ตามแนวคิดและนโยบายของตัวเอง...หรือแม้แต่หอการค้าอเมริกา (The US Chamber of Commerce) ถ้าว่ากันตามรายงานข่าวของก็กำลังหาลู่ หาทาง ที่จะทำให้มาตรการภาษีหฤโหดที่ว่า กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายไม่ว่าทางหนึ่ง-ทางใด นับจากนี้ รวมทั้งภายในคณะรัฐบาลของเอง ความพยายามอาศัยมาช่วยผ่อนหนัก-ผ่อนเบา ให้กับบรรดาประเทศที่เคยเป็นพันธมิตรเคียงบ่า-เคียงไหล่กับอเมริกามาโดยตลอด อย่างบรรดาชาติยุโรป เป็นต้น ด้วยการเสนอให้สร้างเขตเศรษฐกิจเสรีระหว่างสหรัฐฯ และยุโรป (Free-Trade zone between Europe and North America) เพื่อให้อัตราภาษีระหว่างสองฝ่ายเหลือเท่ากับ(Zero-Tariff situation) ของผู้ใกล้ชิดประธานาธิบดีอย่างจะช่วยให้หายบ้าลงไปได้มั่ง หรือไม่? อย่างไร? ก็คงต้องคอยติดตามกันต่อ...แต่ที่แน่ๆ ก็คือ...ด้วยความในลักษณะเช่นนี้ ย่อมทำให้โลกทั้งโลกปั่นป่วน ชุลมุนวุ่นวาย ชนิดใกล้ถึงขั้นยิ่งเข้าไปทุกที อย่างที่สำนักข่าวเขาได้สอบถามความคิดเห็นของนักเศรษฐศาสตร์อิสระอย่างที่สรุปเอาไว้ถึงขั้นว่า สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกทั้งโลกชักจะเริ่มคล้ายๆ กับฉากสถานการณ์ช่วงปี ค.ศ. 1920 หรือช่วงที่โลกทั้งโลกเกิดภาวะ(New Great Depression) เต็มที ไม่ต่างไปจากนักเศรษฐศาสตร์ชื่อดังชาวอเมริกัน อย่างแห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย ที่เคยเป็นวิทยากรให้กับโทรทัศน์หรือฯลฯ มาโดยตลอด ก็ออกจะมีความเห็นคล้ายๆ กัน คือเห็นว่านโยบายภาษีของถือเป็นนโยบายผิดพลาดที่สุดของรัฐบาลอเมริกันในรอบ 95 ปี หรือเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะกันไปทั่วทั้งโลกมาแล้วนั่นแหละนั่นยังไม่รวมไปถึงความคิด ความเห็น ของวาณิชธนกิจระดับโลกอย่างที่ออกมาไว้แบบเต็มผืน เต็มด้าม ว่าโอกาสที่เศรษฐกิจโลกทั้งโลกจะเข้าสู่เพิ่มขึ้นไปแล้วถึง 60 เปอร์เซ็นต์...ด้วยเหตุนี้...การหาทางหยุดยั้งเหล่านี้ให้ลดน้อยถอยลง ไม่ว่ามากหรือน้อยก็ตามที จึงขึ้นอยู่กับบรรดาชาวโลกรวมทั้งชาวอเมริกันทั้งหลาย ว่าจะกำหนดบทบาทและท่าทีของตัวเองให้เป็นไปในแนวไหน??? จะตื่นตระหนก ตื่นตูมต้องวิ่งแจ้นไปขอเจ๊าะแจ๊ะเจรจากับระดับ 50-60 ประเทศ ยอมลดภาษีการค้าให้สินค้าอเมริกันเหลือแค่ 0 เปอร์เซ็นต์ ยอมซื้อสินค้าอเมริกาเพิ่มขึ้นแบบเวียดนาม และอาจถึงขั้นต้องยอมหันไปตามความต้องการของผู้นำรายนี้ที่แสดงให้เห็นเอาไว้แล้วตั้งแต่แรกเอาเลยก็ไม่แน่ หรือจะหันมาสร้างทางออก-ทางเลือก ด้วยการอาศัยและตามแบบฉบับคนปกติธรรมดาโดยทั่วไป ที่เห็นว่าโลกใบนี้...ใช่ว่าจะมีแต่ประเทศอเมริกาประเทศเดียวซะเมื่อไหร่ แต่ยังประกอบไปด้วยชาติต่างๆ ที่ต่างก็มีเป็นของตัวเอง และสามารถสร้างความร่วมมือ-ร่วมใจ ภายใต้ความเท่าเทียมทางผลประโยชน์ ถ้าหากต่างฝ่ายต่างให้ความซึ่งกันและกัน...