ระวัง! "หมอปลอม" อาละวาดหนัก เลขาธิการแพทยสภา เตือนโทษหนัก ทั้งจำทั้งปรับ

เลขาธิการแพทยสภา "หมออิทธพร" ออกโรงเตือนภัย! หลังสาวปริศนาอ้างตัวเป็นแพทย์ โชว์บัตรปลอมเกลื่อนโซเชียล ยันเอาผิดถึงที่สุด ทั้งจำทั้งปรับ!
จากกรณี มีผู้ใช้เฟซบุ๊กสาวรายหนึ่ง โพสต์คลิปวิดีโอโชว์หลักฐานต่างๆที่บ่งบอกว่าเจ้าตัวนั้นเป็นแพทย์ ไม่ว่าจะเป็นบัตรประจำตัวแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง หรือใบรับรองจากแพทยสภา และคลิปวิดีโออีกมากมายที่เจ้าตัวสวมเสื้อกาวน์แพทย์ พร้อมโพสต์ข้อความอธิบายยาวเหยียดถึงสาเหตุที่ตนเองไม่มีชื่อในเว็บไซต์ของแพทยสภา
ล่าสุด วันนี้ (15 ส.ค.) ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "อิทธพร คณะเจริญ" เลขาธิการแพทยสภา ได้ออกมาโพสต์ข้อความเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวว่า
""ปลอมเป็นหมอผิดกฎหมาย"
การตรวจสอบหมอ ว่าได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม จากแพทยสภา หรือไม่ ใน 1 นาที เข้าที่เว็บแพทยสภา กดตรวจสอบแพทย์
ตรวจสอบรายชื่อแพทย์
ใส่ชื่อและนามสกุล ก็จะบอกว่าคุณหมอจริงหรือไม่ พร้อมมีรูปให้ดู จบปีไหน และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไหน ถ้ามีเลขที่ใบประกอบวิชาชีพก็ใส่ได้เลย จะบอกว่าใช่หรือไม่
อีกวิธีคือตรวจสอบ MD Card หรือบัตรประจำตัวแพทย์ ซึ่งจะมีอายุ 5 ปี ของแท้จะตรวจสอบได้โดย UV หรือด้วย แสง PL สามารถขยายดูตัวหนังสือเล็กๆ คำว่าแพทยสภาอยู่ ในบัตรพร้อมโลโก้ 3 มิติ และมีภาพเงาของรูป 3 มิติ แบบพาสปอร์ต ปลอมไม่ได้ง่ายครับ
กรณีดังกล่าว ที่มีผู้แจ้งมา หลักฐานปรากฏ มี #บัตรประจำตัวปลอม #ใช้เลขที่ปลอม ของคุณหมอผู้ชายท่านหนึ่ง แอบอ้างวุฒิ โดยปลอมเว็บไซต์แพทยสภา ผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ และ พระราชบัญญัติวิชาชีพเวชกรรม หากมีผู้ถูกหลอกแล้วเสียหาย แจ้งความได้ครับ อ้างแพทยสภาเป็นพยานได้
ท่านใดมีหลักฐานพฤติกรรมเพิ่ม ขอส่งให้ผมด้วยนะครับ โพสต์มาก็ได้ ตอนนี้ รับเรื่องแล้ว อยู่ระหว่าง มอบอำนาจดำเนินคดี กับตำรวจ ตามหลักฐานที่ปรากฏ แม้ว่า ไม่มีใบประกอบวิชาชีพให้ แพทยสภา พักใช้ แต่ก็มีโทษปรับและจำคุก โดยตำรวจ นะครับ
ขอบคุณหลักฐานจากทุกท่านครับ ส่งมาเพิ่มได้ตลอดเวลาครับ แม้จะลบไปแล้ว ก็ส่งได้ครับ
หมายเหตุ บัตรโรงพยาบาลกรุงเทพเชียงใหม่ ต้องฝากโรงพยาบาลตรวจสอบด้วยนะครับ
หมออิทธพร
15.08.2025"