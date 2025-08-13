xs
“จอร์จิน่า โรดริเกซ” ดีใจเนื้อเต้น!? อวดแหวนหมั้น 22 กะรัตจากโรนัลโด้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



หลังจากควงกันมาเกือบจะครบทศวรรษ ก็ถึงเวลาสมหวังของสาว “จอร์จิน่า โรดริเกซ” แฟนสาวของซุป’ตาร์แข้งทอง “คริสเตียโน โรนัลโด้” เมื่อฝ่ายชายได้ทำให้ความสัมพันธ์มั่นคง ด้วยการมอบแหวนเพชรเม็ดโตจับจอง หลังจากอยู่กินกันมาตั้งแต่ปี 2016 และมีพยานรัก 2 คน แถมฝ่ายหญิงยังเป็นแม่เลี้ยงให้กับลูกๆ อีก 3 คนของเขาอีกด้วย


นับเป็นข่าวดีที่หลายคนจับตามอง เพราะโรดริเกซ ที่ตกเป็นข่าวดังในหน้าข่าวกอสซิป ถึงการเป็นซินเดอเรลล่าในยุคปัจจุบัน หลังจากได้ควงกับนักเตะที่ได้ขึ้นชื่อว่าทั้งดัง เก่ง และหล่อ เพราะการพบกันที่เหมือนกับนิยาย โดยฝ่ายหญิงเป็นพนักงานในร้านกุชชี่ แบรนด์เนมหรูที่หนุ่มโรนัลโด้ไปชอปปิ้ง ก่อนจะปิ๊งรัก และคบหากันในที่สุด


ช่วงแรกที่มีภาพทั้งคู่ไปไหนมาไหนด้วยกัน สื่อต่างๆ ตามหาตัวสาวปริศนากันให้ควั่ก เพราะไม่คุ้นหน้า ไม่ได้มีโปรไฟล์เป็นดาราหรือนางแบบดัง เหมือนกับสาวคนอื่นๆ ที่โรนัลโด้ควง ยิ่งเมื่อค้นเจอตัวและรู้ประวัติความเป็นสาวธรรมดาที่ฐานะยากจน ก็เลยทำให้เกิดสมญาซินเดอเรลล่าขึ้น และต่างคาดเดากันว่า สาวตกถังข้าวสารคนนี้ จะได้อยู่ข้างกายหนุ่มเจ้าเสน่ห์ได้เพียงไม่นาน เป็นอีกหนึ่งสาวที่คาสซาโนวาควงเล่นๆ


แต่จอร์จิน่าก็พิสูจน์ให้เห็นว่า เธอคือตัวจริง ทั้งจับจองหัวใจโรนัลโด้อยู่หมัด ได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านร่วมกัน ช่วยดูแลลูกติดทั้ง 3 ของโรนัลโด้อย่างดี และมีทายาทด้วยกันอีก 2 คน แม้ก่อนหน้านี้จะมีข่าวเศร้า ที่เธอแท้งลูกแฝดเมื่อ 2 ปีก่อน แต่นั่นก็ไม่ได้สั่นคลอนความรักของทั้งคู่ ที่แม้จะไม่ได้มีการออกมายอมรับเป็นทางการ ไม่ได้เข้าพิธีหรือจดทะเบียนสมรส แต่ก็ใช้ชีวิตแบบครอบครัว และได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการ


จนมาถึงภาพโพสต์ล่าสุดของฝ่ายหญิง ที่โชว์ให้เห็นภาพแหวนเพชรเม็ดโตบนนิ้วนางข้างซ้าย พร้อมข้อความ เซย์ เยส ประกาศถึงข่าวดีที่ฝ่ายชายขอหมั้นหมาย และเตรียมรับตำแหน่งภรรยาในอนาคต โดยแม้จะยังไม่ได้มีรายละเอียดของแหวนออกมา แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านอัญมณีประเมินได้ว่า ไม่น่าจะต่ำกว่า 22 กะรัต หรือมูลค่าราวๆ 35-40 ล้านบาทเลยทีเดียว

