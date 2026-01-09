ฤกษ์ดี ๙ มกราฯ ๙ แรกแห่งปี “ปิ๊งปิ๊ง รภัทร” ปล่อยซิงเกิลแรก “โสดนะ จีบได้”

ถือฤกษ์ดี ๙ เดือนแรกของปี ๒๕๖๙ ปีม้าทอง ปีแห่งความรุ่งโรจน์ รุ่งเรือง มั่งคั่ง และยังเป็นปีแห่งความสำเร็จของนักแสดงสาว “ ปิ๊งปิ๊ง หรือ ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์” นักแสดงสาวที่เก่งรอบด้าน ทั้งเรื่องการแสดง ด้านวิชาการ ด้านการบิน ล่าสุดเธอขึ้นแท่นเป็นศิลปินเป็นนักร้องน้องใหม่ที่เดินตามความฝันของตัวเอง โดยบอสใหญ่ ปุ้ม ประพันธ์พงษ์ อินทรกสิกร ผู้บริหารค่ายเพลง Time Lives Music ผลักดันและซัพพอร์ตสาวสวยคนนี้อย่างเต็มสตรีม
เพราะ ความโสด และความสวย แต่ยังไม่มีแฟน เป็นสตอรี่ที่นักเขียนเพลงมือฉมังแห่ง Time Lives Music อย่าง อี๊ด วิสิษฐ ด้วงนิล หรือ อี๊ด Survivor หยิบคอนเซ็ปท์นี้มาเขียนเนื้อร้องและทำนองเพลง “โสดนะ จีบได้” ภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง และจับ สาวปิ๊งปิ๊ง เข้าห้องอัดเมื่อปลายปีที่ผ่านมา จนกระทั่งได้ฤกษ์ดีเปิดตัวซิงเกิลใหม่ พร้อมกับศิลปินในค่ายอย่าง “เอ๋ เอลีชา” เจ้าของเพลง “countdown เจ็บกว่าเดิม”
โสดนะ จีบได้ แนวเพลง POP เนื้อหาเพลงน่ารัก สดใส และถ่ายทอดโดยสาวหวานอย่าง ปิ๊งปิ๊ง รภัทร ที่ใครๆ ก็รู้ว่า นางเป็นสายแบ๊ว สายบิวตี้ ที่ชอบสีชมพูเป็นชีวิตจิตใจ ซึ่งทำการถ่ายทอดเพลงนี้ออกมาได้อย่างลงตัว และได้ทีมทำเพลงเก่งๆ อย่าง อี๊ด Survivor แต่งเนื้อร้องทำนอง เรียบเรียง และมาสเตอร์ โดย โอเล่ อิงฟ้า โดยบันทึกเสียงที่ เอก สตูดิโอ จังหวัดพิษณุโลก
เพลง “โสดนะ จีบได้” ถือฤกษ์ดี ๙ เดือนมกราคม ปีม้าทอง นำลง youtube ให้แฟนๆ ได้ฟังกันแบบเต็มเพลงแล้ววันนี้ที่ Youtube : Official Time Lives Music
https://youtu.be/Q1Ey_kXJGys?si=TdgYwPJwEvx744q4