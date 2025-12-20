“เอ๋ เอลีชา” ปล่อย MV เพลง “countdown เจ็บกว่าเดิม” จับ “เอ็กซ์ อัศนัย” ขึ้นแท่นพระเอก MV ครั้งแรก พร้อมโชว์สกิลดริฟรถไม่ธรรมดา!!!

ช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี 2026 ที่จะถึง ค่ายเพลง Time Lives Music โดย 4 ผู้บริหารคนเก่ง ประพันธ์พงษ์ อินทร์กสิกร,กันตภณ พุ่มหนุน, เพชร พงศธรเสถียร และ มูซา อะมิดู จอห์นสัน (โจอี้ เชิญยิ้ม) ส่งนักร้องน้องใหม่ถอดด้าม “เอ๋ เอลีชา” มาประดับวงการเพลง เปิดตัวด้วยเพลงเศร้า ซึ้ง อกหัก ดราม่า แต่หนักแน่นไปด้วยพลังเสียงอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเพลง “countdown เจ็บกว่าเดิม” แต่งเนื้อร้อง & ทำนอง โดย อี๊ด Survivor เรียบเรียงโดย โอเล่ อิงฟ้า พร้อมเปิดตัวมิวสิควิดีโอสุดเก๋...ที่ได้นักแสดงแนวคอเมดี้อย่าง เอ็กซ์ อัศนัย เทศทะวงศ์ มารับบท “พระเอก MV” เพลงนี้เป็นครั้งแรก!!!
เรื่องราวของเพลงนี้บ่งบอกถึงความผิดหวังของผู้หญิงคนหนึ่ง ที่มอบความรักให้กับ เพื่อนชายนักแข่งรถด้วยกัน แต่เพื่อนชายกลับมีผู้หญิงใหม่มาเย้ยถึงสนามแข่งรถ ทั้งๆ ที่นัดกันว่าจะไป countdown ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เหมือนเช่นทุกปี แต่ความเจ็บตรงนี้ก็เป็นแรงผลักดันให้เธอลุกขึ้นสู้ เอาชนะในการแข่งรถ และพร้อมที่จะยืนหยัดด้วยตัวคนเดียว โดยไร้เพื่อนชายข้างกายเหมือนเคย!!!
ด้านเนื้อหาใน MV เพลงนี้ได้ ครูมิ้งค์ เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร เขียนบทและกำกับฯ และได้ทีมโปรดักชั่นฝีมือเยี่ยม นำทีมโดย ไทด์ ธนนรินทร์ สามคุ้มพิมพ์ ร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมือมาร่วมด้วยช่วยกันให้ MV เพลงนี้เข้มข้นอย่างที่สุด ทั้งสาวนักบินสุดเซ็กซี่ ปิ๊งปิ๊ง รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ , อินทรีย์ แก้ววิชิต, โจอี้ เชิญยิ้ม, พรีเมียร์ ศรัญญา, นงนุชค์ ภิรมย์รื่น, ลูกชิ้น พรเพ็ญ และครอบครัว “วงศ์ปัญญาเสถียร” ทั้ง อาจารย์ธนินทร์, น้องวายุมันตรา และ น้องเวหานภา
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากเหล่านักแข่ง YEDKAE TEAM มาร่วมสร้างสีสันใน MV ด้วย ได้แก่ ลีโอ ชญนพ วัชรพินธ์, ออสติน นำโชค วัชรพินธ์, อิทธิพล นิมิตผล, แบงค์ ศักดิ์ชัย และ ตุ๋ย วิสุนัย จำปาศิริ ผู้จัดการทีม โดยมี XADD อัพเกรดคาร์ YEDKAE TEAM และ ภานุมาส ไทรทรัพย์ ฝ่ายสนับสนุนอุปกรณ์รถแข่ง
โดยนักแข่งของ YEDKAE TEAM ได้โชว์ลีลาการขับรถแบบไม่ธรรมดา โดยเฉพาะพระเอกของเรื่อง “เอ็กซ์ อัศนัย” โชว์สกิลการดริฟรถได้สุดจึ้ง!!! จนเรียกเสียงกรี๊ดดด...และเสียงปรบมือลั่นสนาม โดย “เอ๋ เอลีชา” เผยถึงแรงบันดาลใจในการทำ MV เพลงนี้ว่า
“แรงบันดาลใจในการทำ MV เพลงนี้คือ เอ๋เป็นคนชอบการแข่งรถยนต์ทางเลียบค่ะ ชอบในความเร็ว แล้วก็เหมือนกับว่า ถ้าจะทำ MV ก็อยากทำแนวนี้ ก็ได้ดั่งใจค่ะ ชอบมาก เพลงนี้เอ๋ตั้งใจร้องมาก เพราะเป็นซิงเกิลแรก จริงๆ เอ๋ ก็ชอบร้องเพลงนะคะ แล้วก็ร้องตามผับ ตามงานอีเว้นท์ต่างๆ บ้าง นี่เป็นครั้งแรกที่จะมีซิงเกิลเป็นของตัวเอง เอ๋ต้องขอบคุณผู้บริหารค่ายเพลง Time Lives Music ที่ให้โอกาสเอ๋ตรงนี้ และ พี่เอ็กซ์ ที่เนรมิตทุกอย่างที่เอ๋อยากได้ ทั้งนักแข่ง รถแข่ง และสนามแข่งรถ รวมทั้งสถานที่ถ่ายทำ YACHT CLUB Bar & Restaurant ถนนหทัยราษฎร์ ขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่คอยซัพพอร์ตเอ๋ทุกอย่าง ซึ่ง MV เพลงนี้ก็จะปล่อยลง Youtube ของค่าย Time Lives Music ไปรับชม รับฟังกันได้เลย ช่วยกด like กด share และ subscribe เพลงนี้ให้เอ๋ด้วยนะคะ ขอบพระคุณค่ะ”
ติดตามชมเพลง “countdown เจ็บกว่าเดิม” ได้ที่ Youtube ของค่าย Time Lives Music ได้แล้ววันนี้!!!