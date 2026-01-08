“เอ๋ เอลีชา, ปิ๊งปิ๊ง รภัทร, ครีม ธิชาชา-ซีเหวิน” แท็คมือเปิดตัวซิงเกิลต้อนรับปีม้าทอง

เรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวเฉพาะกิจของ 3 สาวที่จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวซิงเกิลแรกต้อนรับปีม้าทอง เริ่มที่ครูสาวคนสวยที่ร้องเพลงได้ดีอย่าง “เอ๋ เอลีชา” ที่เพิ่งปล่อยซิงเกิลและ MV เพลงแรกในชีวิต countdown เจ็บกว่าเดิม ภายใต้สังกัด Time Lives Music ที่ทำเอาแฟนเพลงต่างติดอกติดใจในเสียงอันหนักแน่นและไพเราะ จนคว้ายอดวิวหลักแสนให้กับเพลงนี้
สาวคนที่สอง “ปิ๊งปิ๊ง รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์” ดร.สาวที่เก่งรอบด้าน ทั้งเป็นนักแสดงจากซีรีส์แนวตั้งเรื่อง ปานดวงใจ Signature ค่าย 9 Star Group ที่จะมีคิวออกอากาศในเดือนกุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ เธอยังเป็นอาจารย์สอนหนังสือ และกำลังศึกษาต่อยอดเป็น นักบิน ในอนาคตอันใกล้ ล่าสุดเธอขอเดินตามความฝันของตัวเองที่อยากจะมีซิงเกิลเป็นของตัวเอง ซึ่งเธอก็ทำสำเร็จ เพราะได้ผู้บริหารใจดี ปุ้ม ประพันธ์พงษ์ อินทรกสิกร จาก Time Lives Music ส่งเทียบเชิญให้เธอเป็น นักร้องในสังกัดคนล่าสุดกับซิงเกิลที่มีชื่อว่า โสดนะจีบได้ และเพิ่งเข้าห้องอัดไปสดๆ ร้อนๆ เมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมา
ด้านสาวคนที่สาม “ครีม ธิชาชา” เธอคัมแบ็กวงการเพลงอีกครั้ง หลังจาก สาวครีม สละโสดไปกับนักธุรกิจหนุ่มชาวจีน และไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศจีนอยู่หลายปี จนมีลูกสาวสุดหวง “น้องซีเหวิน” วัยเกือบ 5 ขวบ
ล่าสุด ครีม ธิชาชา นำเพลงเก่าที่เคยโด่งดังในอดีต และยังเป็นเพลงประกอบละคร ธิดาแดนซ์ ที่ออกอากาศทางช่อง 3HD เมื่อหลายปีก่อน นำมาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งกับเพลง ก็ไม่ตั้งใจน่ารัก โดยจับเอา “น้องซีเหวิน” มาร่วมแจมในเพลงนี้ พร้อมปล่อย MV แนว AI ออกมาชิมลางให้แฟนๆ ได้ฟังแบบออเดิร์ฟ ซึ่งก็ได้การตอบรับที่ดีเยี่ยม
โดยงานแถลงข่าว เปิดตัวด้วย Open Show จากวง Survivor วงดนตรีผู้อยู่เบื้องหลังการทำเพลงของทุกศิลปินในค่าย Time Lives Music จากนั้นก็ถึงคิวโชว์ของ “เอ๋ เอลีชา” พร้อมเปิดตัว MV เพลง countdown เจ็บกว่าเดิม อย่างเป็นทางการที่คว้ายอดวิวไปกว่าแสนวิวแล้ว เรียกได้ว่ากระแสตอบรับมาดี นอกจากเพลงเพราะ เนื้อหาดี และถ่ายทอดจากน้ำเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ของสาวเอ๋แล้ว
MV เพลงนี้ยังได้หนุ่มอารมณ์ดี เอ็กซ์ อัศนัย มารับบทพระเอกในมาด นักแข่งรถ และได้ ครูมิ้งค์ เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร มาช่วยเขียนบทและกำกับ MV ในเพลงนี้ด้วย ซึ่งในงานนี้ หนุ่มเอ็กซ์ ยังได้ฤกษ์เปิดตัวนักแข่งรถหน้าใหม่ในนาม YEDKAE TEAM ที่จะมีคิวลงแข่งทัวร์นาเม้นท์ใกล้ๆ นี้
จากนั้นถึงคิวของนักร้องน้องใหม่ "ปิ๊งปิ๊ง รภัทร" สาวสวยสดใสที่มาขับร้องบทเพลง โสดนะจีบได้ คำร้อง ทำนอง และเรียบเรียงโดย อี๊ด วิสิษฐ ด้วงนิล ที่ทำเอาคนที่มาร่วมงานเพลิดพลินไปกับบทเพลงของเธอ รวมทั้งการพูดคุยถึงที่มาของเพลงนี้ด้วย
ตบท้ายด้วยโชว์ของสองแม่ลูกสุดคิวบ์ ครีม และ น้องซีเหวิน กับเพลง ก็ไม่ตั้งใจน่ารัก เนื้อหาเก่า แต่ดนตรีใหม่ในสไตล์น่ารักๆ โดย แจ็ค พิจักษณ์กฤช (สามี เจเน็ต เขียว) ที่สร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงาน เพราะความน่ารักสดใสของ น้องซีเหวิน นั่นเอง
โดยทั้ง 3 สาว และ 1 เด็กน้อย ต่างพร้อมใจที่จะจัดงานเปิดตัวซิงแรกของพวกเธอ โดยมี ปลา สิปโปทัย อ่วมบุญลือ รับหน้าที่ พิธีกร และมีผู้ใหญ่ใจดีมาร่วมแสดงความยินดีกันเพียบ อาทิ คณะผู้บริหารค่าย Time Lives Music ที่มากันพร้อมหน้า ทั้ง คุณปุ้ม ประพันธ์พงษ์ อินทรกสิกร, คุณอี๊ด วิสิษฐ ด้วงนิล, ฟร้องค์ กันตภณ พุ่มหนุน, กระแต สุสม หนูน้ำ, นัท ปนัดดา รักชนาท และ เอก สุนทรนฤมิต รวมทั้ง ปีเตอร์ ยัง ผู้บริหาร YACHAT CLUB and restaurants ผู้สนับสนุน เวลคัมดริ้ง เอก สุนทรนฤมิต , หุ้นส่วนค่ายTimwlives music และเจ้าของร้านประตูกรุงเทพวินเทจ
ในงานนี้ยังได้รับเกียรติจาก ครูมิ้งค์ เพ็ญจันทร์ วงศ์สมเพ็ชร ผู้กำกับฯ MV "countdown เจ็บกว่าเดิม", ปลื้ม ภูมิรพี จำภู่ ศิลปินเจ้าของเพลง มีสิทธิ์แค่รัก และศิลปินผู้ขับร้องเพลง ทางของหัวใจ เพลงประกอบซีรีส์แนวตั้งเรื่อง ปานดวงใจ Signature ซึ่งจะออกอากาศในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ ทาง youtube ลอยแก้ว First Love และ Tiktok.: ปานดวงใจ เข้าร่วมงาน และ สาวเกลิน ธัญรดี นางเอกซีรีส์แนวตั้ง ปานดวงใจ Signature ยังฝากช่อดอกไม้เงินมามอบให้ สาวปิ๊งปิ๊ง โดยมี 2 หนุ่มสายวาย เล้ง-แสตมป์ เป็นตัวแทนมอบและร่วมแสดงความยินดี ณ YACHAT CLUB and restaurants ถนนหทัยราษฎร์
ขอขอบคุณผู้สนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการ ขอบคุณค่ายเพลง Time Lives Music, ด็อกเตอร์ แพน, อาเหล็ง แหนมเนือง, บริษัท ไทธนบุรี คอร์ปอเรชั่น จำกัด, เมธาวี โอท็อป, ประตูกรุงเทพ วินเทจ ตั้งอยู่ที่ตลาด SAVE ONE GO และ YACHAT CLUB and restaurants เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานครั้งนี้
สามารถติดตามผลงานเพลง “countdown เจ็บกว่าเดิม” และ “โสดนะจีบได้” ได้ทางช่องทางโซเชียลทุกแพลตฟอร์มของค่าย Time Lives Music และเพลง “ก็ไม่ตั้งใจน่ารัก” ได้ที่ Tik Tok : สะใภ้ฮาร์บิน และ Youtube : ชีวิตแม่บ้านจีน