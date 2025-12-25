ยูทูบเบอร์สาวผู้ติดตามเกือบสองแสน จัดแฟนมีตไร้เงาแฟนคลับ นั่งเดี่ยวกลางงานก่อนยกเลิกกะทันหัน

งานพบปะและจับมือแฟนคลับของ มินามิ อาวะ ยูทูบเบอร์และไอดอลสาวชาวญี่ปุ่น กลับกลายเป็นภาพชวนอึดอัด เมื่อกิจกรรมที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม ณ ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดชิบะ ต้องยกเลิกลง หลังไม่มีแฟนคลับเข้าร่วมแม้แต่คนเดียว
รายงานระบุว่า ทางผู้จัดเตรียมพื้นที่อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่และรั้วกั้นรูปมังกรสีแดงยาว เพื่อรองรับการต่อคิวของแฟน ๆ แต่เมื่อถึงเวลาเริ่มงาน กลับพบว่าสถานที่เงียบเหงา มินามิ อาวะต้องนั่งรออยู่เพียงลำพัง ภาพดังกล่าวถูกแชร์ในโลกออนไลน์และกลายเป็นไวรัลในเวลาอันรวดเร็ว
ต่อมา มินามิ อาวะได้โพสต์ข้อความขอโทษผ่านโซเชียลมีเดีย ระบุว่า “กิจกรรมถูกยกเลิกเนื่องจากไม่มีผู้เข้าร่วม” พร้อมขอบคุณทางร้านค้าที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และกล่าวขอโทษด้วยความจริงใจ
โพสต์ดังกล่าวมียอดรับชมทะลุ 20 ล้านครั้ง และได้รับกำลังใจจากชาวเน็ตจำนวนมาก หลายคนแสดงความเห็นใจ และให้เธออย่าท้อแท้ พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า แม้เธอจะมีผู้ติดตามบนแพลตฟอร์ม X เกือบ 200,000 คน แต่กลับไม่มีใครมาร่วมงานในครั้งนี้
ล่าสุด มินามิ อาวะออกมาโพสต์ขอบคุณอีกครั้ง ระบุว่าได้รับข้อความให้กำลังใจจำนวนมาก พร้อมแจ้งว่าขอพักการทำงานชั่วคราว เนื่องจากต้องผลิตคอนเทนต์วิดีโอจำนวนมากลงยูทูบ ก่อนฝากแฟน ๆ ติดตามและสนับสนุนผลงานของเธอในปีหน้า
ทั้งนี้ มินามิ อาวะเป็นครีเอเตอร์ที่ทำงานหลากหลาย ทั้งถ่ายแบบและบริหารช่องยูทูบ เธอเรียกตัวเองว่า “โดราเอมอนแห่งยุคเรวะ” และเป็นที่รู้จักจากสไตล์น่ารัก รูปร่างอวบเล็กน้อย ปัจจุบันมีผู้ติดตามรวมราว 190,000 คน