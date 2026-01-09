“ชวนน้องหนูมาดูโขน” เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน หนุมานชาญกำแหง ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569

ร่วมชมความวิจิตรงดงามของการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย สืบสานจารีตและธำรงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ดังคำขวัญวันเด็กประจำปี 2569 ว่า “รักชาติไทย ใส่ใจโลก” เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยเติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติ พัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน ให้มีจิตสำนึกในความเป็นไทย เคารพกติกา อยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ พร้อมเปิดมุมมองสู่โลกยุคใหม่ ให้ความสำคัญและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย อย่างการแสดง“โขน” ซึ่งเป็นสุดยอดศิลปะการแสดงชั้นสูง
โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง เปิดเวทีจัดการแสดงโขนต้อนรับเทศกาลวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 “ชวนน้องหนูมาดูโขน” เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน หนุมานชาญกำแหง ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 รอบ 13.30 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงแสดงโดยคณะนักแสดงโขนศาลาเฉลิมกรุง กำกับการแสดงโดย ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์(ศิลปินแห่งชาติ)ขอเชิญชวนน้องหนูมาดูโขน เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ชมฟรี!!! ผู้ปกครอง บัตรราคา 300 บาท เริ่มด้วย กิจกรรมในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณด้านหน้าศาลาเฉลิมกรุง
จัดกิจกรรมเล่นเกมส์ตอบคำถาม เชิญชวนน้องๆ หนูๆ มาสนุกไปด้วยกัน ต่อด้วยช่วงบ่าย ชมศิลปะการแสดงวัฒนธรรมไทย “โขน” สอดแทรกเกร็ดความรู้เรื่องการแสดงศิลปวัฒนธรรมประจำชาติไทยให้กับเด็กๆ พร้อมไปกับความบันเทิง ร่วมสืบสานรักษา ต่อยอด ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ร่วมเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวของรามเกียรติ์แบบเต็มอิ่มครบทุกอรรถรส นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้น้องหนูร่วมสนุก เล่นเกมส์ลุ้นรับของขวัญมากมาย
“หนุมานชาญกำแหง” จับตอนตั้งแต่ กำเนิดหนุมาน พระพายซัดพละกำลังของพระอิศวร เข้าปากนางสวาหะที่ยืนเหนี่ยวต้นไม้อยู่ และกำเนิดเป็นหนุมาน ทหารเอกผู้ช่วยพระรามรบกับทศกัณฐ์จนชนะและได้รับประทานสมญาศักดิ์เป็น พระยาอนุชิตจักรกฤษณ์พิพรรธพงศา ครองเมืองนพบุรี เรื่องราวความสนุกจะเป็นอย่างไรนั้น รับชมได้ในการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ตอน หนุมานชาญกำแหง
พลาดไม่ได้กับกิจกรรมสุดพิเศษ!!! “ชวนน้องหนูมาดูโขน” เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน หนุมานชาญกำแหง ในวันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2569 รอบ 13.30 น. ณ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง พิเศษสุด...ชมฟรี! สำหรับเด็กอายุไม่เกิน 12 ปี ผู้ปกครองบัตรราคา 300 บาท (สงวนสิทธิ์สำหรับ เด็ก 1 คน / ผู้ปกครองไม่เกิน 2 คน) จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุงโทร. 0-2225-8757-8 และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขา โทร 0-2262-3456