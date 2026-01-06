“ศาลาเฉลิมกรุง” กลับมาเปิดการแสดงโขนชุดหนุมานอีกครั้ง ต้อนรับปี 2569

ศาลาเฉลิมกรุง ต้อนรับปี 2569 เปิดการแสดงโขน ชุดหนุมาน อีกครั้ง ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 มกราคม ที่ผ่านมา
สำหรับการกลับมาเปิดรอบการแสดงโขนของโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงในปีนี้ เปิดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยว ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ 3 รอบ เวลา 13.00 น. / 14.30 น. / 16.00 น. (การแสดงความยาวรอบละ 25 นาที)
โดยมีโปรโมชั่นพิเศษ คนไทย บัตรราคา 100 บาท (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่าย), นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ บัตรราคา 400 บาท
หรือ บัตรราคา 500 บาท เมื่อนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ซื้อบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง ณ จุดจำหน่ายบัตรเข้าชมพระบรมมหาราชวัง โดยมีรถรางบริการจอดรับบริเวณด้านหน้าประตูวิมานเทเวศร์ ซึ่งเป็นประตูทางออกของนักท่องเที่ยว และสามารถนำบัตรมาเข้าชมการแสดงตามรอบที่จัดขึ้น
ชวนมาชมความวิจิตรงดงามของการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทย ธำรงไว้ซึ่งความงดงามตามจารีตดั้งเดิม ทั้งลีลาและท่วงท่าการแสดง มีกระบวนท่าที่สวยงาม รวดเร็ว กระชับ ดนตรีไทยบรรเลงสด ใช้การพากย์เจรจา ประกอบกับเทคนิคพิเศษ แสง สี เสียง ภาพประกอบ ตลอดจนฉากอันวิจิตรงดงามตระการตาอย่างสมัยใหม่ พร้อมมีคำบรรยายภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพื่ออธิบายเรื่องราวตลอดการแสดง
จำหน่ายบัตรที่ศาลาเฉลิมกรุง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศาลาเฉลิมกรุง โทร. 0-2224-4499 และทางอินบ๊อกซ์เพจ ศาลาเฉลิมกรุง
ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว-อาหารมาได้ที่ อีเมล์ travel_astvmgr@hotmail.com หรือ ชมคลิปต่าง ๆ ได้ที่ Youtube :Travel MGR และ Instagram : @travelfoodonline และ TikTok : @travelfoodonline