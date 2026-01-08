Microservices คืออะไร? ระบบที่เปลี่ยนโลกการพัฒนาซอฟต์แวร์

Microservices คืออะไร? สถาปัตยกรรมที่ปฏิวัติวงการซอฟต์แวร์
Microservices คือแนวคิดการออกแบบซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนวิธีคิดการสร้างระบบ จากการรวมทุกอย่างไว้ก้อนเดียว สู่การแยกระบบออกเป็นส่วนย่อยที่ทำงานร่วมกันอย่างยืดหยุ่น Microservices จึงไม่ใช่แค่เทรนด์ทางเทคนิค แต่เป็นสถาปัตยกรรมที่ช่วยให้ระบบพัฒนาได้เร็ว ปรับตัวง่าย และรองรับการเติบโตของธุรกิจได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมแนวคิดนี้ถึงถูกพูดถึงและนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในโลกซอฟต์แวร์ปัจจุบัน
Microservices คืออะไร? ระบบกระจายที่ตอบโจทย์ธุรกิจดิจิทัล
Microservices Architecture คือแนวทางการออกแบบซอฟต์แวร์ที่แบ่งระบบเป็นส่วนย่อยขนาดเล็ก แทนที่จะรวมทุกอย่างไว้ในโปรแกรมก้อนเดียว
โดยคำว่า Micro หมายถึงบริการแต่ละตัวมีขนาดกะทัดรัดและทำหน้าที่เฉพาะเจาะจง ส่วน Services หมายถึงการนำบริการเหล่านี้มาเชื่อมต่อทำงานร่วมกันผ่าน API ทำให้ Microservices เป็นระบบที่ประกอบด้วยหลายบริการเล็ก ๆ ที่ช่วยกันทำงาน แต่ละส่วนสามารถพัฒนาและจัดการแยกกันได้อย่างอิสระ เช่น ในเว็บไซต์ขายของออนไลน์อาจแยกเป็นบริการจัดการสินค้า บริการตะกร้า และบริการชำระเงิน
Microservices VS. Monolithic ต่างกันอย่างไร เลือกระบบไหนดีกว่ากัน?
Monolithic และ Microservices เป็นสถาปัตยกรรมที่มีแนวคิดต่างกันชัดเจนในเชิงโครงสร้าง โดย Monolithic จะรวมทุกฟังก์ชันไว้ในระบบเดียว ตั้งแต่การทำงานหลักไปจนถึงการจัดการข้อมูล ทำให้ทุกส่วนผูกกันเป็นก้อนเดียว ขณะที่ Microservices แยกฟังก์ชันออกเป็นบริการย่อย แต่ละบริการมีขอบเขตชัด ทำงานแยกกัน และเชื่อมต่อกันผ่าน API ส่งผลให้โครงสร้างระบบมีความยืดหยุ่นมากกว่า
ในแง่ของการพัฒนาและการปรับปรุง Monolithic อาจเริ่มต้นได้ง่าย แต่เมื่อระบบเติบโต การแก้ไขเพียงจุดเดียวอาจกระทบทั้งระบบ และต้องอัปเดตพร้อมกันทั้งหมด ต่างจาก Microservices ที่ปรับปรุงหรืออัปเดตเฉพาะบริการที่เกี่ยวข้องได้โดยไม่รบกวนส่วนอื่น ช่วยให้การพัฒนาระยะยาวคล่องตัวกว่า แม้จะต้องแลกกับความซับซ้อนในการจัดการโครงสร้างและบริการที่เพิ่มขึ้นก็ตาม
จุดเด่นของระบบ Microservices ทำไมถึงเป็นที่นิยมในบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ?
ระบบที่เติบโตเร็วและปรับตัวตลอดเวลาจำเป็นต้องมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นและจัดการง่าย ซึ่งแนวคิด Microservices ใน Digital Platform คือการออกแบบระบบให้รองรับการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจุดเด่นของ Microservices สรุปได้ดังนี้
• ปรับขยายได้ตรงจุด เพิ่มหรือลดทรัพยากรเฉพาะบริการที่มีการใช้งานสูง ไม่ต้องขยายทั้งระบบ
• ระบบเสถียร เมื่อบริการใดมีปัญหา ส่วนอื่นยังทำงานต่อได้ ลดผลกระทบต่อผู้ใช้งาน
• ทีมพัฒนาทำงานแยกกันได้ แต่ละทีมดูแลบริการของตัวเอง ปรับปรุงและอัปเดตได้โดยไม่รบกวนส่วนอื่น
• เลือกเทคโนโลยีได้เหมาะกับงาน แต่ละบริการสามารถใช้ภาษา เครื่องมือ หรือฐานข้อมูลที่เหมาะกับหน้าที่
• ดูแลและแก้ไขง่ายกว่า การแยกเป็นบริการย่อยช่วยให้ตรวจสอบปัญหาได้เร็ว ลดความซับซ้อนของระบบ
ลักษณะการวางผังระบบของ Microservices มีอะไรบ้าง?
การวางผังระบบเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยให้ Microservices ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะถึงแม้แต่ละบริการจะแยกกันทำงาน แต่ก็ต้องสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ถ้าวางผังไม่ดีอาจทำให้บริการต่าง ๆ พึ่งพากันมากเกินไป กลายเป็นว่าแก้ไขส่วนหนึ่งแล้วกระทบอีกส่วนหนึ่ง ซึ่งลักษณะของการวางผังระบบมีดังนี้
Low Coupling
Low Coupling คือการออกแบบให้แต่ละบริการในระบบ Microservices เกี่ยวข้องกันน้อยที่สุด โดยแต่ละบริการควรทำงานได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องรู้รายละเอียดภายในของบริการอื่น การติดต่อกันควรทำผ่าน API ที่กำหนดไว้เท่านั้น ข้อดีของการวางผังแบบนี้คือเมื่อต้องแก้ไขบริการใดบริการหนึ่งจะไม่กระทบต่อบริการอื่น ๆ ที่เชื่อมต่ออยู่ ทำให้การพัฒนาและบำรุงรักษาระบบ Microservices ทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
High Cohesion
High Cohesion คือการรวมฟังก์ชันที่ทำงานสัมพันธ์กันหรือใช้ข้อมูลชุดเดียวกันให้อยู่ในบริการเดียว เพื่อให้บริการนั้นมีข้อมูลครบถ้วนที่สุด เช่น ฟังก์ชันเพิ่มสินค้า แก้ไข และลบสินค้า ควรอยู่ในบริการเดียวกัน การออกแบบแบบนี้ช่วยให้ระบบ Microservices ไม่ต้องเรียกข้อมูลจากบริการอื่น ลดความซับซ้อนในการสื่อสารระหว่างบริการ และทำให้ Microservices แต่ละตัวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
เทคโนโลยี Microservices มีอะไรบ้าง? รวมเครื่องมือยอดนิยมที่ควรรู้จัก
ระบบที่ออกแบบแบบแยกบริการต้องอาศัยเครื่องมือหลายด้านทำงานร่วมกัน เพื่อให้การสื่อสาร การจัดการ และความเสถียรเป็นไปอย่างราบรื่น โดยเทคโนโลยีที่มักใช้กับ Microservices มีดังนี้
• Container ช่วยแยกสภาพแวดล้อมของแต่ละบริการ ทำให้การ Deploy และจัดการเวอร์ชันทำได้สะดวก
• API Gateway เป็นจุดเชื่อมต่อหลักสำหรับเรียกใช้งานบริการทั้งหมด ลดความซับซ้อนในการเข้าถึงหลาย service
• RESTful API หรือ gRPC ใช้สำหรับการสื่อสารระหว่างบริการ เลือกใช้ตามความเหมาะสมของรูปแบบข้อมูลและความเร็ว
• ระบบยืนยันตัวตนและกำหนดสิทธิ์ แยกการจัดการผู้ใช้ออกจากบริการหลัก เพิ่มความปลอดภัยและควบคุมการเข้าถึง
• Logging และ Monitoring แบบรวมศูนย์ ช่วยติดตามสถานะ ตรวจสอบปัญหา และดูประสิทธิภาพของบริการได้แบบภาพรวม
• Message Broker หรือระบบรับส่งข้อความ รองรับการสื่อสารแบบไม่ต้องรอผลทันที ช่วยลดภาระระบบและเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน
Microservices ทรานสฟอร์มธุรกิจด้วย Sirisoft โซลูชันครบวงจรสู่ยุคดิจิทัล
Microservices คือแนวคิดการออกแบบซอฟต์แวร์ที่แบ่งระบบเป็นบริการย่อยแล้วทำงานร่วมกัน ต่างจาก Monolithic ที่รวมทุกอย่างไว้ก้อนเดียว มีจุดเด่นคือปรับขยายได้ตรงจุดและระบบมีความเสถียร โดยการวางผังระบบควรยึดหลัก Low Coupling เพื่อลดการพึ่งพากัน และ High Cohesion เพื่อรวมฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องไว้ด้วยกัน พร้อมใช้เทคโนโลยีร่วมด้วยเพื่อให้ระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยสิริซอฟต์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน Microservices Solutions ที่พร้อมเป็นพันธมิตรช่วยธุรกิจทรานสฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ บริษัทให้บริการคำปรึกษาด้าน Digital Transformation แบบครบวงจร ตั้งแต่การวางกลยุทธ์ไปจนถึงการนำไปใช้งานจริง ผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่าง DevOps, DevSecOps และ Microservices เข้ากับเป้าหมายทางธุรกิจ เพื่อเปลี่ยนงานซ้ำซากให้เป็นระบบอัตโนมัติ ช่วยให้ธุรกิจมองเห็นภาพรวมได้ชัดเจน พร้อมรักษาความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน