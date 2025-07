Gosoft (Thailand) ได้รับ AWS DevOps Competency Partner รายแรกในประเทศไทย

บริษัท โกซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Gosoft (Thailand) Co., Ltd. บริษัทในเครือซีพี ออลล์ ผู้ให้บริการเทคโนโลยีดิจิทัลแบบครบวงจรที่อยู่เบื้องหลังโครงสร้างพื้นฐานของร้าน 7-Eleven กว่า 15,000 สาขาทั่วประเทศ ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญในการได้รับการรับรองสถานะ AWS DevOps Competency Partner จาก Amazon Web Services (AWS) อย่างเป็นทางการ นับเป็น บริษัทสัญชาติไทยรายแรก ที่ได้รับการรับรองในกลุ่มความเชี่ยวชาญนี้การรับรองดังกล่าวสะท้อนถึงความสามารถของ Gosoft ในการให้บริการโซลูชัน DevOps สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ ด้วยการพัฒนาและบริหารจัดการระบบที่มีความยืดหยุ่น ปลอดภัย และสามารถปรับขนาดได้จริงบนโครงสร้าง AWS โดยครอบคลุมทั้งการวางระบบ CI/CD Pipeline, Infrastructure as Code (IaC), DevSecOps, การทำ Automation ตลอดจนการสนับสนุนองค์กรในการเปลี่ยนผ่านสู่แนวทาง Agile & Continuous Deliveryนายวิวัฒน์ พงษ์ฤทธิ์ศักดา กรรมการผู้จัดการ บริษัท Gosoft (Thailand) จำกัด กล่าวว่า“Gosoft ไม่ได้มองเพียงแค่เทคโนโลยีเป็นโซลูชัน แต่เรามองว่าเทคโนโลยีต้องตอบโจทย์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรอย่างลึกซึ้ง DevOps ไม่ใช่แค่เรื่องของเครื่องมือหรือกระบวนการ แต่มันคือวัฒนธรรมของความคล่องตัว ความโปร่งใส และการส่งมอบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรานำมาใช้ในการพัฒนาดิจิทัลโซลูชันที่รองรับทั้งผู้ใช้งาน การประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาศาลที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกที่มีประโยชน์สำหรับการตัดสินใจและพัฒนาธุรกิจให้พร้อมปรับเปลี่ยนได้ตามสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา”“โลกจะเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคที่และประเทศไทยจะไม่เป็นแค่เพียงผู้ใช้เทคโนโลยี แต่จะเป็นผู้สร้างด้วย Gosoft พร้อมแล้วที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง Digital Solution และ Digital Infrastructure ให้กับองค์กรต่างๆในมาตรฐานระดับโลก”Gosoft มีประสบการณ์มากกว่า 26 ปีในการออกแบบ พัฒนา และดูแลระบบหลังบ้านให้กับกลุ่มธุรกิจค้าปลีกและโลจิสติกส์ในเครือซีพี ออลล์ โดยเฉพาะร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ทั่วประเทศ ซึ่งระบบที่ Gosoft พัฒนารองรับทั้งงานปฏิบัติการหน้าร้านและหลังร้าน เช่น• ระบบจัดการสาขาและ POS• 7Mobile App และระบบสมาชิก / Loyalty• ระบบ Smart Inventory Refill และ 7Delivery• ระบบ Real-Time Analytics และ Customer Insightsความสามารถด้านเทคโนโลยีเหล่านี้ ทำให้ Gosoft ได้รับการยอมรับในฐานะ Top Retail Tech Company in Southeast Asia และมีความพร้อมในการขยายบริการออกสู่ตลาดระดับภูมิภาค ผ่านการวางโซลูชัน Cloud-native, การปรับระบบ Legacy, การบริหาร DevOps Toolchain และการให้คำปรึกษาเชิงกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัตโนมัติ ด้วยทีมงานที่มีความเข้าใจลึกในทั้งมิติทางเทคนิคและทางธุรกิจ พร้อมสนับสนุนลูกค้าในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้ขับเคลื่อนองค์กรด้วยแนวคิด DevOps ที่ทันสมัย ปลอดภัย และวัดผลได้Gosoft ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ได้แก่• ISO/IEC 20000 – ระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ• ISO/IEC 27001 และ 27701 – ระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอีกทั้งดำเนินงานภายใต้กรอบมาตรฐาน CMMI Level 5 ซึ่งเป็นระดับสูงสุดของมาตรฐานความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ ITIL Framework ในการบริหารจัดการบริการไอทีตามแนวปฏิบัติที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลรวมถึงรางวัลระดับประเทศที่ตอกย้ำความเป็นผู้นำ อาทิ:จากโซลูชัน AI-Retail “goSearch”จาก Dynatrace สำหรับความเป็นเลิศด้าน Digital Performance Monitoringด้วยความสามารถในระดับสากล Gosoft พร้อมให้บริการองค์กรต่างๆที่ต้องการ:• ขยายระบบ DevOps และ Cloud-native• วางระบบ CI/CD และ Infrastructure as Code• ย้ายระบบขึ้น AWS อย่างปลอดภัยและรวดเร็ว• บริหารจัดการระบบอย่างต่อเนื่องด้วยแนวคิด Agileติดต่อเราเพื่อเริ่มต้นการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตดิจิทัล:Tel: 02-071-9899, 02-071-9409 (Marketing)Email: marketing@gosoft.co.thWebsite: www.gosoft.co.th Gosoft – พร้อมเป็นพันธมิตรที่คุณไว้วางใจสร้างอนาคตดิจิทัลที่ยั่งยืนไปด้วยกัน