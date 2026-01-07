ดาราสาวจาก Ant-Man เปิดใจอุบัติเหตุหกล้มศีรษะกระแทก รุนแรงถึงขั้นสมองเสียหาย

เอแวนเจลีน ลิลลี นักแสดงจาก The Hobbit และจักรวาลมาร์เวล เผยตรวจพบภาวะสมองบาดเจ็บหลังประสบอุบัติเหตุ
เอแวนเจลีน ลิลลี นักแสดงหญิงชื่อดังจากภาพยนตร์ชุด The Hobbit และจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล (MCU) ออกมาเปิดเผยว่า เธอกำลังเผชิญภาวะสมองบาดเจ็บ หลังได้รับการกระทบกระเทือนทางสมองจากอุบัติเหตุระหว่างท่องเที่ยวที่ฮาวายในปี 2025
ลิลลี ซึ่งเป็นที่รู้จักจากบทบาทใน Ant-Man and the Wasp และผลงานในจักรวาล Marvel Cinematic Universe โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมเมื่อไม่นานมานี้ ชี้แจงอาการของตนเองหลังแฟน ๆ จำนวนมากสอบถามถึงผลการตรวจสมอง โดยเธอระบุว่า ผลสแกนสมองออกมาพบว่า “แทบทุกส่วนของสมองทำงานได้ลดลงจากปกติ”
นักแสดงหญิงวัย 45 ปี เปิดเผยเพิ่มเติมว่า นอกจากอาการบาดเจ็บทางสมองแล้ว ยังมี “ปัจจัยอื่น ๆ” ที่ส่งผลต่อกระบวนการฟื้นฟูร่างกายของเธอ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการหาสาเหตุร่วมกับทีมแพทย์ พร้อมยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงด้านการรับรู้และความคิดหลังอุบัติเหตุ ทำให้เธอต้องชะลอชีวิตลง และได้พักผ่อนมากขึ้นในช่วงปลายปี 2025
ลิลลียืนยันว่า แพทย์วินิจฉัยชัดเจนแล้วว่า เธอมีภาวะสมองบาดเจ็บจากการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง แม้จะรู้สึก “โล่งใจ” ที่ทราบว่าสาเหตุของการเสื่อมถอยทางการรับรู้ไม่ได้มาจากภาวะก่อนวัยหมดประจำเดือน (perimenopause) แต่ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ “หนักใจ” เมื่อรู้ว่าการฟื้นฟูสมองจะเป็นเส้นทางที่ยากและยาวไกล
ก่อนหน้านี้ ลิลลีเคยเล่าว่า เธอหมดสติขณะอยู่ที่ชายหาด ก่อนจะล้มหน้าฟาดก้อนหินจนได้รับบาดเจ็บ และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง ซึ่งในตอนแรกผลตรวจทั้งหมดออกมาปกติ อย่างไรก็ตาม เธอยอมรับว่าอาการเป็นลมและหมดสติไม่ใช่เรื่องใหม่ เนื่องจากเคยเกิดขึ้นมาตั้งแต่วัยเด็ก
ในบทความที่เธอเขียนผ่านแพลตฟอร์ม Substack เมื่อปีก่อน ลิลลีเผยว่า แพทย์เคยตรวจหาโรคลมชักในวัยเด็ก แต่สุดท้ายสันนิษฐานว่าอาการดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ แม้จะไม่เคยมีการตรวจยืนยันอย่างจริงจัง พร้อมอธิบายด้วยมุมมองส่วนตัวว่า การ “หลุดออกไป” ของเธอ อาจเป็นกลไกทางจิตใจเมื่อถึงขีดจำกัดในการรับมือกับชีวิต
ลิลลีปิดท้ายข้อความด้วยการขอบคุณแฟน ๆ ที่คอยแสดงความห่วงใยและส่งกำลังใจให้เธออย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำว่า เธอจะเดินหน้ารักษาและฟื้นฟูร่างกายต่อไปอย่างเต็มที่