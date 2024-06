เจ้าของบท "โฮป แวน ไดน์" แห่ง Ant-Man and the Wasp ประกาศเกษียณ! ขอหันหลังให้ฮอลลีวูด

ลิลลี่ ซึ่งเป็นที่รู้จักจากบทบาทของเคท ออสเตนในซีรีส์ดราม่าของ ABC เรื่อง “Lost” ได้แชร์คลิปวิดีโอที่บันทึกเอาไว้ในปี 2006 ว่าอีกประมาณ​10 ปี หลังจากนี้เธออยากจะเลิกรับงานแสดงแล้ว“อีกสิบปีนับจากนี้ ฉันอยากจะอยู่ที่ไหน? ฉันรู้สึกกลัวที่จะยอมรับเรื่องนี้กับโลกของการแสดง แต่ในอุดมคติแล้ว อีกสิบปีนับจากนี้ฉันอยากจะเป็นนักแสดงที่เกษียณอายุและมีครอบครัว” ลิลลี่กล่าวในวิดีโอเมื่อเกือบ 20 ปี ก่อน และกำลังจะทำแบบนั้นจริง ๆโดยเธอยังได้เขียนข้อความเปิดใจ ในโพสต์เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2024 ว่า “ตอนนี้ฉันเต็มไปด้วยความสุขและความพอใจในสิ่งที่เป็น ที่ได้ใช้ชีวิตตามความต้องการของตัวเอง ขอบคุณพระเจ้า ฉันรู้สึกซาบซึ้งสำหรับโอกาสที่ได้รับ การก้าวออกจากความมั่งคั่งและชื่อเสียง อาจรู้สึกน่ากลัวในบางครั้ง แต่เป็นสิ่งที่พอใจที่ได้เลือก ฉันและในวันหนึ่งอาจจะกลับมาที่ฮอลลีวูดนี้อีกครั้ง แต่ในตอนนี้ นี่คือที่ที่ฉันควรเป็น”“ฤดูใหม่ได้มาถึงแล้ว และฉันพร้อมแล้ว...และฉันมีความสุขค่ะ” ลิลลี่สรุปลิลลี่ วัย 44 ปี แสดงบท เคท บิชอปในซีรีส์ “Lost” ทั้ง 6 ฤดูกาลที่ฉายตั้งแต่ปี 2004 ถึง 2010 การแสดงของเธอทำให้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงหญิงยอดเยี่ยมในซีรีส์ดราม่าเธอยังเป็นที่รู้จักจากบทบาทของโฮป แวน ไดน์/วอสป์ ในจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล โดยเปิดตัวในภาพยนตร์ปี 2015 เรื่อง “Ant-Man” และกลับมาเล่นบทนี้ใน “Ant-Man and the Wasp” ในปี 2018 “Avengers: Endgame” ในปี 2019 และ “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” ในปี 2023 ลิลลี่ ยังแสดงบท ทาเรียล ในไตรภาค “The Hobbit” ของปีเตอร์ แจ็คสัน โดยปรากฏตัวในสองภาพยนตร์หลัง “The Hobbit: The Desolation of Smaug” และ “The Hobbit: The Battle of the Five Armies”ปีที่แล้ว ลิลลี่เปิดเผยในพอดคาสต์ “Happy Sad Confused” ว่าเธอเคยปฏิเสธข้อเสนอของฮิว แจ็คแมนให้เข้าร่วมแฟรนไชส์ “X-Men” และข้อเสนอของ จอส วีดอน ให้เล่นบทวันเดอร์วูแมน ด้วย