The Marvels ทุบสถิติ!! เปิดตัว "ต่ำสุด" ของ MCU

การปรากฏตัวของ "บรี ลาร์สัน" ในรายการ The Tonight Show ในคืนวันศุกร์หลังการนัดหยุดงานของนักแสดงสิ้นสุดลง ไม่ได้ช่วยรายได้ของหนังกระเตื้องมากนัก The Marvels เปิดตัวด้วยรายได้ที่น่าผิดหวัง และเป็นหนังของ Marvel ที่ทำรายได้เปิดตัวน้อยที่สุดในขณะนี้The Marvels เข้าฉาย 3 วันแรกทำเงินไป 47 ล้านเหรียญ ซึ่งต่ำที่สุดเท่าที่เคยมีมาสำหรับ Marvel Cinematic Universe ของดิสนีย์รายได้เปิดตัวของ The Marvels น้อยกว่าทั้ง "The Incredible Hulk" (2551) ซึ่งทำรายได้ 55.4 ล้านเหรียญสหรัฐ "Ant-Man" (2558) อยู่ที่ 57.2 ล้านเหรียญสหรัฐ "Captain America: The First Avenger" (2554) ด้วยรายได้ 65.1 ล้านเหรียญสหรัฐ Thor (2011) ทำรายได้ 65.7 ล้านเหรียญสหรัฐในระดับสากล “The Marvels” มีรายรับ 63.3 ล้านดอลลาร์จากการขายตั๋วในต่างประเทศ ทำให้ทั่วโลกหนังกวาดรายได้ 110.3 ล้านดอลลาร์ทั้ง ๆ ที่หนังมีเนื้อหาที่สั้นมาก The Marvels มีรันไทม์เพียง 97 นาที เทียบกับหนัง MCU อื่นๆ ที่มีเวลาฉายมากกว่า 2 ชั่วโมงครึ่ง ด้วยซ้ำไป The Marvels ใช้ทุนสร้างสูงเกิน 200 ล้านเหรียญฯ โดยหนังภาคแรกที่ใช้ชื่อว่า Captain Marvel ฉายในช่วงที่ความนิยมของหนังจาก MCU พุ่งสูงสุด จึงทำเงินได้ถึง 1,131 ล้านเหรียญฯโดยหนังได้รับคะแนนจากผู้ชมซึ่งสำรวจโดย CinemaScores อยู่ที่เกรด B เทียบแล้วอยู่ในระดับกลาง ๆ เมื่อเทียบกับหนังของ Marvel โดยทั่วไป ไม่ว่าจะเป็น Doctor Strange in the Multiverse of Madness (B+), Thor Love & Thunder (B+), Eternals (B) และAnt-Man and the Wasp: Quantumania (B)คนในวงการเชื่อว่าตอนนี้ผู้ชม "เบื่อ" MCU อย่างเต็มที่แล้ว โดยหนังที่ทำเงินในปีนี้ ล้วนเป็นหนังที่ไม่เคยมีภาคต่อ ไม่ว่าจะเป็น Barbie, Oppenheimer หรือล่าสุด Five Nights at Freddys ของ Universal/Blumhouse ที่ตอนนี้ทำรายได้เกิน 200 ล้านเหรียญสหรัฐฯ