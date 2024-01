"ลอว์เรนซ์ มาโคอาเร่" นักแสดงที่ไม่มีใครจำ(ได้)?

"ลอว์เรนซ์ มาโคอาเร่" เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 1968 สืบเชื้อสายมาจากชนเผ่าเมารี มีอาชีพเป็นคนงานก่อสร้าง อาศัยอยู่กับภรรยาและลูกๆ 5 คนที่ Bastion Point โอ๊กแลนด์ นิวซีแลนด์ชีวิตของ มาโคอาเร่ พลิกผันจากหน้ามือเป็นหลังมือในวันที่เขาตามแฟนสาวที่ฝันอยากเป็นดาราไปเรียนการแสดงแบบเล่นๆ ก่อนครูผู้สอนจะมาสะดุดตากับความสูง 1.93 เมตรและร่างกายอันกำยำพร้อมชักชวนให้เขามารับบทตัวประกอบในหนังฮอลลีวูดที่เข้ามาถ่ายทำในนิวซีแลนด์โดยมีผลงานเรื่องแรกคือ Rapa Nui ปี 1994จากนั้นชื่อของ มาโคอาเร่ ก็เริ่มเป็นที่รู้จักในฐานะสตั๊นท์แมน มีผลงานตามมาอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่จะเป็นหนังของนิวซีแลนด์ อาทิ What Becomes of the Broken Hearted? The Feathers of Peace รวมถึงบทเด่นใน The Price of Milk ปี 2001กระทั่งโอกาสครั้งสำคัญก็มาถึง เมื่อผู้กำกับเชื้อสายนิวซีแลนด์ ปีเตอร์ แจ็คสัน ตัดสินใจเลือกที่จะถ่ายทำหนังแฟนตาซีสุดยิ่งใหญ่ The Lord of the Rings ในบ้านเกิดของตัวเองในตอนนั้นหนังต้องการนักแสดงที่มีหุ่นสูงใหญ่จำนวนมากเพื่อรับบทเป็นทหารของกองทัพออร์คเนื่องจากไม่ต้องการใช้เทคนิคพิเศษทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งแม้ ลอว์เรนซ์ มาโคอาเร่ จะไม่ได้แสดงเป็นตัวละครที่มีบทบาทมากมายนักแต่บทที่เขาได้รับนั้นต่างก็เป็นที่จดจำหลายตัวละครในหนังชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวละครของ "เลิร์ตซ์" ผู้นำอุรุกไฮ ใน "The Fellowship of the Ring" ต่อมาในภาค "The Return of the King" ในปี 2003 เขาต้องรับบทเป็นทั้ง "ราชาจอมเวทย์แห่งอังมาร์" และ "ก็อธมัค" ผู้บังคับบัญชากองทัพออร์คอีกด้วยปี 2013 มาโคอาเร่ ได้มีโอกาสแสดงเป็นพ่อลูกออร์คสุดโหด อาซอก และ บอล์ก ใน The Hobbit: The Desolation of Smaug น่าเสียดายระหว่างถ่ายทำหนังภาคสุดท้ายอย่าง "The Hobbit: The Battle of the Five Armies" เจ้าตัวนั้นติดกองถ่าย "Marco Polo" จึงต้องให้เพื่อนร่วมชาติ จอห์น ทุย มารับบทนี้แทนบทบาทการแสดงของ ลอว์เรนซ์ มาโคอาเร่ ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในโลกของ เจ.อาร์.อาร. โทลคีน เท่านั้นเขายังเคยร่วมแสดงในจักรวาลเจมส์บอนด์ Die Another Day ปี 2002 กับบทจอมวายร้ายอย่าง Mr. Kil ด้วยในปี 2014 นอกจากผลงานเรื่อง Marco Polo แล้วเขายังมีผลงานเรื่อง The Dead Lands ขณะที่ในปี 2021 เจ้าตัวก็มีผลงานที่ภาคต่อของหนังแอ็กชั่นไซไฟออสเตรเลียเรื่อง Occupation: Rainfall โดยหลายคนต่างมองว่าชื่อเสียงที่ ลอว์เรนซ์ มาโคอาเร่ ได้รับมานั้นมันดูจะน้อยไปหน่อยเมื่อเทียบไปกับบทบาทการแสดงและสิ่งที่เจ้าตัวได้ทุ่มเทให้กับงานที่ทำ