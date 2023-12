ลุคนี้หล่อมาก! 2 ไอดอลหนุ่มฮอต “ขุนพล - ภีม” วง BUS เปิดตัว CITIZEN คอลเลกชัน Tsuyosa นาฬิกาดีไซน์หรู 4 สี ใหม่ ราคาเบาๆ ในงาน The return of Citizen

ขึ้นแท่นหนุ่มหล่อขวัญใจสาวๆ สำหรับ 2 หนุ่มไอดอลสุดฮอต ขุนพล - ปองพล ปัญญามิตร และ ภีม - วสุพล พรพนานุรักษ์ หนึ่งในสมาชิกวง BUS จากค่าย SONRAY MUSIC ที่เพิ่งปล่อยเพลงเดบิวต์ BUS because of you i shine ไปเมื่อวันที่ 6 ธันวาคมที่ผ่านมา เรียกว่าเป็น T-POP น้องใหม่ที่สร้างกระแสแรงเกินต้าน​​ครั้งนี้สองหนุ่มคนดัง ไม่พลาดมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นนาฬิกากับ CITIZEN (ซิติเซน) แบรนด์นาฬิกาชั้นนำของโลกสัญชาติญี่ปุ่นที่สร้างความงดงามและแม่นยำแห่งกาลเวลามากว่า 100 ปี พร้อมสัมผัสปรากฎการณ์ครั้งใหม่ในงาน “The return of CITIZEN” (เดอะ รีเทิน ออฟ ซิติเซน) เผยโฉม CITIZEN รุ่น NJ015 Automatic “Tsuyosa” (ซิติเซน เอ็นเจ015 ออโตเมติ “สึโยสะ”) ครั้งแรกในไทย นาฬิกาขับเคลื่อนด้วยกลไกจักรกล ไขลานอัตโนมัติ โดดเด่นด้วยสายแบบ Integrated (อินทิเกรเตด) สุดหรู มาพร้อมกับหน้าปัด 4 สีใหม่ล่าสุด 4 สไตล์ ได้แก่ หน้าปัดสีน้ำเงินเข้ม การ์เดียน, หน้าปัดสีเขียว การ์เดียน, หน้าปัดสีเทอร์ควอยซ์ หรือทิฟฟานี่ บลู และหน้าปัดสีแดง การ์เดียน สายสีทอง สะท้อนตัวตนของผู้ครอบครองทั้งบุรุษและสตรี ภายใต้การนำเข้าและจำหน่ายในประเทศไทย โดย บริษัท แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ณ เดอะริดเลอร์ ไวน์บาร์ แอนด์ เรสเตอรองต์ เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566งานนี้ 2 ไอดอลหนุ่ม ขุนพล - ภีม มาในลุคหล่อจัดหนัก ทำสาวๆ ใจละลาย โดย ขุนพล - ปองพล สวมนาฬิกา Tsuyosa หน้าปัดสีเขียว การ์เดียน ตัดกับชุดสูท all Black พร้อมเผยเคล็ดลับเลือกแมตช์นาฬิกากับเสื้อผ้า ว่า “นาฬิกาเป็นแอคเซสซอรี่ที่ช่วยเสริมให้ลุคโดดเด่นขึ้น อย่างวันนี้มาในลุคสูทสีดำ เลือกใส่นาฬิกา สายสแตนเลสหน้าปัดสีเขียว ที่มีการไล่เฉด ก็ทำให้ลุคน่าสนใจขึ้น ด้วยดีไซน์หน้าปัดที่บางกับสายที่เรียบไปกับข้อมือก็ทำให้ใส่แล้วรู้สึกสบาย”ด้าน ภีม – วสุพล หล่อไม่แพ้กันกับ Tsuyosa หน้าปัดสีเทอร์ควอยซ์ แมตช์กับลุคเท่กับโค้ทยาวลายกราฟิก ซึ่งหนุ่มภีมเผยว่า “นาฬิกาช่วยคอมพลีทลุคให้ดูโดดเด่นขึ้นได้ ส่วนตัวผมชอบสีฟ้าอยู่แล้ว ผมว่าหน้าปัดนาฬิกาที่มีสีสันก็ช่วยให้ลุคดูสนุกขึ้นด้วย และด้วยดีไซน์เรียบหรู กึ่งสปอร์ต ก็ทำให้แมตช์กับเสื้อผ้าได้หลายสไตล์”พบกับ นาฬิกา CITIZEN ได้ที่ แผนกนาฬิกาห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือ ออนไลน์ Shopee : https://shopee.co.th/citizen_thailand และอัปเดตแฟชั่นนาฬิกาจาก Citizen ได้ที่ Facebook: Citizen Watch TH หรือ https://www.facebook.com/CitizenWatchesTH