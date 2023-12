“แอลดีไอ” คว้าสิทธิ์ CITIZEN ทุ่มงบ30ล. เจาะ Young Gen

ผู้จัดการรายวัน 360 – ตลาดนาฬิกาคึกคัก LDI Enterprise Thailand (แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ ไทยแลนด์) ได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายสินค้า CITIZEN (ซิติเซน) แบรนด์นาฬิกาดังระดับโลกสัญชาติญี่ปุ่น ปรับภาพลักษณ์ลุคทันสมัย เดินหน้าเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ทุ่มงบการตลาด 30 ล้านบาท พร้อมเปิดตัวนาฬิการุ่น NJ015 Automatic “Tsuyosa” ดีไซน์หรู 4 สีใหม่ ราคาเอื้อมถึงนายลอว์เรนซ์ คุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เผยว่า แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ ดิสทริบิวเตอร์นำเข้านาฬิกาแบรนด์ต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียมานานกว่า 28 ปี เล็งเห็นศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจของตลาดนาฬิกาในกลุ่มแมสของไทยมีกำลังซื้อสูง และมีแนวโน้มเติบโตต่อได้ประกอบกับการได้สิทธิ์ดิสทริบิวเตอร์จัดจำหน่ายสินค้าแบรนด์ CITIZEN แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่งเป็นแบรนด์นาฬิกาดังระดับโลกจากประเทศญี่ปุ่น ที่เน้นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีและความงามมากว่า 100 ปี ซึ่งจุดแข็งของ แบรนด์ คือ คุณภาพมาตรฐานระดับโลก เรียกว่าเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก รวมถึงดีไซน์หรูหรา ซึ่งตอบโจทย์กลุ่มคนทุกวัยในราคาที่คุ้มค่า ตลอดจนเทคโนโลยีการสำรองพลังงานโดยใช้แสง (Eco-Drive) ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ โดยแอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ ประเทศไทย ตั้งเป้าเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ขยายฐานลูกค้าครอบคลุมทุกไลฟ์สไลต์นายกฤศณัฏฐ์ กิจวิทยศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า ในส่วนของทิศทางการทำตลาดบริษัทเดินเกมรุกตลาด Young generation โดยเริ่มคิกออฟด้วยแคมเปญ “The return of CITIZEN” (เดอะ รีเทิน ออฟ ซิติเซน) พร้อมเปิดตัว CITIZEN รุ่น NJ015 Automatic “Tsuyosa” (ซิติเซน เอ็นเจ015 ออโตเมติก “สึโยสะ”) ครั้งแรกในไทย ราคา 16,600 บาท ซึ่งสอดคล้องกับการปรับภาพลักษณ์ใหม่ของ แบรนด์โดยนาฬิการุ่น Tsuyosa รังสรรค์จากสแตนเลสสตีล (Stainless Steel) ดีไซน์คลาสสิกหรูหรา ไม่ว่าจะเป็นสายนาฬิกาแบบ Integrated (อินทิเกรเตด) ตัวเรือนและสายโลหะมีดีไซน์ที่สอดคล้องต่อเนื่องกันเป็นหนึ่งเดียว ขับเคลื่อนด้วยกลไกจักรกล ไขลานอัตโนมัติ Caliber 8210 ของ Miyota (มิโยตะ) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตกลไกในเครือของ CITIZEN และเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่ง Tsuyosa สามารถสำรองพลังงานนานถึง 40 ชั่วโมง กันน้ำได้ 50 เมตร กระจกหน้าปัดแซพไฟร์คริสตัลแบบซันเรย์ และการดีไซน์หน้าปัด 4 สีใหม่ล่าสุด 4 สไตล์ ได้แก่ หน้าปัด สีน้ำเงินเข้ม การ์เดียน, สีเขียว การ์เดียน, สีเทอร์ควอยซ์ หรือทิฟฟานี่ บลู และ หน้าปัดสีแดง การ์เดียน สายสีทอง​ ซึ่งเพิ่มเติมจากปี 2022 ที่มีออกมาแล้ว 4 สี คือ สีดำ, สีน้ำเงิน ซันเบิร์ส, สีเขียว ซันเบิร์ส และ สีเหลือง นับเป็นหนึ่งในนาฬิการุ่นจักรกลที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย“นอกจากการส่ง CITIZEN NJ015 Automatic “Tsuyosa” คอลเลกชันที่เป็นภาพลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ ผ่านทุกช่องทาง สามารถใส่ได้ทุกวันมาเจาะตลาดคนรุ่นใหม่แล้ว บริษัทยังทุ่มงบการตลาด 30 ล้าน พร้อมวางกลยุทธ์เน้นการสื่อสารในทุกมิติ สะท้อนไลฟ์สไตล์ด้าน Music - Sport และ Fashion มากขึ้น โดยเฉพาะการโปรโมทผ่านช่องทาง Social media และ OOH (Out Of Home) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ และ สนามบินดอนเมือง รวมถึงเน้นช่องทางช้อปปิ้งออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Shopee นอกเหนือจากช่องทางการจำหน่ายเดิมในแผนกนาฬิกาของห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ”นาฬิกา CITIZEN มีช่องทางจำหน่ายผ่าน แผนกนาฬิกาห้างสรรพสินค้าชั้นนำ, ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย หรือ ออนไลน์ Shopee : https://shopee.co.th/citizen_thailand