สยอง!พบร่างชาวแม่เปินติดเหล้ากลายเป็นศพหัวขาดข้างไร่อ้อย หัวห่างตัวเป็นกิโลฯ-ท่อนล่างเปลือย

นครสวรรค์ - แกะรอยคดีสยอง..พบชาวแม่เปิน นครสวรรค์ ติดเหล้าขาวหนัก หายจากบ้าน 4-5 วัน กลายเป็นศพหัวขาดข้างไร่อ้อยไร้ผู้คน ท่อนล่างเปลือย ตร.คาดโดนสุนัขแทะ คาบหัวทิ้งห่างตัวเป็นกิโลฯ ชาวบ้านยังสงสัยถูกฆาตกรรม
หลังมีรายงานว่า ตำรวจ สภ.แม่เปิน นครสวรรค์ได้เดินทางไปตรวจสอบศพ ชายไม่มีหัว ท่อนล่างเปลือยเปล่า สวมใส่เพียงเสื้อสีเขียวลายทางขาว ถูกทิ้งข้างไร่อ้อย เมื่อ 12 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลว่า ศีรษะของศพรายดังกล่าว ถูกพบคนละวัน และอยู่ห่างไกลห่างไกลกันกว่า 1 กิโลเมตร
สอบถาม พ.ต.อ.ภาณุพงษ์ กะระกล ผกก.แม่เปิน ได้รับการเปิดเผยว่า เป็นเรื่องจริง โดยศพถูกพบอยู่บริเวณข้างไร่อ้อย พื้นที่ 12 ต.แม่เปิน อยู่ในสภาพไม่มีหัว แขนซ้ายขาด และห่างออกไปประมาณ 100 เมตร พบซองยาเส้น-บัตรประชาชนผู้ตายตกอยู่ ระบุชื่อ คือ นายนันทชัย เพ็งสุข อายุ 55 ปี สภาพศพเสียชีวิตมาได้ประมาณ 4 วันแล้ว
ผู้ตายถูกพบเป็นศพหัวขาดหลังจากหายออกจากบ้านไปประมาณ 4-5 วัน ก่อนหน้านี้(11 ธ.ค.) พบส่วนหัว ซึ่งถูกทิ้งไว้ที่กอไผ่ ห่างจากจุดที่พบร่างไปประมาณ 1 กิโลเมตร และจากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่า ผู้ตายมีโรคประจำตัว แต่ก็ต้องดื่มเหล้าขาวเป็นประจำ เพราะหากขาด จะเกิดอาการลมชัก
จากการตรวจสอบจากการแพทย์นิติเวช ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้าย และรอบพื้นที่จุดพบศพ ก็ไม่มีรอยการต่อสู้ อีกทั้ง ผลชันสูตรเบื้องต้นระบุว่า ผู้เสียชีวิตมีอาการ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลวเบื้องต้น จึงเชื่อว่าผู้ตายน่าจะเกิดโรคกำเริบและเสียชีวิตข้างป่าอ้อย
พร้อมกับเผยว่า เหตุการณ์นี้ ชาวบ้านเป็นผู้พบศพอยู่ในสภาพที่มีฝูงสุนัขอยู่รายล้อม จึงเป็นไปได้ว่า ถูกสัตว์รุมแทะจนศีรษะหลุดก่อนที่หมาตัวหนึ่ง จะคาบเอาไปทิ้งไว้ในกอไผ่
ต่อมา ผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่เกิดเหตุ ได้พบจุดเกิดเหตุเป็นทางเข้าไร่ของชาวบ้าน มีการปลูกทั้งอ้อยและข้าวโพด โดยรถที่จะเข้าไปในเส้นทางนี้ได้ ต้องใช้รถโฟวิลเท่านั้น และเป็นเส้นทางเปลี่ยวแทบไร้ผู้คน เนื่องจากในบริเวณดังกล่าวมีเพียงแต่ไร่ของชาวบ้าน ซึ่งแทบไม่มีถนนให้เข้าถึง
ชาวบ้านหลายราย ต่างก็ระบุว่า ศพที่ถูกพบน่าจะเป็นการถูกฆาตกรรมมากกว่าป่วยตาย ส่วนจุดที่พบว่า มีการจุดธูป ซึ่งคาดว่ามีการทำพิธีเรียกดวงวิญญาณ มีกระจุกเส้นผม 3 จุด และกองเลือดติดอยู่บนดินทราย
นายบุญยืน ทวีลาภ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ต.แม่เปิด อ.แม่เปิน บอกว่า การตายนายนันทชัย ตนก็ยังไม่กล้าฟันธงแน่ชัด ยังมีหลายเรื่องให้สงสัย ซึ่งก็เป็นไปได้ทั้งฆาตกรรมและป่วยตาย โดยเฉพาะเรื่องป่วย ทราบว่าเขามีโรคลมชัก หากขาดเหล้า ก็จะมีอาการ จึงเป็นไปได้ที่ทำให้เสียชีวิตก่อนที่สัตว์มารุมแทะจนหัวหลุดแล้วคาบเอาไปไว้อีกที่หนึ่ง แต่สุดท้าย ก็ต้องรอผลการชันสูตรจากนิติวเวชโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ออกมาเสียก่อน
ผู้สื่อข่าวจึงสอบถามเรื่องอาชญากรรมในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 ระบุว่า ในพื้นที่นี้ หลายครั้งก็มีการตายปริศนา แต่ก็ไม่ถึงขนาดหัวขาดแขนขาดเหมือนศพของนายนันทชัย แม้ทางตำรวจจะระบุว่าไม่มีเงื่อนงำ แต่ตนก็ยังมีความสงสัยในใจ
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวจึงเดินทางไปยังวัดแม่กะสี ซึ่งเป็นสถานที่จัดการศพของนายนันทชัย จึงได้พบกับ น.ส.ญาดาวดี เพ็งสุข อายุ 25 ปี บุตรสาวของผูตาย ระบุว่า พ่อของตนน่าจะถูกฆาตกรรมมากกว่าไปเดินป่วยแล้วตายอย่างอนาถริมไร่อ้อย ซึ่งไม่มีชาวบ้านคนไหนเข้าไป นอกจากชาวไร่ จึงวิงวอนของให้ตำรวจตรวจสอบอย่างละเอียดให้ทุกมิติและรอบด้าน ก่อนจะฟันธงว่าพ่อของตนไปป่วยตายเอง
ขณะที่ญาติของนายนันทชัย ได้ให้เบาะแสว่า เจ้าตัวมีรถจักรยานยนต์ไว้ใช้อยู่คันหนึ่ง แต่เมื่อประมาณครึ่งเดือนก่อน เจ้าตัวขี่รถไปเมาแล้วรถหาย จึงพยายามติดตามหารถมาตลอด โดยมีผู้ต้องสงสัยรายหนึ่งที่ผู้ตายมักจะไปดื่มเหล้าเป็นประจำ ซึ่งเรื่องนี้ตนได้แจ้งกับตำรวจไว้แล้ว แต่ยังอยู่อยู่ระหว่างเรียกตัวมาสอบปากคำ.