เนียนจนน่ากลัว! “ครูเงาะ” เตือนภัย ถูกนำคลิปไปตัดต่อทำ AI ชวนเล่นพนัน หวั่นคนหลงเชื่อถูกหลอก

คนดังโดนกันถ้วนหน้า กรณีถูกนำภาพไปตัดต่อโปรโมตเว็บพนัน ล่าสุดเป็นคิวของ “ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ” ครูสอนการแสดงและนักพัฒนาบุคลิกภาพชื่อดัง ที่ก็โดนด้วย หลังมีคนนำคลิปที่ครูเงาะถ่ายคอนเทนต์ไปตัดต่อและใช้ AI แปลงเสียงชักชวนให้เล่นพนัน โดยมีการอวยเว็บพนันดังกล่าวว่าไม่เกิน 3 วันได้จับเงินล้าน งานนี้ครูเงาะร้อนใจ รีบโพสต์ไอจีส่วนตัวเตือนภัยเป็นการด่วน หวั่นคนถูกหลอก
“ครูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับเว็บพนันทั้งสิ้นนะคะ เว็บนี้เอาคลิปที่ครูถ่ายคอนเทนต์ไปใช้ Ai แปลงเสียง แล้วพูดอวยเว็บพนัน การันตีให้ไปสมัคร ระวังกันด้วยนะคะทุกคน”
หลังจากที่ครูเงาะโพสต์เตือนภัยก็ได้มีคนในวงการบันเทิง และชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่รู้สึกตกใจที่ AI ทำได้เนียนมาก เหมือนจนน่ากลัว มิจฉาชีพล้ำขนาดนี้เลย อยากให้มีหน่วยงานจัดการให้เด็ดขาด พร้อมแนะนำให้เจ้าตัวไปแจ้งความ