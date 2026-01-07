xs
xsm
sm
md
lg

เนียนจนน่ากลัว! “ครูเงาะ” เตือนภัย ถูกนำคลิปไปตัดต่อทำ AI ชวนเล่นพนัน หวั่นคนหลงเชื่อถูกหลอก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คนดังโดนกันถ้วนหน้า กรณีถูกนำภาพไปตัดต่อโปรโมตเว็บพนัน ล่าสุดเป็นคิวของ “ครูเงาะ รสสุคนธ์ กองเกตุ” ครูสอนการแสดงและนักพัฒนาบุคลิกภาพชื่อดัง ที่ก็โดนด้วย หลังมีคนนำคลิปที่ครูเงาะถ่ายคอนเทนต์ไปตัดต่อและใช้ AI แปลงเสียงชักชวนให้เล่นพนัน โดยมีการอวยเว็บพนันดังกล่าวว่าไม่เกิน 3 วันได้จับเงินล้าน งานนี้ครูเงาะร้อนใจ รีบโพสต์ไอจีส่วนตัวเตือนภัยเป็นการด่วน หวั่นคนถูกหลอก

“ครูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับเว็บพนันทั้งสิ้นนะคะ เว็บนี้เอาคลิปที่ครูถ่ายคอนเทนต์ไปใช้ Ai แปลงเสียง แล้วพูดอวยเว็บพนัน การันตีให้ไปสมัคร ระวังกันด้วยนะคะทุกคน”

หลังจากที่ครูเงาะโพสต์เตือนภัยก็ได้มีคนในวงการบันเทิง และชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์เป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่รู้สึกตกใจที่ AI ทำได้เนียนมาก เหมือนจนน่ากลัว มิจฉาชีพล้ำขนาดนี้เลย อยากให้มีหน่วยงานจัดการให้เด็ดขาด พร้อมแนะนำให้เจ้าตัวไปแจ้งความ
















เนียนจนน่ากลัว! “ครูเงาะ” เตือนภัย ถูกนำคลิปไปตัดต่อทำ AI ชวนเล่นพนัน หวั่นคนหลงเชื่อถูกหลอก
เนียนจนน่ากลัว! “ครูเงาะ” เตือนภัย ถูกนำคลิปไปตัดต่อทำ AI ชวนเล่นพนัน หวั่นคนหลงเชื่อถูกหลอก
เนียนจนน่ากลัว! “ครูเงาะ” เตือนภัย ถูกนำคลิปไปตัดต่อทำ AI ชวนเล่นพนัน หวั่นคนหลงเชื่อถูกหลอก
เนียนจนน่ากลัว! “ครูเงาะ” เตือนภัย ถูกนำคลิปไปตัดต่อทำ AI ชวนเล่นพนัน หวั่นคนหลงเชื่อถูกหลอก
เนียนจนน่ากลัว! “ครูเงาะ” เตือนภัย ถูกนำคลิปไปตัดต่อทำ AI ชวนเล่นพนัน หวั่นคนหลงเชื่อถูกหลอก
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น