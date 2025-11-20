“แก๊ป ธนเวทย์” ร่วมเป็น “อาสารับฟัง” ในงาน “ฟังด้วยหู ดูด้วยใจ Dialogue” จุดประกายพลังการฟัง เยียวยาหัวใจผู้คน เนื่องในเดือนการฟังแห่งชาติ

เรียกได้ว่าเป็นผู้ชายที่ครบเครื่อง ความสามารถหลากหลาย รันทุกวงการจริงๆ สำหรับ “แก๊ป ธนเวทย์ สิริวัฒน์ธนกุล” ที่เป็นทั้งนักแสดงฝีมือจัดจ้าน ทั้งพิธีกรที่คาแรกเตอร์โดดเด่น รวมถึงเป็นยูทูบเบอร์สุดคูล แถมดีกรีไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงสถาปนิกอีกหนึ่งบทบาท ล่าสุดเจ้าตัวไปรับบทบาท “อาสารับฟัง” ในงาน “ฟังด้วยหู ดูด้วยใจ Dialogue” ซึ่งจัดขึ้นเนื่องใน “เดือนการฟังแห่งชาติ” ที่ H.O.W. (House of Wisdom) โรงแรม So Bangkok
กิจกรรมดังกล่าวจัดโดย ธนาคารจิตอาสา ความสุขประเทศไทย และภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีเป้าหมายเพื่อกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของ “การฟัง” เพื่อเยียวยาแก้ไขปัญหาความสัมพันธ์ในทุกระดับ เกิดประสบการณ์ตรงในการพัฒนาสุขภาวะทางปัญญา ซึ่งจะส่งผลดีต่อสุขภาวะองค์รวมทั้งกายและใจ
สำหรับ “แก๊ป” การเป็นอาสารับฟังครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ใหม่ ที่เจ้าตัวยอมรับว่า “ได้อะไรกลับไปมากกว่าที่คิด” พร้อมเล่าถึงการใช้ทักษะการฟังที่จำเป็นต่องานแสดงและในชีวิตจริงว่า “ถ้าพูดถึงเรื่องการฟังในฐานะนักแสดง จะมีหนึ่งคำสอนที่ผมเคยได้ยินมาหลายครั้ง ทั้งจากอาจารย์ ครูสอนการแสดงหรือผู้กำกับ คืออย่าคิดแต่จะพูดบทของเราอย่างเดียว แต่ให้ฟังคนที่เข้าฉากกับเราด้วยว่าเค้าพูดอะไร และจงรีแอคไปตามสิ่งที่เค้าพูดออกมา ถ้าเราตั้งใจฟังให้ดี เราจะพบว่า ในทุกประโยคของการสนทนา มันไม่ได้มีเพียงแค่เสียงที่หลุดออกมาเป็นคำพูดเท่านั้น แต่มันยังมีน้ำเสียง สำเนียง อารมณ์ มีกิริยาท่าทางที่เราก็ฟังมันได้ และสุดท้ายคือ มันมีคำ(ไม่)พูดที่ซ่อนอยู่ระหว่างประโยคอีกด้วย คำเหล่านี้ไม่มีเสียง แต่ฟังมันได้ ถ้าเราตั้งใจฟังให้มากพอ นี่คือการนำทักษะการฟังมาใช้กับงานแสดงมาโดยตลอด
และเมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้รับการติดต่อมาว่า ให้ไปเป็นผู้ฟัง ผมก็งงว่าต้องไปทำอะไรบ้างนะ ซึ่งเขาบอกว่า ‘มานั่งฟังครับ แค่ฟังเฉยๆ’ พอถึงวันงาน ผู้เข้าร่วมงานจะถูกแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ ผู้เล่าเรื่อง กับ อาสารับฟัง คนที่เป็นอาสารับฟังต้องไปรับฟังผู้เล่าเรื่องเป็นเวลา 25-30 นาที สำหรับผมเอง ณ ช่วงเวลาแห่งการฟังนั้น ผมทำตัวเป็นผู้ฟังที่ดี คอยรับฟัง ไม่พูดขัด ไม่พูดแทรก ไม่ต้องให้คำปรึกษา หรือให้ความเห็นใดๆ ที่ดูเหมือนจะง่ายนะครับ แต่เชื่อมั้ยว่า พอเราต้องตั้งใจฟังจริงๆ มันยากมากที่เราต้องโฟกัส ต้องมีสมาธิ และมีสมาธิกับเรื่องที่คนตรงหน้าเล่า ซึ่งสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆ ของการเป็นผู้ฟังคือ เราต้องไม่ตัดสินใครก่อน เพราะมันอาจทำให้เราไม่ฟังเค้าจริงๆ
จากประสบการณ์ครั้งนี้ ผมจึงอยากบอกกับทุกคนว่า การฟังมันมีพลังมากจริงๆ และในหลายๆ ครั้ง หลายปัญหาถูกแก้ไขได้ด้วยการฟัง แถมมนุษย์เรายังเข้าใจกันมากขึ้นถ้าเราฟังกันจริงๆ ซึ่งเราอาจจะเคยได้ยินคนบอกว่าให้คุยกันเยอะๆ สื่อสารกันเยอะๆ เปิดอกคุยกันจะได้เข้าใจกันมากขึ้น แต่ผมคิดว่าการคุยกันเพียงอย่างเดียวไม่ได้ทำให้เราเข้าใจกันมากขึ้น หากแต่เราต้องเปิดหูและเปิดใจรับฟังเสียงของอีกฝั่งด้วยต่างหาก ดังนั้น เนื่องในวาระเดือนนี้เป็นเดือนการฟังแห่งชาติ อย่าลืมหาเวลา ‘ฟัง’ คนที่อยู่ข้างๆ บ้างนะครับ”