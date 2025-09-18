“ปากคลองตลาด” จับมือ “ดิอาท” จัดแคมเปญเพื่อพลังหญิงรับมือเศรษฐกิจยุคปัจจุบัน

สองนักธุรกิจหญิง เก่ง สวย แกร่ง นำโดย
ดร. รจเรธ ปรีกราน รองประธานกรรมการ บริษัท ปากคลองตลาด (2552) จำกัด และ บริษัท ตลาดยอดพิมาน จำกัด ร่วมกับ คุณนมนรร ชื่นสุวรรณ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งดิอาท ผนึกกำลังกันจัดแคมเปญเพื่อส่งต่อพลังบวกและสนับสนุนให้ผู้หญิงตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง โดยมอบบัตรกำนัลมูลค่า 1 ล้านบาท ให้กับผู้ประกอบการในปากคลองตลาด และตลาดยอดพิมาน สำหรับพัฒนาบุคลิกภาพให้ดียิ่งขึ้นเพื่อใช้เป็นอาวุธในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ซึ่งเป็นส่วนสำคัญนอกเหนือจากการมีทักษะทางการตลาด ความซื่อสัตย์ และการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างเหมาะสม พร้อมรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยงานแถลงข่าวจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งดิอาท เมื่อเร็วๆ นี้