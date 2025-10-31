ไทยประกันชีวิต x LIVE TO LIFE ชวนสร้างพลังการสื่อสาร “รู้จักสื่อสาร สร้างโอกาสให้ชีวิต”

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับเว็บไซต์ LIVE TO LIFE เว็บไซต์แมกกาซีนออนไลน์ จัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะและสร้างแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิต ภายใต้ LIVE LIFE CLUB คลับแห่งแรงบันดาลใจ กับเวิร์กชอป “SPEAK SMART, SEIZE CHANCES: รู้จักสื่อสาร สร้างโอกาสให้ชีวิต” สำหรับผู้อ่าน LIVE TO LIFE และลูกค้าไทยประกันชีวิต โดยมี ครูกรีน นิธิวัชร์ ตันติภัสร์สิริ ศิลปินและครูสอนการสื่อสาร จากสถาบันสอนการพูดและบุคลิกภาพ The Modern Melody Studio มาร่วมถ่ายทอดเทคนิคการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อเสริมทักษะการสื่อสารให้มีพลัง ลดช่องว่างในการสื่อสารกับคนต่างวัย และสร้างโอกาสในชีวิตได้อย่างมั่นใจ ณ Glowfish Sathorn
นอกจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีแล้ว ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังได้ลงมือฝึกปฏิบัติผ่านเวิร์กชอปสุดเข้มข้น ด้วยเคล็ดลับ Do’s & Don’ts และการถามตอบแบบมืออาชีพ พร้อมรับ “แบบฝึกหัดการพูดต่อเนื่อง 21 วัน” ที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมของ LIVE LIFE CLUB เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปต่อยอดและพัฒนาตนเองหลังจบกิจกรรม
LIVE LIFE CLUB เป็นคลับและพื้นที่แบ่งปันเรื่องราว สร้างแรงบันดาลใจ เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย สนุก และมีความสุขในแบบของตัวเอง ติดตามอ่านบทความ LIVE TO LIFE ที่จะส่งมอบพลังบวกต่อชีวิตในทุกแง่มุม และกิจกรรมดีๆ จาก LIVE LIFE CLUB